الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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حياتنا

خطيب نادين نسيب نجيم.. فيديو مسرب من ملهى ليلي أخرجها عن صمتها

الفنانة اللبنانية انتقدت تدخل المتابعين في خصوصيتها

كتب وطن
نادين نسيب نجيم وخطيبها في ملهى ليلي watanserb.com
نادين نسيب نجيم وخطيبها في ملهى ليلي
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وطن- سرّب ناشطون مقطع فيديو للممثلة اللبنانية “نادين نسيب نجيم“، بينما كانت ترقص رفقة أحد الشباب داخل ملهًى ليلي في إحدى المدن دون ذكرها.

الفيديو المسرّب أشعل السوشيال ميديا، لتتدخل نادين نجيم مباشرة وتشارك بنفسها مقطع الفيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل، وتعلن عبره أن الرجل الذي ظهرت معه هو “خطيبها”.

نادين نجيم في ملهًى ليلي

حيث خرجت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن صمتها، بعد ضجة حول مقطع الفيديو المسرّب لها وهي ترقص رفقة رجل آخر بعد طلاقها.

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وأعادت نادين نجيم نشر الفيديو، وكتبت: “يلي عم حاول يستهبل ويصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو. هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى”.

وأضافت الفنانة: “يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس”. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس !”.

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وتابعت: “صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة”.

واستطردت الفنانة اللبنانية مهاجمةً ناشري المقطع: “وبعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي !. وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون وبرا القانون انا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم”.

الممثلة نادين نجيم تعلن خطوبتها

وأعلنت نادين نجيم، بهذا الفيديو، عن خطبتها بشكل علني ورسمي للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار العديد من الإشاعات التي طالت علاقاتها منذ مدة.

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يشار إلى أنه، تُعدّ هذه المرة الثانية التي يتمّ التقاط فيديو لها مع هذا الشخص.

كما ويذكر أنّه ومنذ عدة أشهر انتشر فيديو لها في حمام السباحة وهي ترقص مع أحد الأشخاص، حيث كانت تقضي عطلتها الصيفية.

وقد تعرّضت نادين نجيم، في ذلك الوقت أيضاً، لهجوم واسع بعد تداول فيديو لها احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداوَل برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا، في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها، الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها.

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