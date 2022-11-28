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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

تونس أمام فرصة أخيرة للبقاء في مونديال كأس العالم 2022 بمواجهة صعبة ضد حامل اللقب فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب تونس وفرنسا
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وطن- يلتقي منتخب تونس مواجهة قوية وصعبة أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وستنطلق مباراة تونس وفرنسا، على أرض ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة تونس وفرنسا

كما وستكون المباراة بتوقيت المستضيف للبطولة العالمية قطر والسعودية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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تشكيلة منتخب تونس ضد فرنسا

وسيلعب المدرب التونسي جلال القادري المباراة الحاسمة والصعبة في ذات الوقت، أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، بتشكيلة أساسية، فيما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد.

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دفاع نسور قرطاج: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، وجدي كشريدة.

خط الوسط: عيسى ليدوني، إلياس سخيري، محمد دراغر (عيسى عبدني)، فرجاني ساسي (حنبعل المجبري).

مركز الهجوم: وهبي الخزري (نعيم السيلتي)، عصام الجبالي ( يوسف المساكني).

تشكيلة منتخب فرنسا ضد تونس

وسيدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، أمام منافسه تونس، في ختام منافسات دور المجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: تيو هرنانديز، دايوت أوبامبيكو، فاران، جول كوندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، رابيو، غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

معلق مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر2022

وسيعلق على أحداث مباراة فرنسا أمام تونس، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على قناة ( beIN sport Max 1)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

وكان منتخب فرنسا حامل لقب، أول المتأهلين إلى منافسات دور ال16 بعد تحقيق الفوز على الدنمارك في المباراة الماضية.

على عكس نسور قرطاج التونسي الذي تلقى الخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف دون رد.

ترتيب مجموعة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

ويتصدر منتخب فرنسا (الديوك)، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط.

بينما يتذيل منتخب تونس الفريق المنافس، أدنى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حتى يومنا هذا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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