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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا في مونديال كأس العالم 2022

العنابي القطري في مواجهته الأخيرة بالمونديال أمام هولندا في كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا في ختام منافسات كأس العالم 2022 المجموعات watanserb.com
تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا في كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي صاحب الأرض منتخب قطر، في المباراة الأخيرة له في المونديال، أمام نظيره هولندا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد البيت)، مباراة قطر وهولندا، في ختام منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مباراة قطر ضد هولندا

كما وستكون المباراة الصعبة على العنابي القطري، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في مونديال 2022 قطر.

تشكيلة منتخب قطر ضد هولندا

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ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المباراة الصعبة أمام هولندا، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم، سعد الشيب.

دفاع التشكيلة (العنابي القطري): خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، همام الأمين، بيدرو ميغيل.

خط الوسط: محمد وعد، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم (طارق سليمان).

مركز الهجوم: حسن الهيدروس، أكرم عفيف، المعز علي (محمد مونتاري).

معلق مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

وسيعلق على أحداث مباراة قطر ضد هولندا، على قناة (1 beIN sport Max) الرياضية القطرية، المعلق القطري يوسف سيف، أو السوداني سوار الذهب.

وودّع منتخب قطر (العنابي القطري)، بطولة كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام السنغال والإكوادور في الجولات الماضية.

ترتيب مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022

ويتصدّر المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم 2022، منتخب هولندا برصيد 4 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

كما وجاء السنغال (أسود التيرانغا)، في ثالث جدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب قطر في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

المصدروطن+ الاتحاد القطري لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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