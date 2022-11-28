فينسنت أبو بكر يُسجل هدفاً من أجمل أهداف كأس العالم 2022 (شاهد)

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وطن- سجل النجم الكاميروني المخضرم فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، هدفاً رائعاً في شباك الفريق المنافس صربيا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ونجح البديل فينسنت أبو بكر، من تسجيل هدف وصنع آخر، خلال المواجهة المثيرة والقوية أمام صربيا، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2022.

هدف فينسنت أبو بكر في مرمى صربيا

ويُظهر في لقطة الهدف الذي أحيى فيه الكاميروني أبو بكر بالعودة إلى المباراة أمام صربيا، قيام اللاعب برفع الهدف بقدمه مستغلاً تقدم الحارس ليسكن في نهاية المطاف في شباك مرمى الأخير.

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واستطاع الكاميرون (الأسود)، من فرض التعادل على منافسه صربيا، بثلاثة أهداف لكليهما في المباراة.

مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم 2022 المجموعات

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كما وأحرز أهداف صربيا داخل شباك أسود الكاميرون، ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة ال46، وسيرجي سافيتش في الدقيقة ال48. واللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال53.

وسجل أهداف الكاميرون جان كاستيليتو في الدقيقة ال29، وفينسنت أبو بكر عند الدقيقة ال63، وإريك ماكسيم موتينغ في الدقيقة ال66.

وشهدت أحداث مباراة الكاميرون وصربيا الإثارة والقوية طيلة مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات أسود الكاميرون إلى 13 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات صربيا إلى 15 تسديدة.

كما واستحوذ منتخب صربيا على الكرة أمام الكاميرون بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه إلى 40% في المباراة.

كما ويستعد منتخب الكاميرون للمواجهة الصعبة أمام البرازيل، الجمعة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب البرازيل (راقصو السامبا) صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف سويسرا صاحب المركز الثاني بنفس النقاط.

جان تشارلز كاستيليتو هو صاحب أول أهداف الكاميرون في قطر 2022#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 https://t.co/lUQYWib6HN pic.twitter.com/tHqgn49dJ2 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

وآتى الكاميرون في ثالث جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، كما ويتواجد صربيا في أدنى الترتيب بنقطة واحدة حتى الآن.