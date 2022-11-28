الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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فيفي عبده تتجاهل فضيحتها بسبب المنتخب السعودي بالرقص (فيديو)

حذفت الراقصة فيفي المنشور بعد دقائق

كتب رفيف عبدالله
فيفي عبده تتجاهل فضيحتها بسبب المنتخب السعودي بالرقص (شاهد) watanserb.com
الراقصة المصرية فيفي عبده
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وطن– تجاهلت الراقصة المصرية فيفي عبده، فضيحتها المُحرجة بسبب المنتخب السعودي، وعادت لجمهورها بوصلة رقص جديدة.

وكانت فيفي عبده قد وجّهت التهنئة للمنتخب السعودي بدلاً من المنتخب المغربي، الذي فاز في المباراة بهدفين دون رد على حساب نظيره البلجيكي.

“فضحتينا ارقصي أحسن”

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “ألف مبروك للمملكة العربية السعودية على الفوز في مبارة النهاردة في كأس العالم. فخر لكل العرب”.

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وتعرّضت فيفي عبده للسخرية من متابعيها الذين صححوا لها المعلومة، وطالبوها بالاهتمام بالرقص فقط.

تنظيم مشرف

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لكن فيفي عبده اكتفت بحذف المنشور، واستبداله بوصلة رقص جديدة على أغنية “جمالا ولو”، للفنان السوري حازم الصدير.

وارتدت الراقصة الشهيرة فستان سواريه أصفر، بقليل من النقوش باللون الأسود، عاري الأكتاف والصدر.

ولاحقاً، هنأت فيفي المنتخب المغربي قائلة: “الف مبروك للمغرب الحبيبة الفوز علي بلجيكا في مباراة كاس العالم. رفعتوا راسنا و راس كل العرب بالتوفيق يا رب ليكم و لكل المنتخبات العربية. الحق يقال تنظيم دولة قطر للبطولة مشرف لكل العرب”.

على أعتاب الـ70.. فيفي عبده بأجرأ فستان ووصلة رقص فاضحة على الشاطئ (فيديو)

 

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نمنا فرحانين

وسبق أن قامت الراقصة بتهنئة المنتخب السعودي، بالفوز أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة تاريخية، انتهت لصالح الأخضر.

وظهرت فيفي بدون مكياج، مرتديةً بيجامة نوم باللون الموف، مكتفية ببعض فلاتر التطبيق.

 

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وقالت: “يا صباح الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، يا جماعة ألف مبروك للسعودية، للمملكة السعودية”.

وتابعت: “الحقيقة احنا فرحانين جداً ونمنا فرحانين وانبسطنا جدا امبارح انه السعودية تفوز بهدفين في المونديال. دي حاجة عظيمة جداً بلد عربية نفتخر بيها طبعا مش عايزة كلام”.

واختتمت الراقصة المصرية: “بقولكوا ألف مليون مبروك للمملكة كلها واللاعبين. واحنا كلنا نمنا فرحانين جداً عشان خاطر السعودية بقولكم بحبكم وخمسة مواه”.

وفي وقت سابق، كشفت فيفي، سببَ نشاطها المكثّف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي خلال بث مباشر، إنّها تقوم بنشر فيديوهات رقص، لتنفي شائعات المرض التي تلاحقها خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن فيفي عبده عادت إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشاركها البطولة كلٌّ من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس.

وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

المصدرفيسبوك ،انستغرام ،رصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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