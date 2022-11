تشكيلة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب تونس مواجهة قوية وصعبة أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وستنطلق مباراة تونس وفرنسا، على أرض ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

كما وستكون المباراة بتوقيت المستضيف للبطولة العالمية قطر والسعودية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيلعب المدرب التونسي جلال القادري المباراة الحاسمة والصعبة في ذات الوقت، أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، بتشكيلة أساسية، فيما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد.

دفاع نسور قرطاج: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، وجدي كشريدة.

خط الوسط: عيسى ليدوني، إلياس سخيري، محمد دراغر (عيسى عبدني)، فرجاني ساسي (حنبعل المجبري).

مركز الهجوم: وهبي الخزري (نعيم السيلتي)، عصام الجبالي ( يوسف المساكني).

وسيدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، أمام منافسه تونس، في ختام منافسات دور المجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: تيو هرنانديز، دايوت أوبامبيكو، فاران، جول كوندي.

France are the first country to qualify for the last 16 of the World Cup 👌

🔜🇹🇳🇫🇷 Next Wednesday at 4pm CET to ensure top spot in Group D! pic.twitter.com/WbIb20ghUN

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 26, 2022