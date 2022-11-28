الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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كيف ردَّ أمير قطر على تحية فتاة وقولها له “إحنا فخورين فيك” في مباراة إسبانيا وألمانيا(شاهد)

الأمير تميم وأسرته تفاعلوا بشكل لافت مع فوز المغرب على بلجيكا

كتب سالم حنفي
أمير قطر watanserb.com
أمير قطر
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حضوره لمباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا التي أقيمت، الأحد، على استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد بادل امير قطر التحية مع مواطنة قطرية عبرت له عن فخرها هي والشعب القطري به قبل بدء المباراة.

وأظهر الفيديو تواضع الأمير “تميم” حيث بدا مبتسما بشدة، ممدا بيده نحو الفتاة مشيرا إليها بقبضته، تعبيرا منه عن مصافحتها عن بعد، قبل أن يشير إليها بإشارة الـ”OK” بإصبع الإبهام .

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ويتواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الاستاد في أغلب المباريات، إلى أنه يكثف وجوده وأسرته خلال المباريات التي تشارك فيها المنتخبات العربية.

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وظهر الأمير تميم بن حمد، مع والده الشيخ حمد بن خليفة، ووالدته الشيخة موزا، وأفراد آخرين من الأسرة الحاكمة وهم يحتفلون بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، خلال حضورها مساء الأحد إلى استاد “الثمامة” من أجل متابعة اللقاء.

أمير قطر يحتفي بفوز المنتخب المغربي

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وظهر الشيخ تميم بن حمد، وعائلته وهم يُحيون بالتصفيق وبكل سعادة الفوزَ الثمين الذي انتزعه “أسود الأطلس” من “الشياطين الحمر”، على أرض عربية فوق ستاد الثمامة.

فوز مستحق للمغرب

وحقق المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا ومثيرا على المنتخب البلجيكي المصنف الثالث عالميا، في طريقه إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022، بهدفين دون رد.
وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

تعادل إسبانيا وألمانيا

وكانت مباراة إسبانيا وألمانيا قد أسفرت عن التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف مقابل هدف، بعدما تقدم الماتادور عن طريق موراتا ثم أدرك فولكروج التعادل للماكينات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا وألمانيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين ألغى الحكم هدفًا أحرزه روديجير للماكينات بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بداعي التسلل، بعدما أظهرت الإعادة تقدم اللاعب الألماني ووقوعه في التسلل.

وافتتح ألفارو موراتا أهداف مباراة إسبانيا وألمانيا، بالدقيقة 62 من تسديدة داخل منطقة الجزاء تلقاها من جوردي ألبا، ليضع منتخب الماتادور في المقدمة.

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هدف التعادل بتوقيع نيكولاس فولكروج

وأدرك نيكولاس فولكروج هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من جمال موسيالا، وسدد كرة لا تصد ولا ترد في الزاوية اليمنى للحارس أوناي سيمون.

وحاول منتخب إسبانيا استعادة التقدم مرة أخرى على حساب ألمانيا، من خلال عدة محاولات، ولكن دون جدوى لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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