تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا في مونديال كأس العالم 2022

وطن- يلتقي صاحب الأرض منتخب قطر، في المباراة الأخيرة له في المونديال، أمام نظيره هولندا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.
ويستضيف ملعب (استاد البيت)، مباراة قطر وهولندا، في ختام منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.
توقيت مباراة قطر ضد هولندا
كما وستكون المباراة الصعبة على العنابي القطري، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.
مباراة الجولة الثالثة لبطولة #كأس_العالم_2022 🏆.
قطر 🆚 هولندا
🕖 18:00 بتوقيت الدوحة
🏟 استاد البيت #قطر2022#كلنا_العنابي#الثلاثاء_في_استاد_البيت pic.twitter.com/HKRMrnG5Qt
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 27, 2022
ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في مونديال 2022 قطر.
أنتو المعنى الحقيقي للجمال🇶🇦🫶#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم#قطر2022 pic.twitter.com/qJvbGiccGk
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 27, 2022
تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا
ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المباراة الصعبة أمام هولندا، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:
حراسة المرمى: مشعل برشم، سعد الشيب.
دفاع التشكيلة (العنابي القطري): خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، همام الأمين، بيدرو ميغيل.
𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤 & 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬! ⚡️#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/jCJGmHQttR
— OnsOranje (@OnsOranje) November 27, 2022
خط الوسط: محمد وعد، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم (طارق سليمان).
مركز الهجوم: حسن الهيدروس، أكرم عفيف، المعز علي (محمد مونتاري).
معلق مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022
وسيعلق على أحداث مباراة قطر ضد هولندا، على قناة (1 beIN sport Max) الرياضية القطرية، المعلق القطري يوسف سيف، أو السوداني سوار الذهب.
We continue our work! ⚔️#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/LWaZjN92wL
— OnsOranje (@OnsOranje) November 26, 2022
وودّع منتخب قطر (العنابي القطري)، بطولة كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام السنغال والإكوادور في الجولات الماضية.
ترتيب مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022
ويتصدّر المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم 2022، منتخب هولندا برصيد 4 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.
🔸 𝑵𝑶𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮 𝑳𝑰𝑲𝑬 𝑶𝑹𝑨𝑵𝑱𝑬! 🔸
🧡 Wat een support in #HuisVanOranje! Op naar dinsdag!
🎟️ Zijn jullie erbij? » https://t.co/wmKbzdqBw4 #NothingLikeOranje pic.twitter.com/gr9soiZ9bd
— OnsOranje (@OnsOranje) November 26, 2022
كما وجاء السنغال (أسود التيرانغا)، في ثالث جدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب قطر في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.