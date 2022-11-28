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شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

احتفاء واسع بما فعله القطريون

كتب خالد السعدي
أصحاب المنازل و استاد الثمامة watanserb.com
أصحاب المنازل و استاد الثمامة
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وطن- أظهر مقطع فيديو، رد فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة في قطر بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في المونديال.

وبيّن الفيديو، المواطنين القطريين وهم يوزّعون الحلوى على الجماهير احتفالًا بالانتصار التاريخي لأسود أطلس.

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ونشرت سيدة كذلك مقطع فيديو، يُظهر مشاركة ابنها في توزيع الحلويات على الجمهور بعد مغادرتهم للاستاد.

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تفاعل واسع واحتفاء كبير بالقطريين

أثارت هذه المقاطع تفاعلا كبيرا، وسط احتفاء واضح بما أقدم عليه القطريون.

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وقال صالح: “أكرمكم الله حين ترى الروح العربية الواحدة وفرحتها… تعلم مدى كم هي متعطشة للفرح والانتصار!”.

وكتب “الحديدي”: “مش جديد عليكم يا اهل قطر والله”.

وتفاعل كامل: “الله يعز قطر و اهل قطر و المسلمين جميعا”.

وذكرت “حنان”: “أجمل شي صار بالمونديال إنها صارت بقطر.. ضيافة و رحابة و تنظيم وكرم.. شيء يدعو للفخر و الفرح .. الله يديم عزكم”.

وتفاعلت “نور”: “ما قصروا أهل قطر”.

وذكرت بوثينة: “بارك الله في أهل قطر.. أهل الضيافة و الكرم”.

فوز المغرب

وكان منتخب المغرب، قد نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم في قطر.

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وأحرز هدفي منتخب المغرب، كلٌّ من: عبدالحميد الصابيري، وزكريا أبو خلال.

ترتيب المجموعة بعد فوز المغرب على بلجيكا

ويملك منتخب المغرب أربع نقاط، وهو نفس رصيد منتخب كرواتيا، بينما منتخب بلجيكا يملك ثلاث نقاط، فيما يتذيل المجموعة منتخب كندا الذي ضمن مغادرة البطولة.

ويخوض منتخب المغرب، مباراته المقبلة أمام منتخب كندا، وفي حال تحقيق الفوز عليهم سيتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 كأول مجموعته، وفي هذه الحالة سيواجه ثاني المجموعة الخامسة والتي تضم كلّاً من منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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