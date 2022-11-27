Strange World يقصم ظهر ديزني بسبب المثلية الجنسية!

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وطن– لم يحقّق فيلم الرسوم المتحركة Strange World، النجاحَ المتوقّع له منذ بَدء عرضه في دور السينما. الأمر الذي وضع شركة “ديزني” في ورطة.

أسوأ استقبال جماهيري

تمّ طرح فيلم Strange World في الـ23 من نوفمبر الجاري. لكنّ إيراداته لم تتجاوز الـ12 مليون دولار، بحسب موقع “ذا دايركت“.

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ووصف الناقدون الأمرَ، بأنه أسوأ استقبال جماهيري في تاريخ أفلام رسوم ديزني المتحركة.

وحصل فيلم Strange World على تصنيف “ب” على موقع سينما سكور. وبذلك يعتبر الأقل بين أفلام ديزني.

ويعتبر الفيلم هو الوحيد الذي يقل عن تصيف A-، والذي كان من نصيب فيلم “الجميلة والوحش“، الذي تم إنتاجه عام 1991.

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المثلية الجنسية

كان فيلم Strange World، قد أثار الجدل قبل إطلاقه. حيث تمّ سحب عرضه في 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والصين، وذلك بسبب المثلية الجنسية.

وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، بأعماق أرض مجهولة، يتواجد بها مخلوقات خيالية، حيث ستواجه عائلة من المستكشفين أخطر مهمة لهم.

ويحتوي الفيلم لي شخصية تدعى “إيثان” وهو صبي يعجب بصبي آخر. وتعد قصة إيثان جزءاً لا يتجزأ من الحبكة الأساسية في الفيلم، وهو ما يعني استحاله حذف الشخصية من أحداث الفيلم.

وهو الأمر الذي جعل شركة ديزني ترفض إجراء أي تعديلات على الفيلم، من شأنها التأثير على قصة العمل.

ميزانية ضخمة

وتحدّث الناقد اللبناني خليل حنون عن الفيلم والأزمة التي تواجهه. وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “فيلم Strange World يتسبب بواحد من أكبر الخسائر لشركة ديزني. وهو يعتبر أول فيلم أنيمايشن لديزني من بطولة شخصية مثلية”.

وتابع: “كان يتوقع أن يجمع الفيلم في عطلة عيد الشكر نحو 25 مليون دولار ما بين يومي الأربعاء والجمعة، لكنه جمع حوالي 11 مليوناً فقط”.

وأضاف الناقد اللبناني: “ميزانية الفيلم وصلت إلى 130 مليون دولار. وهذا يعني أنه سيكون خسارة قاسية لديزني خاصةً مع مراجعات الجمهور السلبية على موقع IMDB والتي لن تشجع الآخرين على الذهاب ومشاهدته. المثليون هاجموا ديزني واتهموها بأنها لم تروج للفيلم كما يجب”.

الجدير بالذكر، أن الفيلم من بطولة أصوات الفنانين: جيك جيلنهال، دينيس كويد، جابرييلي يونيون، لوسي لو، ومن إخراج دون هول.