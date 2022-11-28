الإثنين, نوفمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتناإليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة
حياتنا

إليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة

منها إنشاء ميزانية وتتبع نفقاتك اليومية بانتظام

كتب ايمان الباجي
إليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة watanserb.com
خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة
- Advertisement -

وطنإذا كنت تتساءل عن كيفية الخروج من فخ الديون المالية، فأنت لست وحدك.

فهناك مجموعة من الخطوات يمكنك إتباعها للتخلص من الديون بصفة نهائية، وفقا لما أورده موقع “stash“.

توقف عن اقتراض المزيد من الأموال

يمكن لعادات الإنفاق الخاصة بك أن تسمح للديون الإضافية بالتراكم في حياتك، أحيانًا عن غير قصد.

- Advertisement -

قد ترغب خاصة في إلقاء نظرة عن كيفية استخدامك لبطاقات الائتمان أولاً. تذكر أن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض الباهظة، وأنك تدفع فائدة على الأموال التي تقترضها في كل مرة تقوم فيها بإخراج بطاقتك لإجراء عملية شراء.

وباستخدام بطاقة الخصم الخاصة بك بدلاً من بطاقتك الائتمانية، ستتمكن فقط من إنفاق الأموال الموجودة في البنك. قد يستلزم ذلك تقليل الإنفاق على العناصر غير الأساسية في ميزانيتك، مثل الترفيه.

فراجع جميع مدفوعاتك التلقائية لمعرفة أي منها يتم تحصيله من بطاقات الائتمان، وقم بتحويلها إلى بطاقة الخصم بدلاً من ذلك.

- Advertisement -

وإذا كنت بحاجة إلى اقتراض المال لإجراء عملية شراء أكبر، مثل شراء سيارة جديدة أو تحسين المنزل، ففكر فيما إذا كان بإمكانك تأخير هذه المشتريات.

تجميع الدين

للتخطيط لكيفية التخلص من الديون، ستحتاج أولاََ إلى صورة واضحة عن المبلغ المستحق عليك بالضبط. ضع قائمة بجميع ديونك، بما في ذلك قروض السيارات وديون بطاقة الائتمان والرهن العقاري وأي مشتريات أجريتها على خطط التقسيط. ثم تتبع المبلغ المستحق عليك، وسعر الفائدة، والحد الأدنى للدفع الشهري لكل دين. سيساعدك هذا على الحصول على الصورة الكاملة على فهم أفضل للمبلغ الذي تدفعه فعليًا مقابل دينك كل شهر، وما إذا كنت قادرًا على المساهمة بشكل أكبر في الديون التي تحمل معدل فائدة أعلى.

ضع ميزانية والتزم بها

يعد إنشاء ميزانية وتتبع نفقاتك اليومية بانتظام من أهم الأشياء التي تساعد في التخطيط لكيفية التخلص من الديون وإدارة أموالك.

عندما تكون لديك ميزانية، يمكنك أن ترى بالضبط مقدار الأموال التي تجنيها، وكيفية إنفاقها، وتتبعها، مما يمنحك القدرة على اتخاذ القرارات التي تساعدك في الوصول إلى حياة خالية من الديون.

ادفع أكثر من الحد الأدنى المطلوب للدفع

يمكن أن تتراكم عواقب سداد الحد الأدنى فقط لسداد ديونك كل شهر بسرعة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك دين بطاقة ائتمان بقيمة 5000 دولار، بحد أدنى للدفع يبلغ 125 دولارًا ومعدل فائدة 18٪. إذا كنت تسدد الحد الأدنى فقط من السداد كل شهر، فسوف يستغرق الأمر ما يقرب من أربع سنوات لسداد ديونك، وستنفق ما مجموعه 2،013.21 دولارًا أمريكيًا في الفوائد. إذا رفعت دفعتك إلى 300 دولار شهريًا، فستتراكم عليك فائدة 800 دولار تقريبًا وتسدد ديونك في أقل من عامين.

حتى إذا كان لديك معدل فائدة منخفض نسبيًا، فكلما طالت مدة الديون، زاد إنفاقك على الفائدة. سيساعدك تخصيص أموال إضافية في دفعتك الشهرية على التخلص من الديون بشكل أسرع، كما ستدفع فائدة أقل أيضًا.

المصدرموقع stash، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ظهور فاضح لإعلامية تونسية على قناة خاصة يحدث ضجة (شاهد)

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف

دخل في غيبوية وخضع لـ30 عملية جراحية..قصة ألماني تعرض للدغة بعوضة

السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

أحدهم مُعقد .. 3 سيناريوهات أمام المنتخب السعودي للعبور إلى الدور ال16

فينسنت أبو بكر يُسجل هدفاً من أجمل أهداف كأس العالم 2022 (شاهد)

هل الشاي الأسود مفيد لصحتك العامة؟ دراسة تجيب

فلسطيني يؤدب المراسل الإسرائيلي صاحب فضيحة الجنسية الإكوادورية (مواجهة ساخنة)

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

هذه العادة من شأنها أن تزيد من القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC