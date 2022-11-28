الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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الهدهد

مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسل إسرائيلي بما فعلاه تضامنا مع فلسطين!(شاهد)

مواقع التواصل ضجت بمقاطع رفض المشجعين العرب التعامل مع المراسلين الإسرائيليين

كتب سالم حنفي
مشجعة يابانية watanserb.com
مشجعة يابانية
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وطن- على خطى المشجعين العرب، رفضت مشجعة يابانية التحدث مع مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في قطر، بعد أن علمت أنها إسرائيلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق اللحظة الصادمة للمرسل الإسرائيلي.

وبينما كانت الشابة اليابانية تعبر من أمامه، اعترضها المراسل الإسرائيلي راز شاشنيك ليحظى ويفوز ربما بتصريح بلقاء مع أحدهم عقب رفض المشجعين العرب الحديث معه.

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ووفقا للفيديو، فقد بادرت المشجعة بسؤال المراسل عن اسم القناة، وبمجرد أن أخبرها بانها إسرائيلية، سارعت إلى الانسحاب ملوحة بيدها تعبيرا عن رفضها إجراء اللقاء.

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كما تداول مقطع فيديو آخر يوثق رفض مشجعين برازيليين الحديث مع إحدى القنوات الإسرائيلية.

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وأظهر الفيديو لحظة إزاحة المشجع البرازيلي من المراسل الإسرائيلي بيده والانسحاب من المقابلة برفقة أشخاص آخرين بمجرد معرفتهم بجنسيته.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالعشرات من اللقطات التي توثق رفض مشجعين عرب التحدث إلى مراسلين إسرائيليين.

ووجّه ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية التحية للذين رفضوا التحدث مع المراسل الإسرائيلي، واصفين موقفهم بـ”المشرّف”.

أصبحت مشاهد نبذ الإسرائيليين سواء أشخاص عاديين أو مراسليين إعلاميين، هي الأكثر انتشارا في مونديال قطر، حيث انضم المشجع الإسرائيلي روعي بن شلوش، إلى قائمة المعبرين عن لفظ الإسرائيليين، بعد ظهوره في مقطع فيديو يروي ما حدث له ومعه.

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وقال روعي: “لقد دعونا للقدوم إلى قطر لحضور المونديال .. تصورت مع علم إسرائيل.. جاؤوني أربعة من رجال الشرطة وقالوا لي ممنوع إدخال العلم الإسرائيلي .. هذا مخالف للقانون”.

وأضاف: “قالوا لي بإنه غير مرغوب بنا هنا والعلم الإسرائيلي غير مرغوب به.. ببساطة ارموا هذه القمامة.. شيء يثير الغضب .. نحن غير مرغوب بنا هنا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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