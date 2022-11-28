الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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اقتصاد

كم مواطن مصري يملك حسابا بنكيا؟.. إحصاء رسمي يكشف

البنك المركزي تحدث عن ارتفاع كبير فى معدلات الشمول المالي

كتب شيراز ماضي
البنك المركزي المصري watanserb.com
البنك المركزي المصري
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وطن- كشف البنك المركزي المصري، عن عدد المواطنين في البلاد الذين يملكون حسابات بنكية.

وقال المركزي في بيان، إن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين “16 سنة فأكثر”، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن.

وتحدث البنك عن ارتفاع كبير فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو الماضي، محققة معدل نمو بلغ 131%.

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العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

استراتيجية شمول مالي في مصر

وسبق أن أعلن المركزي المصري، عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقال إنها تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.

وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحد كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.

الوضع الاقتصاد في خطر

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وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن خبراء اقتصاديين تقديرهم أن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفاً بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت رويترز إنه مع توقع امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من ارتفاع المعنويات بعد حزمة صندوق النقد الدولي.

ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بأكثر من 55 بالمئة هذا العام، ما زالت الهوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كل ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهاً، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهاً للدولار، بفارق يتجاوز 6%.

وبحسب التقرير، فإن المتعاملين في سوق العملات يبدون مقتنعين بأن السعر سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في إشارة إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF.

وأشارت إلى أن بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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