مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسل إسرائيلي بما فعلاه تضامنا مع فلسطين!(شاهد)

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وطن- على خطى المشجعين العرب، رفضت مشجعة يابانية التحدث مع مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في قطر، بعد أن علمت أنها إسرائيلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق اللحظة الصادمة للمرسل الإسرائيلي.

وبينما كانت الشابة اليابانية تعبر من أمامه، اعترضها المراسل الإسرائيلي راز شاشنيك ليحظى ويفوز ربما بتصريح بلقاء مع أحدهم عقب رفض المشجعين العرب الحديث معه.

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ووفقا للفيديو، فقد بادرت المشجعة بسؤال المراسل عن اسم القناة، وبمجرد أن أخبرها بانها إسرائيلية، سارعت إلى الانسحاب ملوحة بيدها تعبيرا عن رفضها إجراء اللقاء.

A thread of World Cup football fans refusing to speak to isreali channels pic.twitter.com/N7NOoZXYPm — Richard Medhurst (@richimedhurst) November 27, 2022

مشجعون برازيليون يرفضون الحديث مع مراسل إسرائيلي

كما تداول مقطع فيديو آخر يوثق رفض مشجعين برازيليين الحديث مع إحدى القنوات الإسرائيلية.

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وأظهر الفيديو لحظة إزاحة المشجع البرازيلي من المراسل الإسرائيلي بيده والانسحاب من المقابلة برفقة أشخاص آخرين بمجرد معرفتهم بجنسيته.

جماهير برازيليّة ويابانية ترفض الحديث مع قنوات عبرية في قطر🔥🔥✌🏻 pic.twitter.com/nniMHQAtIg — السيّد باسل (@lsayed_basel2) November 26, 2022

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالعشرات من اللقطات التي توثق رفض مشجعين عرب التحدث إلى مراسلين إسرائيليين.

ووجّه ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية التحية للذين رفضوا التحدث مع المراسل الإسرائيلي، واصفين موقفهم بـ”المشرّف”.

أصبحت مشاهد نبذ الإسرائيليين سواء أشخاص عاديين أو مراسليين إعلاميين، هي الأكثر انتشارا في مونديال قطر، حيث انضم المشجع الإسرائيلي روعي بن شلوش، إلى قائمة المعبرين عن لفظ الإسرائيليين، بعد ظهوره في مقطع فيديو يروي ما حدث له ومعه.

الشرطة القطرية تمنع مشجع إسرائيلي من حمل علم دولة الاحتلال

وقال روعي: “لقد دعونا للقدوم إلى قطر لحضور المونديال .. تصورت مع علم إسرائيل.. جاؤوني أربعة من رجال الشرطة وقالوا لي ممنوع إدخال العلم الإسرائيلي .. هذا مخالف للقانون”.

وأضاف: “قالوا لي بإنه غير مرغوب بنا هنا والعلم الإسرائيلي غير مرغوب به.. ببساطة ارموا هذه القمامة.. شيء يثير الغضب .. نحن غير مرغوب بنا هنا”.

هذا الإسرائيلي يقول بحسرة: نحن غير مرغوب بنا هُنا، والعلم الإسرائيلي غير مرغوب به. كانوا يظنون أنهم غير مرغوبٍ في فلسطين فقط.. والآن اكتشفوا أنهم غير مرغوبٍ به في الوطن العربي بأكمله. pic.twitter.com/u4DZMoGOG2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 27, 2022

مراسل قناة 13 الإسرائيلية غاضب من تصرفاتكم يا عرب! pic.twitter.com/HFH8gjqFlg — نحو الحرية (@hureyaksa) November 22, 2022