الإثنين, نوفمبر 28, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022فينسنت أبو بكر يُسجل هدفاً من أجمل أهداف كأس العالم 2022 (شاهد)
مونديال قطر 2022

فينسنت أبو بكر يُسجل هدفاً من أجمل أهداف كأس العالم 2022 (شاهد)

الكاميرون يتعادل أمام صربيا في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
نجم منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر watanserb.com
نجم منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر
- Advertisement -

وطن- سجل النجم الكاميروني المخضرم فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، هدفاً رائعاً في شباك الفريق المنافس صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ونجح البديل فينسنت أبو بكر، من تسجيل هدف وصنع آخر، خلال المواجهة المثيرة والقوية أمام صربيا، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2022.

هدف فينسنت أبو بكر في مرمى صربيا

ويُظهر في لقطة الهدف الذي أحيى فيه الكاميروني أبو بكر بالعودة إلى المباراة أمام صربيا، قيام اللاعب برفع الهدف بقدمه مستغلاً تقدم الحارس ليسكن في نهاية المطاف في شباك مرمى الأخير.

- Advertisement -

واستطاع الكاميرون (الأسود)، من فرض التعادل على منافسه صربيا، بثلاثة أهداف لكليهما في المباراة.

مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022 المجموعات

- Advertisement -

كما وأحرز أهداف صربيا داخل شباك أسود الكاميرون، ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة ال46، وسيرجي سافيتش في الدقيقة ال48. واللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال53.

وسجل أهداف الكاميرون جان كاستيليتو في الدقيقة ال29، وفينسنت أبو بكر عند الدقيقة ال63، وإريك ماكسيم موتينغ في الدقيقة ال66.

وشهدت أحداث مباراة الكاميرون وصربيا الإثارة والقوية طيلة مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات أسود الكاميرون إلى 13 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات صربيا إلى 15 تسديدة.

كما واستحوذ منتخب صربيا على الكرة أمام الكاميرون بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه إلى 40% في المباراة.

كما ويستعد منتخب الكاميرون للمواجهة الصعبة أمام البرازيل، الجمعة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب البرازيل (راقصو السامبا) صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف سويسرا صاحب المركز الثاني بنفس النقاط.

وآتى الكاميرون في ثالث جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، كما ويتواجد صربيا في أدنى الترتيب بنقطة واحدة حتى الآن.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف

مونديال قطر 2022

أحدهم مُعقد .. 3 سيناريوهات أمام المنتخب السعودي للعبور إلى الدور ال16

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت

مونديال قطر 2022

5 سيناريوهات تحسم أمر تأهل منتخب المغرب إلى الدور ال16

مونديال قطر 2022

تغريده كيروش تُشعل أزمة مع أسطورة ألمانيا لهذا السبب

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

نجم المنتخب السعودي على رادار نادي يوفنتوس

مونديال قطر 2022

(شاهد) .. فرحة لاعبي منتخب المغرب في غرفة الملابس بعد الفوز على بلجيكا

مونديال قطر 2022

ألمانيا تُنعش آمالها بالمونديال بعد التعادل أمام إسبانيا (شاهد)

مونديال قطر 2022

بث مباشر الآن .. مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم بجودة عالية

مونديال قطر 2022

المغرب تقلب الطاولة على بلجيكا بالثنائية في كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي في مونديال قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ظهور فاضح لإعلامية تونسية على قناة خاصة يحدث ضجة (شاهد)

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف

دخل في غيبوية وخضع لـ30 عملية جراحية..قصة ألماني تعرض للدغة بعوضة

إليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة

السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

أحدهم مُعقد .. 3 سيناريوهات أمام المنتخب السعودي للعبور إلى الدور ال16

هل الشاي الأسود مفيد لصحتك العامة؟ دراسة تجيب

فلسطيني يؤدب المراسل الإسرائيلي صاحب فضيحة الجنسية الإكوادورية (مواجهة ساخنة)

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

هذه العادة من شأنها أن تزيد من القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC