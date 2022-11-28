شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

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وطن- أظهر مقطع فيديو، رد فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة في قطر بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في المونديال.

وبيّن الفيديو، المواطنين القطريين وهم يوزّعون الحلوى على الجماهير احتفالًا بالانتصار التاريخي لأسود أطلس.

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ونشرت سيدة كذلك مقطع فيديو، يُظهر مشاركة ابنها في توزيع الحلويات على الجمهور بعد مغادرتهم للاستاد.

يستاهلون المغرب ابني من اهالي الثمامة يوزع الحلو pic.twitter.com/QtayFbuObs — adam (@adaam2614) November 27, 2022

تفاعل واسع واحتفاء كبير بالقطريين

أثارت هذه المقاطع تفاعلا كبيرا، وسط احتفاء واضح بما أقدم عليه القطريون.

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وقال صالح: “أكرمكم الله حين ترى الروح العربية الواحدة وفرحتها… تعلم مدى كم هي متعطشة للفرح والانتصار!”.

أكرمكم الله

حين ترى الروح العربية الواحدة وفرحتها… تعلم مدى كم هي متعطشة للفرح والانتصار! — صالح السلطان (@alsultan9999) November 27, 2022

وكتب “الحديدي”: “مش جديد عليكم يا اهل قطر والله”.

مش جديد عليكم يا اهل قطر والله 💙❤️ — Eng Abdu Elhadidy (@AbdElhadidy92) November 27, 2022

وتفاعل كامل: “الله يعز قطر و اهل قطر و المسلمين جميعا”.

الله يعز قطر و اهل قطر و المسلمين جميعا 👏👏👏🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 — kamel webri (@kamelwebri) November 27, 2022

وذكرت “حنان”: “أجمل شي صار بالمونديال إنها صارت بقطر.. ضيافة و رحابة و تنظيم وكرم.. شيء يدعو للفخر و الفرح .. الله يديم عزكم”.

اجمل شي صار بالمونديال

انها صارت ب قطر♥️🇶🇦

ضيافة و رحابة و تنظيم و كرم

شيء يدعو للفخر و الفرح

الله يديم عزكم — Hanan EL HAJJ (@hananelhajj3) November 27, 2022

وتفاعلت “نور”: “ما قصروا أهل قطر”.

ما قصروا أهل قطر ❤ — نور الحافظ (@NourAlhafez5) November 27, 2022

وذكرت بوثينة: “بارك الله في أهل قطر.. أهل الضيافة و الكرم”.

بارك الله في أهل قطر.. أهل الضيافة و الكرم.. — bothayna elforkani (@bouty11) November 27, 2022

فوز المغرب

وكان منتخب المغرب، قد نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم في قطر.

وأحرز هدفي منتخب المغرب، كلٌّ من: عبدالحميد الصابيري، وزكريا أبو خلال.

ترتيب المجموعة بعد فوز المغرب على بلجيكا

ويملك منتخب المغرب أربع نقاط، وهو نفس رصيد منتخب كرواتيا، بينما منتخب بلجيكا يملك ثلاث نقاط، فيما يتذيل المجموعة منتخب كندا الذي ضمن مغادرة البطولة.

ويخوض منتخب المغرب، مباراته المقبلة أمام منتخب كندا، وفي حال تحقيق الفوز عليهم سيتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 كأول مجموعته، وفي هذه الحالة سيواجه ثاني المجموعة الخامسة والتي تضم كلّاً من منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا.