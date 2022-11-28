الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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التلفزيون الجزائري يستفز المغاربة بعد اكتساح منتخبهم لبلجيكا (شاهد)

تجاهل انتصار المغرب وتحدث عن تكاثر البطريق بالقطب الجنوبي

كتب فهمي الورغمي
التلفزيون الجزائري يستفز المغاربة watanserb.com
التلفزيون الجزائري يستفز المغاربة
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وطن- انتقد ناشطون حجبَ القنوات التلفزيوية الرسمية في الجزائر، أمس الأحد، نتيجةَ مباراة المغرب ضد بلجيكا، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين نظيفين في مباراة وصفتها الصحف العالمية بالتاريخية، وقرر الإعلام الجزائري الحكومية عدم تغطيتها.

الإعلام الجزائري يحجب فوز المنتخب المغربي

وقامت بعض الوسائط الإعلامية الجزائرية الرسمية بذكر جميع نتائج المباريات التي أقيمت يوم، أمس، بالدوحة برسم الجولة الثانية ضمن نهائيات كأس العالم بقطر، ما عدا نتيجة فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي.

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وتعمّدت بعض الجرائد الإلكترونية الجزائرية عدم نشر نتيجة مباراة أسود الأطلس ضد بلجيكا، واكتفت بنشر ملخصات للمباريات التي أقميت، أمس الأحد، باستثناء نشر ملخص عن مباراة الأسود.

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أشعل هذا التجاهل المتعمد من قبل وسائل الإعلام الحكومية في الجزائر للانتصار المغربي، سخريةَ رواد مواقع التواصل: بين من اعتبر أنّ مثل تلك الممارسات ليست بالجديدة، وبين مَن قارن بين تعامل الإعلام الدولي وحتى العربي مع الفوز المستحق وبين التعاطي الإعلامي في الجزائر لهذا الانجاز الكروي.

سخرية النشطاء عبر مواقع التواصل

وفي هذا السياق، علّق الصحفي الجزائري المعارض والمقيم في باريس “وليد كبير” على هذه الحادثة، وقال عبر حسابه على تويتر: إن “التلفزيون العمومي الجزائري يتجاهل فوز المغرب على بلجيكا!”

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وتابع: “شاهدوا يا قادة العرب من يدعي انه عقد قمة لم الشمل!”.

وذلك في إشارةٍ منه إلى القمة العربية التي احتضنت الجزائر فعالياتها في بداية نوفمبر الجاري، وروّجت وسائل إعلام جزائرية، أنّها ستكون قمة تحت عنوان “قمة لم الشمل العربي”.

فيما سخر الصحفي المغربي “محمد واموسي”، من الطريقة التي تعاملت بها بعض الصحف المحسوبة على النظام الجزائري.

وعلّق على لقطة عدم التطرّق إلى فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي متسائلاً: “هل أنتم متأكدون أننا فزنا على بلجيكا ؟.. لأنه حسب التلفزيون الحكومي الجزائري المغرب لم يلعب أي مباراة أمس”.

يذكر في السياق، أن كبريات الصحف العالمية تناولت “المفاجأة” التي أحدثها المنتخب المغربي، بالفوز على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الثمامة، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم “قطر 2022″، مشيدة بالعمل البطولي الذي قام به أسود الأطلس.

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وكذلك تفاعل إعلاميون جزائريون بارزون، مثل: المذيع بقناة “بي إن سبورتس” القطرية “حفيظ دراجي”، الذي هنّأ المنتخب المغربي بفوزه التاريخي والمستحَقّ، في موقف حظي باستحسان كبير لدى النشطاء المغاربة.

ورغم التعامل “الخاطئ” للتلفزيون الرسمي الجزائري مع فوز المنتخب المغربي، ضجّت السوشيال ميديا بتعليقات جزائرية هنّأت بكل سعادة الفوز الثمين والتاريخي لأسود الأطلس، في فهم واضح وعميق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاني الروح الرياضية.

المصدرتويتر، التلفزيون الجزائري، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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