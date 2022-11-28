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مونديال قطر 2022

مباراة الإثارة .. ملخص مباراة غانا وكوريا الجنوبية (شاهد)

غانا ينعش حظوظه في التأهل لدور ال16 بعد فوزه المثير على كوريا الجنوبية

كتب فارس أبو شيحة
ملخص مباراة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 watanserb.com
أهداف غانا وكوريا الجنوبية
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وطن- حقّق منتخب غانا الفوزَ المثير على نظيره كوريا الجنوبية، الاثنين، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وافتتح المنتخب الغاني أول أهداف المباراة عند الدقيقة ال24 من توقيع اللاعب محمد ساليسو، كما وعزز محمد قدوس هدف التقدم في الدقيقة ال34.

أهداف مباراة غانا وكوريا الجنوبية

كما وأدرك منتخب كوريا الجنوبية هدفَ تقليص الفارق في شباك غانا، مع مجريات الشوط الثاني عند الدقيقة ال58، من توقيع اللاعب تشوغو سونغ.

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وأحرز كوريا الجونية هدف التعادل في الدقيقة ال61، من ذات اللاعب تشوغو سونغ، ليعود النجم الغاني محمد قدوس من جديد، ليسجل هدف الانتصار عند الدقيقة ال68.

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ورغم خسارة كوريا الجنوبية أمام غانا، إلا أنّه كان الأكثر تسديداً واستحواذاً على مجريات أحداث المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 64%.

كما وصل عدد تسديدات منتخب غانا إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 36%.

وسيلتقي منتخب غانا في المواجهة القوية القادمة، أمام الأوروغواي، كما وسيواجه كوريا الجنوبية نظيره البرتغال مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة غانا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

ورفع منتخب غانا رصيده من النقاط إلى 3 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، متساوياً بها مع المتصدر البرتغال.

كما وأتى منتخب كوريا الجنوبية في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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