مباراة الإثارة .. ملخص مباراة غانا وكوريا الجنوبية (شاهد)

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وطن- حقّق منتخب غانا الفوزَ المثير على نظيره كوريا الجنوبية، الاثنين، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وافتتح المنتخب الغاني أول أهداف المباراة عند الدقيقة ال24 من توقيع اللاعب محمد ساليسو، كما وعزز محمد قدوس هدف التقدم في الدقيقة ال34.

أهداف مباراة غانا وكوريا الجنوبية

كما وأدرك منتخب كوريا الجنوبية هدفَ تقليص الفارق في شباك غانا، مع مجريات الشوط الثاني عند الدقيقة ال58، من توقيع اللاعب تشوغو سونغ.

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وأحرز كوريا الجونية هدف التعادل في الدقيقة ال61، من ذات اللاعب تشوغو سونغ، ليعود النجم الغاني محمد قدوس من جديد، ليسجل هدف الانتصار عند الدقيقة ال68.

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ورغم خسارة كوريا الجنوبية أمام غانا، إلا أنّه كان الأكثر تسديداً واستحواذاً على مجريات أحداث المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 64%.

كما وصل عدد تسديدات منتخب غانا إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 36%.

وسيلتقي منتخب غانا في المواجهة القوية القادمة، أمام الأوروغواي، كما وسيواجه كوريا الجنوبية نظيره البرتغال مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

ورفع منتخب غانا رصيده من النقاط إلى 3 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، متساوياً بها مع المتصدر البرتغال.

لاعبو كوريا قدموا كل ما لديهم أمام غانا لكن النتيجة لم تكن لصالحهم في النهاية 🇰🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/EkZk0rAV9U — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

كما وأتى منتخب كوريا الجنوبية في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.