مطار الملك سلمان وموقعه.. كل ما تريد معرفته عنه بعد قرار ولي العهد

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وطن- تستعد المملكة العربية السعودية لبناء واحد من أكبر المطارات في العالم “مطار الملك سلمان الدولي” فيما سيكون دفعة كبيرة لطموح المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة والسياحة وفقاً لما اصطلح على تسميته برؤية السعودية 2030، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

ما لا تعرفه عن مطار الملك سلمان الدولي المرتقب

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) “إن مشروع المطار يتماشى مع رؤية المملكة لتحويل الرياض لتصبح من بين أكبر عشر اقتصادات في العالم، وسيواكب المطار النمو المستمر في عدد سكان الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وأضافت أن مطار الملك سلمان سيوفر 103 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

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وسيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

وسيكون لمطار الملك سلمان الدولي ، الواقع في الرياض ، ستة مدارج متوازية ، ومن المتوقع أن يساهم بمبلغ 27 مليار ريال سعودي (7.18 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق مخطط #مطار_الملك_سلمان – 120 مليون مسافر في عام 2030م

– 103 ألف وظيفة حتى عام 2030م

– المساحة: 57 كلم مربع

– 6 مدارج طيران

-مرافق سكنية وترفيهية وتجارية ولوجستية 📍الموقع: نفس مطار الملك خالد الحالي

المطار الحالي سوف يسمى"صالات الملك خالد" pic.twitter.com/GpwYkyaPb5 — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) November 28, 2022

صندوق الاستثمارات العامة

ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً.

وأيضا تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويتوقع أيضا أن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

صور | #مطار_الملك_سلمان سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 #الإخبارية pic.twitter.com/Pwk71cxMIP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية، وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

ولم تذكر تفاصيل عن الاستثمارات المخطط لها لكن شخصًا مطلعًا على الخطط قال لرويترز إن إدارة الطيران في صندوق الاستثمارات العامة تحصل على أموال ضخمة لإنشاء نظام بيئي لشركات الشحن والركاب وشركات الإصلاح والمطارات، بحسب تقرير لموقع “عرب نيوز“.

وستتمركز شركة الخطوط الجوية السعودية البالغة من العمر 77 عامًا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تدعو إلى إنشاء المحورين.

وتجري المملكة بالفعل محادثات مع شركتي Airbus SE و Boeing Co لصناعة الطائرات بناء على طلبات الشركتين السعودية.

وسيتولى إدارة المشروع فريق من الخبراء، الذين يمتلكون خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، على مستوى المملكة والعالم.

صور | #مطار_الملك_سلمان سيصبح واحداً من أكبر المطارات في العالم حيث سيمتد على مساحة تقارب 57كم2#الإخبارية pic.twitter.com/1G2wNu2eR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022

ويتماشى مشروع المطار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.

ويأتي هذا الإعلان عشية القمة العالمية للسفر والسياحة ، المقرر أن تبدأ في الرياض في 28 نوفمبر وتعتبر القمة العالمية واحدة من أكبر الأحداث السياحية لهذا العام ، ويتم تنظيمها في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”.