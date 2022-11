مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسل إسرائيلي بما فعلاه تضامنا مع فلسطين!(شاهد)

- Advertisement -

وطن- على خطى المشجعين العرب، رفضت مشجعة يابانية التحدث مع مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في قطر، بعد أن علمت أنها إسرائيلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق اللحظة الصادمة للمرسل الإسرائيلي.

وبينما كانت الشابة اليابانية تعبر من أمامه، اعترضها المراسل الإسرائيلي راز شاشنيك ليحظى ويفوز ربما بتصريح بلقاء مع أحدهم عقب رفض المشجعين العرب الحديث معه.

ووفقا للفيديو، فقد بادرت المشجعة بسؤال المراسل عن اسم القناة، وبمجرد أن أخبرها بانها إسرائيلية، سارعت إلى الانسحاب ملوحة بيدها تعبيرا عن رفضها إجراء اللقاء.

A thread of World Cup football fans refusing to speak to isreali channels pic.twitter.com/N7NOoZXYPm

— Richard Medhurst (@richimedhurst) November 27, 2022