كريستيانو وجورجينا.. تعرف على قصورهما الخيالية التي تضمن لهم مستقبلاً آمناً!

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وطن– تشهد حياة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لحظات حاسمة، بعد إعلان الدون رحيله عن نادي ماشيستر يونايتد.

حيث تحدث كريستيانو رونالدو علانية عن مدى شعوره بعدم الارتياح في الفريق. وتوصّل الطرفان إلى اتفاق خروج. وهذا حتما يفتح مجموعة واسعة من الاحتمالات المستقبلية للاعب كرة القدم.

في الوقت الحالي، كل شيء هو تكهنات، لا أحد يعرف ماذا يفضّل عند اختيار وجهة جديدة أو المدربين الذين سيهتمون بدمج اللاعب البرتغالي في صفوفهم.

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الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكَّدًا هو أن كلّاً من جورجينا وأطفالهما الخمسة سيرافقونه، كما فعلوا دائمًا.

استثمارات عقارية

على الرغم من أنّ هذا التغيير المستمر في مكان الإقامة والمدينة بالنسبة لأي عائلة يمكن أن يكون اضطرابًا كبيرًا، خاصةً من الناحية الاقتصادية، فقد أظهروا مرارًا وتكرارًا أنّ هذه ليست مشكلة. لأنه لا يخفى على أحد أن وضعهم جيد جداً.

لا يتعلق الأمر فقط بدَخل الدون أو عشيقته التي تُعدّ وجهاً إعلانياً للشركات الكبيرة وواحدة من أكثر الشخصيات الإسبانية متابعةً على “انستجرام”، والتي تحقق أرباحًا عالية من خلال العلامات التجارية التي تتعاون معها.

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فبالإضافة إلى ذلك، قام كلاهما باستثمارات عقارية على مدى السنوات القليلة الماضية، تضمن مستقبلًا يتجاوز نجاحهما الحالي. بحسب تقرير لصحيفة “الكونفيدنسال“.

جورجينا لها ملكيتان في برشلونة

في نهاية عام 2019، عندما كانت مع كريستيانو لما يقرب من ثلاث سنوات، حصلت العارضة على منزلها الأول.

لم تبحث جورجينا عن المنزل الأكثر ربحًا أو المدينة التي يمكن أن تكون مؤجرة من الباطن على أفضل وجه؛ بل هي الأنسب لوالدتها.

إنه منزل لأسرة واحدة في بلدة صغيرة على ساحل جيرونا. وعلى الرغم من أننا نعلم جميعًا أن أصول جورجينا تعود إلى جاكا، إلا أن الحقيقة هي أنها عندما كانت صغيرة جدًا، عاشت لفترة في المدينة الكاتالونية، وفي الحقيقة ولدت أختها إيفانا هناك.

حامل مكان

ومن هنا، اشترت جورجينا منزلًا مساحته 98 مترًا مربعًا. في طابق واحد بقطعة أرض مساحتها 372 في منطقة هادئة جدًا بعيدة نوعًا ما عن المدينة. لتحوّلها إلى مسكن عائلي مع والدتها التي لم نرَ صورة واحدة لها من قبل.

بعد أقل من عام، في فبراير 2020، اشترت جورجينا مزرعة أخرى في نفس المجمع، لكن مجرد قطعة أرض، بدون منزل أو أي شيء مبني عليها. ربما كانت فكرة لإعطاء الحياة للأرض، أو استثمار في المستقبل.

خاصة أنه لا علاقة للحي والبلدة التي يقع فيها العقار -بما في ذلك التحضر، والمنزل نفسه ومن حوله- بالرفاهية التي تعيش فيها عارضة الأزياء نفسها مع عائلتها. إنها منازل عادية، مع جيران عاديين من الطبقة المتوسطة.

استثمروا معًا

لم يستثمر كلٌّ من العشيقين وحده؛ بل فعلوا ذلك معًا أيضًا، قبل بضعة أشهر، فقبل الانتقال إلى تورين في عام 2018، استثمر كريستيانو وجورجينا في منزل ثان في نفس العمران الحضري الفاخر الذي عاشا فيه عندما كانا في مدريد (لا فينكا).

إنها صفقة ظهرت منها تفاصيل قليلة جدًا، لكن هذا التسلسل الرقمي كان قادرًا على اكتشاف أنّه لم يكن مبنًى جديدًا، ولكنه منزل تم بناؤه بالفعل اشتروه من خلال وكالة عقارية من فرد خاص، ويتم تقييم ثمنه تقريبًا بأربعة ملايين يورو.

حتى الآن، لا يظهر في السجل -على الأقل- باسمهما، لذلك من المحتمل أنه خلال هذه السنوات قرروا بيعها.

قصر فخم

كريستيانو، من جانبه، لديه أيضًا أصول عقارية واسعة النطاق.

في الواقع، في حالته، قد تكون كلمة ترف غير معبّرة. فقط في إسبانيا، باستثناء العقارات والشركات وتلك التي لديه خارجها (والتي يمتلكها أيضًا، خاصة في البرتغال). لديه قصر في La Finca اشتراه مقابل ما يقرب من 5 ملايين يورو.

إنه المنزل الذي يقيمون فيه عندما يكونون في مدريد، ويجب أن نضيف إلى ذلك المنزل الذي يتقاسمه مع عشيقته.

في الآونة الأخيرة، في البلد المجاور، وتحديداً في أكثر مدنها سحراً (كاسكايس)، قام لاعب كرة القدم بأحدث استثماراته. كانت العناوين الرئيسية في هذا الصدد تقول: “كريستيانو يشتري أغلى منزل في البرتغال”. هذا بالفعل يختصر كل شيء.

إنه قصر مذهل من ثلاثة طوابق وما يقرب من 3000 متر مربع من الأرض، بالإضافة إلى الخطوط الحديثة للغاية وجميع وسائل الراحة المتاحة.

يحتوي القصر على مرآب يتسع لأكثر من 20 سيارة وألواح شمسية تجعله مستدامًا للغاية. هل النجم يستعد لعودته إلى المنزل بعملية الشراء هذه؟ الحقيقة هي أنه من غير المعروف ما هي خططه، لكن من الواضح أنه كل يوم يكون الزوجان أكثر انفصالًا عن عائلته.

أكثر استقلالية

في السابق، كان من الشائع رؤية والدة كريستيانو دولوريس أفيرو أو والدتها أو إخوتها يصنعون الحياة في منزل لاعب كرة القدم.

خلال بداياته مع جورجينا كان الأمر كذلك. ثم بدأت شائعات الخلافات بالظهور والتي -من ناحية أخرى- لم يتمّ تأكيدها.

في الوقت الحالي ولسنوات، من النادر أن تظهر صورتهم في حسابات رونالدو. حتى عندما يعرض لحظات يومية. ولم يكن هناك دقائق لهم في الفيلم الوثائقي الذي سجلته جورجينا مع نتفليكس، لذلك لن يكون غريباً لو كانت فكرة امتلاك هذا العقار الجديد هي الحصول على مزيد من الاستقلال عند سفرهم إلى البرتغال.

في هذه الحالة، لا يُعرف ما إذا كانوا قد حصلوا عليها معًا أم أنها تخصّه فقط. مهما كان الأمر، فهم لا يفتقرون إلى منازل للعيش فيها أو إمكانيات للتنقل.