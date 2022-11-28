تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

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وطن- كشف المعارض السعودي وصاحب حساب “ديوان ليكس” وزوج إحدى الأميرات السعوديات، على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأنه تم تهريب طفلته “العنود” المختطفة منذ أكثر من شهر من لبنان، عن طريق “عاهرة مغربية” تدعى نجلاء بوغترة، على حسب قوله.

وقال حساب “ديوان ليكس” المتخصص في نشر فضائح النظام السعودي، إنه “توفرت معلومات بتهريب فتاة الليل المغربيه الجاسوسة نجلاء بوغتره من لبنان مع طفلتي المخطوفة العنود”.

كما أشار إلى “تكتم كبير عن الموضوع من الجهات الأمنية”، مؤكدا على أن رده على ذلك ” سيكون قادما للجميع اعلاميا وعبر التواصل الاجتماعي وفي المحاكم الدولية”.

#هام_جدا توفرت معلومات بتهريب فتاة الليل المغربيه الجاسوسة #نجلاء_بوغتره من لبنان مع طفلتي المخطوفة #العنود وتكتم كبير عن الموضوع من الجهات الامنية .. اللهم استودعتك طفلتي فاحفظها وردها لي. وطبعا ردي سيكون قادما للجميع اعلاميا وعبر التواصل الاجتماعي وفي المحاكم الدولية #ريتويت pic.twitter.com/jhZVM4FNHk — Diwanleaks ⚔️ تسريبات الديوان (@1976Kingdom) November 28, 2022

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وقال في تغريدة أخرى: “ولأنه تم تهريب طفلتي المخطوفة برعاية الاستخبارات السعودية من لبنان برفقة فتاة ليل مغربية نجلاء بوغترة جاسوسة لهم بالتعاون مع عصابات سورية و لبنانية بعد استدراجي للبنان افيد وقبل كشف المستور في حال اغتيالي او تلفيق اي تهم لي فالمتهم الاول هي الاستخبارات السعودية”.

#هام ولأنه تم تهريب طفلتي المخطوفة برعاية #الاستخبارات_السعودية من لبنان برفقة فتاة ليل مغربية #نجلاء_بوغترة جاسوسة لهم بالتعاون مع عصابات #سورية و #لبنانية بعد استدراجي للبنان افيد وقبل #كشف_المستور في حال #اغتيالي او #تلفيق اي تهم لي فالمتهم الاول هي #الاستخبارات_السعودية pic.twitter.com/CWwyu7CHvo — Diwanleaks ⚔️ تسريبات الديوان (@1976Kingdom) November 28, 2022

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كم نشر “ديوان ليكس” مقاطع فيديو أوضح فيها كيف تم استدراجه الى لبنان وايقاعه في المصيدة من قبل الاستخبارات السعودية ومن تعاون معهم”.

#هام_للجميع دامنا وصلنا الى اخفاء وتهريب طفلتي المخطوفه #العنود مع فتاة ليل مغربية #نجلاء_بوغترة عميله وجاسوسة للاستخبارات. فلا بد من الكلام وفتح جميع الملفات وكيف تم استدراجي الى لبنان وايقاعي في المصيده على زعمهم من قبل #الاستخبارات_السعودية ومن تعاون معهم. #كشف_المستور pic.twitter.com/ZsJfYcKFwi — Diwanleaks ⚔️ تسريبات الديوان (@1976Kingdom) November 28, 2022

وكان المعارض السعودي عبدالرحمن السحيمي، قد كشف بداة الشهر الجاري عن قيام السفارة السعودية بخطف ابنة معارض وزوج أميرة سعودية مقيم في لبنان.

وقال “السحيمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”، إن هناك معلومات وردته من لبنان تؤكد قيام السفارة السعودية في لبنان وبالتعاون مع ضباط في فرع المعلومات اللبناني، باختطاف طفلة المعارض وزوج إحدى الاميرات.

💥 خبر عاجل 💥

معلومات وصلت لنا من لبنان هناك معارض سعودي بلبنان زوج أميرة سعودية قامت السفارة السعودية بالتعاون مع ضباط في فرع المعلومات البناني بخطف ابنته نحتفظ بكامل التفاصيل والوثائق والأسماء التي ساهمت في جريمة الإختطاف سوف ننشرها في الوقت المناسب بإذن الله ؟؟؟؟ pic.twitter.com/hXxaIasdDN — عبدالرحمن السحيمي ( المدينة المنورة ) (@Abubatalalharbi) November 4, 2022

وكان “ديوان ليكس” قد وجه مناشدةً لوزير الداخلية اللبناني، يطالبه فيها بالكشف عن مكان ابنته، متّهماً فتاة الليل المغربية “نجلاء بوغترة” بالتواطؤ مع السفارة السعودية والخاطفين لابنته.

وأشار إلى أن بعض الأفراد التابعين لأجهزة الامن اللبناني، يطالبونه بـ”استرضاء السعودية” حتى تعود ابنته.

#هام سعادة #اللواء_عباس_ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني ، سعادة رئيس #استخبارات_الجيش … اتعجز جميع الأجهزة الأمنية عن ايجاد طفلتي المخطوفة #العنود واوراقي الشخصية وايجاد السارقة #نجلاء_بوغترة ولماذا يحادثني بعد العاملين بالقطاع الأمني ان علي ارضاء السعودية كي تعود ابنتي ؟ pic.twitter.com/ops0aJUMfd — Diwanleaks ⚔️ تسريبات الديوان (@1976Kingdom) November 1, 2022

تورط فتاة ليل في عملية الاختطاف

وأكد مالك حساب “ديوان ليكس”، على أنّ “فتاة ليل تعمل كجاسوسة للاستخبارات السعودية مع عصابات لبنانية وسورية خطفت طفلتي العنود وسرقت اوراقي وجوازاتي وبطاقاتي ولم يتم العثور عليها للان ؟!”.

سائق المعارض متورط في القضية

كما كشف المعارِض السعودي عن تورّط سائق لبناني يُدعى “ع.أ”، وكان يعمل لديه في عملية اختطاف ابنته، بالإضافة إلى “محامين اخرين وافراد ومنهم سوريين بتوجيهات من الاستخبارات السعودية “، لافتاً إلى أن السائق قام بإخفاء فتاة الليل نجلاء بوغترة.

كما لفت إلى أن السائق كان يعمل سابقاً في أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية، مُتسائلاً أين هو الآن.

#هام سعادة #اللواء_عباس_ابراهيم مدير الأمن العام. #رئيس_استخبارات_الجيش سائق لبناني ع.أ كان يعمل لدي متهم مع العصابة التي خطفت ابنتي #العنود ومحامين اخرين وافراد ومنهم #سوريين بتوجيهات من #الاستخبارات_السعودية واخفى ايضا فتاة الليل #نجلاء_بوغترة وكان يعمل في جهاز امني اين هو ؟ pic.twitter.com/DxOiLfmeD5 — Diwanleaks ⚔️ تسريبات الديوان (@1976Kingdom) November 3, 2022