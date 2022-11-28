إليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة

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وطن– إذا كنت تتساءل عن كيفية الخروج من فخ الديون المالية، فأنت لست وحدك.

فهناك مجموعة من الخطوات يمكنك إتباعها للتخلص من الديون بصفة نهائية، وفقا لما أورده موقع “stash“.



توقف عن اقتراض المزيد من الأموال

يمكن لعادات الإنفاق الخاصة بك أن تسمح للديون الإضافية بالتراكم في حياتك، أحيانًا عن غير قصد.

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قد ترغب خاصة في إلقاء نظرة عن كيفية استخدامك لبطاقات الائتمان أولاً. تذكر أن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض الباهظة، وأنك تدفع فائدة على الأموال التي تقترضها في كل مرة تقوم فيها بإخراج بطاقتك لإجراء عملية شراء.

وباستخدام بطاقة الخصم الخاصة بك بدلاً من بطاقتك الائتمانية، ستتمكن فقط من إنفاق الأموال الموجودة في البنك. قد يستلزم ذلك تقليل الإنفاق على العناصر غير الأساسية في ميزانيتك، مثل الترفيه.

فراجع جميع مدفوعاتك التلقائية لمعرفة أي منها يتم تحصيله من بطاقات الائتمان، وقم بتحويلها إلى بطاقة الخصم بدلاً من ذلك.

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وإذا كنت بحاجة إلى اقتراض المال لإجراء عملية شراء أكبر، مثل شراء سيارة جديدة أو تحسين المنزل، ففكر فيما إذا كان بإمكانك تأخير هذه المشتريات.

تجميع الدين

للتخطيط لكيفية التخلص من الديون، ستحتاج أولاََ إلى صورة واضحة عن المبلغ المستحق عليك بالضبط. ضع قائمة بجميع ديونك، بما في ذلك قروض السيارات وديون بطاقة الائتمان والرهن العقاري وأي مشتريات أجريتها على خطط التقسيط. ثم تتبع المبلغ المستحق عليك، وسعر الفائدة، والحد الأدنى للدفع الشهري لكل دين. سيساعدك هذا على الحصول على الصورة الكاملة على فهم أفضل للمبلغ الذي تدفعه فعليًا مقابل دينك كل شهر، وما إذا كنت قادرًا على المساهمة بشكل أكبر في الديون التي تحمل معدل فائدة أعلى.

ضع ميزانية والتزم بها

يعد إنشاء ميزانية وتتبع نفقاتك اليومية بانتظام من أهم الأشياء التي تساعد في التخطيط لكيفية التخلص من الديون وإدارة أموالك.

عندما تكون لديك ميزانية، يمكنك أن ترى بالضبط مقدار الأموال التي تجنيها، وكيفية إنفاقها، وتتبعها، مما يمنحك القدرة على اتخاذ القرارات التي تساعدك في الوصول إلى حياة خالية من الديون.

ادفع أكثر من الحد الأدنى المطلوب للدفع

يمكن أن تتراكم عواقب سداد الحد الأدنى فقط لسداد ديونك كل شهر بسرعة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك دين بطاقة ائتمان بقيمة 5000 دولار، بحد أدنى للدفع يبلغ 125 دولارًا ومعدل فائدة 18٪. إذا كنت تسدد الحد الأدنى فقط من السداد كل شهر، فسوف يستغرق الأمر ما يقرب من أربع سنوات لسداد ديونك، وستنفق ما مجموعه 2،013.21 دولارًا أمريكيًا في الفوائد. إذا رفعت دفعتك إلى 300 دولار شهريًا، فستتراكم عليك فائدة 800 دولار تقريبًا وتسدد ديونك في أقل من عامين.

حتى إذا كان لديك معدل فائدة منخفض نسبيًا، فكلما طالت مدة الديون، زاد إنفاقك على الفائدة. سيساعدك تخصيص أموال إضافية في دفعتك الشهرية على التخلص من الديون بشكل أسرع، كما ستدفع فائدة أقل أيضًا.