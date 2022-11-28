الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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الهدهد

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

المعارض السعودي

كتب سالم حنفي
تهريب طفلة معارض سعودي watanserb.com
تهريب طفلة معارض سعودي
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وطن- كشف المعارض السعودي وصاحب حساب “ديوان ليكس” وزوج إحدى الأميرات السعوديات، على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأنه تم تهريب طفلته “العنود” المختطفة منذ أكثر من شهر من لبنان، عن طريق “عاهرة مغربية” تدعى نجلاء بوغترة، على حسب قوله.

وقال حساب “ديوان ليكس” المتخصص في نشر فضائح النظام السعودي، إنه “توفرت معلومات بتهريب فتاة الليل المغربيه الجاسوسة نجلاء بوغتره من لبنان مع طفلتي المخطوفة العنود”.

كما أشار إلى “تكتم كبير عن الموضوع من الجهات الأمنية”، مؤكدا على أن رده على ذلك ” سيكون قادما للجميع اعلاميا وعبر التواصل الاجتماعي وفي المحاكم الدولية”.

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وقال في تغريدة أخرى: “ولأنه تم تهريب طفلتي المخطوفة برعاية الاستخبارات السعودية من لبنان برفقة فتاة ليل مغربية نجلاء بوغترة جاسوسة لهم بالتعاون مع عصابات سورية و لبنانية بعد استدراجي للبنان افيد وقبل كشف المستور في حال اغتيالي او تلفيق اي تهم لي فالمتهم الاول هي الاستخبارات السعودية”.

اختطاف ابنة معارض وزوج أميرة سعودية في لبنان بمشاركة فتاة ليل مغربية!(شاهد)

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كم نشر “ديوان ليكس” مقاطع فيديو أوضح فيها كيف تم استدراجه الى لبنان وايقاعه في المصيدة من قبل الاستخبارات السعودية ومن تعاون معهم”.

وكان المعارض السعودي عبدالرحمن السحيمي، قد كشف بداة الشهر الجاري عن قيام السفارة السعودية بخطف ابنة معارض وزوج أميرة سعودية مقيم في لبنان.

وقال “السحيمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”، إن هناك معلومات وردته من لبنان تؤكد قيام السفارة السعودية في لبنان وبالتعاون مع ضباط في فرع المعلومات اللبناني، باختطاف طفلة المعارض وزوج إحدى الاميرات.

وكان “ديوان ليكس” قد وجه مناشدةً لوزير الداخلية اللبناني، يطالبه فيها بالكشف عن مكان ابنته، متّهماً فتاة الليل المغربية “نجلاء بوغترة” بالتواطؤ مع السفارة السعودية والخاطفين لابنته.

وأشار إلى أن بعض الأفراد التابعين لأجهزة الامن اللبناني، يطالبونه بـ”استرضاء السعودية” حتى تعود ابنته.

تورط فتاة ليل في عملية الاختطاف

وأكد مالك حساب “ديوان ليكس”، على أنّ “فتاة ليل تعمل كجاسوسة للاستخبارات السعودية مع عصابات لبنانية وسورية خطفت طفلتي العنود وسرقت اوراقي وجوازاتي وبطاقاتي ولم يتم العثور عليها للان ؟!”.

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سائق المعارض متورط في القضية

كما كشف المعارِض السعودي عن تورّط سائق لبناني يُدعى “ع.أ”، وكان يعمل لديه في عملية اختطاف ابنته، بالإضافة إلى “محامين اخرين وافراد ومنهم سوريين بتوجيهات من الاستخبارات السعودية “، لافتاً إلى أن السائق قام بإخفاء فتاة الليل نجلاء بوغترة.

كما لفت إلى أن السائق كان يعمل سابقاً في أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية، مُتسائلاً أين هو الآن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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