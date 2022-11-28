فيديو “وليمة المونديال” حصد ملايين المشاهدات.. ما القصة؟

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وطن- شارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت التعليقات المصاحبة له، أنّه يظهر إعداد وليمة ضخمة في أحد الأحياء القطريّة خلال فعاليّات مونديال قطر 2022 احتفالا بافتتاح كأس العالم.

وليمة المونديال

حظي هذا المقطع المصور بملايين المشاهدات عبر مختلف منصات السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

ويظهر فيه عدداً من الرجال بملابس تقليديّة يسكبون مئات أطباق الطعام من أوانٍ ضخمة.

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حيث ذكرت أحد التعليقات المرافقة أنّ الفيديو ملتقط خلال المونديال في حيّ الغرافة في منطقة الريّان القطريّة.

لكن وبعد تقصي حقيقة الفيديو، تبين أنه في الحقيقة منشور قبل أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم ويعود لزفافٍ في الإمارات العربيّة المتحدة.

يذكر أن النسخة الأصليّة لهذا الفيديو، قد نشرت في موقع “تيك توك” بتاريخ 7 نوفمبر 2022، أي قبل قرابة أسبوعين على انطلاق المونديال.

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وجاء في التعليق المرافق له أنّ الحفل يعود لزفافٍ في منطقة رأس الخيمة في الإمارات العربيّة المتحدة.

هل أعلن مورغان فريمان عن إسلامه في قطر ؟

وانتشرت خلال مونديال قطر الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي تبين لاحقا أنها ليست صحيحة أو غير دقيقة وفي أحيان أخرى كانت زائفة بالأساس.

وقد كشفت منصة “مسبار” لتقصي الحقائق، مجموعة من الأخبار الزائفة والمضلّلة، انتشرت عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل إعلام، وتتعلق بالمونديال، الذي تستضيفه قطر، لتكون بذلك أوّل دولة عربيّة تحقّق ذلك، وبأحداث متعلّقة فيه.

فتداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ادعاءً مفاده أن الممثل الأميركي مورغان فريمان، أعلن إسلامه بعد تقديمه حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر مساء 20 نوفمبر الجاري.

لكن وبعد تحقق فريق “مسبار” من الادّعاء المتداول وجد أنه زائف.

إذ لم يعلن مورغان فريمان عن اعتناقه الإسلام بعد افتتاح مونديال قطر 2022، ولم ينشر الخبر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُنشره أي مصدر إخباري موثوق.

وجاء تداول الادّعاء عقب مشاركة الممثل العالمي مورغان فريمان مع الشاب القطري غانم المفتاح، في افتتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بحوار يجسد التسامح والاحترام بين الشرق والغرب.

يذكر أن حفل الافتتاح المبهر لفعاليات كأس العالم قطر 2022، قد أشعل تفاعل السوشيال ميديا، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم واستحسانهم لجهود دولة قطر في تنظيم هذا الملتقى الكروي العالمي.