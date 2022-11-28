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أردوغان يرتل القرآن الكريم بصوت عذب على ضريح الرومي

الرئيس التركي قرأ آيات من سورة الانفطار

كتب خالد الأحمد
أردوغان يرتل القرآن الكريم watanserb.com
أردوغان يرتل القرآن الكريم
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وطن- تداول نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يرتل آيات من القرآن الكريم بصوت عذب رائع لطالما اشتهر به.

وظهر “أردوغان” في الفيديو الذي رصدته (وطن) وهو يقف على ضريح جلال الدين الرومي، ويتلو آيات من سورة الانفطار.

ولفت الأنظار صوته العذب في التلاوة وتجويده المميز، وذلك على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية.

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زيارة قونيا

وأثار الرئيس التركي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “يني شفق” التركية على موقعها الإلكتروني.

وعلقت الصحيفة على المقطع بقولها: ” تلا الرئيس التركي أردوغان آيات من سورة الانفطار من القرآن الكريم، على ضريح جلال الدين الرومي، على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية”.

اتقان وتجويد

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واعتاد أردوغان تلاوة القرآن عند افتتاح المساجد ومجالس العزاء، والمناسبات الاجتماعية والمحافل المحلية والدولية.

والرئيس التركي لا يتكلم اللغة العربية، لكنه يتقن التلاوة، وتمثل ذلك الإتقان في عدة مستويات، أحدهما في سلامة النطق بالعربية أثناء التلاوة، والآخر في المهارة بتطبيق أحكام التجويد.

وخاصة صفات الحروف ومخارجها، الأمران اللذان يعدان العقبة الأكبر لدى المتحدثين بغير العربية.

ويكشف ذلك المستوى من الإجادة في قراءة القرآن، عن جهد هائل في الوصول لذلك المستوى، وعن استمرار ارتباط أردوغان بثقافة القرآن، رغم الانشغال بالملفات السياسية والاقتصادية التركية، والأزمات التي تعصف بالمنطقة.

“أنا أكبر بالقرآن”

وسبق أن كشف أردوغان عن مدى ذلك الارتباط بينه وبين كتاب الله، حينما قال في مؤتمر شعبي لحزب العدالة والتنمية عقد في مدينة “سريت” في مايو 2015: “أنا أكبر بالقرآن وأعيش بالقرآن”.

ويعتبر جلال الدين الرومي الذي كان أردوغان يقف على ضريحه، من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي، حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية.

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وكتب “الرومي” كثيرا من الأشعار، وأسس للمذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات الآلاف من أبيات الشعر عن العشق والفلسفة.

ولد جلال الدين الرومي في مدينة بلخ بخراسان، في الثلاثين من أيلول من العام 1207 ميلادية.

ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في قونيا حتى وفاته في السابع عشر من كانون الأول من العام 1273، بعد أن تنقل طالبا للعلم في عدد من المدن من بينها دمشق.

المصدرتويتر، صحيفة "يني شفق" التركية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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