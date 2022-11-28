الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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لحظة اقتحام مشجع بعلم المثلية الجنسية ملعب مباراة أوروغواي والبرتغال

مقاطع فيديو وثقت لحظة الإمساك به

كتب خالد السعدي
شخص يرفع علم المثلية الجنسية watanserb.com
علم المثلية الجنسية في كأس العالم
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظة اقتحام شخص يرفع علم المثلية الجنسية، مباراة أوروغواي والبرتغال في بطولة كأس العالم، مساء الاثنين.

وعند الدقيقة الـ50 من المباراة، شوهد الشخص وهو يقتحم ملعب المباراة، ويرفع علم المثلية الجنسية، فيما لوحظ أنّ أحد عناصر التأمين أخذ يطارده.

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كما تم تداول مقطع فيديو آخر، تمّ التقاطه من المدرجات، يُظهر لحظة إحكام السيطرة على الشخص والإمساك به.

وواجهت قطر حملةَ شيطنة وتشويه غربية متعمّدة، بسبب قوانينها تجاه ما يعرف بـ”مجتمع الميم” (الشواذ جنسياً)، وبسبب مزاعم انتهاكات حقوق العمال.

قرار الفيفا تجاه المثلية الجنسية في مونديال قطر

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أفاد بأنه لن يتمّ إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح “الداعمة للمثلية” من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.

وأبلغ الفيفا اتحادات كرة القدم، أن شعار “حب واحد” الملوّن بألوان قوس قزح الخاص بالمثلية الجنسية، لن يتمّ حظره في الملاعب خلال ما تبقى من مونديال قطر 2022.

وسبق أن لوّح الاتحاد الدولي للعبة سابقاً، بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقهم للوائح، بارتداء الشارة المصمّمة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المثليين جنسياً، في نهائيات كأس العالم في قطر.

ومن المقرر أن يرتدي وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندرو، شارةً بألوان قوس قزح لدعم المثليين، خلال حضوره مباراة إنجلترا ضد ويلز، اليوم الثلاثاء.

وكانت إنجلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها بارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوّح فيفا بعقوبات رياضية.

وزيرة داخلية ألمانيا ترتدي شعار المثلية الجنسية

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر شارة “حب واحد“، أثناء جلوسها إلى جوار رئيس فيفا جاني إنفانتينو، خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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