نجم المنتخب السعودي على رادار نادي يوفنتوس

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أنّ نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمٌّ بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي سعود عبد الحميد في سوق انتقالات القادمة (الميركاتو).

ووفق التقارير الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات النجم السعودي سعود عبد الحميد (23 عاماً)، لاعب نادي الهلال بطل دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي.

سعود عبد الحميد على رادار يوفنتوس

وأردفت تلك التقارير: “النادي الإيطالي وضع عينه بالفعل على الظهير الأيمن للمنتخب السعودي سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المباريات أمام الأرجنتين وبولندا بمونديال كأس العالم 2022”.

🚨🚨🚨 الصحفي الإيطالي romeoagresti :

نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن للمنتخب السعودي سعود عبد الحميد. pic.twitter.com/UoXHtQwAqL — المونديال (@worldQat) November 27, 2022

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كما وأضافت: “نادي يوفنتوس الإيطالي، يفكر بالتعاقد مع اللاعب سعود عبد الحميد، خلال سوق الانتقالات المقبلة”.

مَن هو نجم المنتخب السعودي سعود عبد الحميد؟!

سعود عبد الحميد، هو لاعب سعودي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر يوليو/تموز عام 1999، أي يبلغ من العمر 23 عاماً، يلعب في مركز الدفاع مع نادي الهلال السعودي.

سعود عبد الحميد هو حاضر ومستقبل الكرة السعودية 🇸🇦🤩 نجم المنتخب السعودي يصف كيف ساعده رونار لاكتساب الثقة والمرور بسرعة من أول مباراة دولية إلى الوقوف في وجه ميسي 👏@SaudiNT — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 23, 2022

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كما وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، مع نادي اتحاد جدة السعودي في عام 2018، قبل أن ينضم إلى صفوف الهلال السعودي في صيف عام 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

كما وسيلتقي منتخب السعودية (الصقور الخضر)، أمام نظيره المكسيك، الأربعاء، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، على ملعب (استاد لوسيل).

" سعود عبد الحميد ، دينامو لا يتوقف في الملعب ، في الجهة اليمنى واليسرى قدّم مباراة ممتازة ، يُذكرني لـ راميريز " 💚#السعوديه_بولندا pic.twitter.com/a2ggea8nxs — 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙢𝙚𝙙 𝙃𝙚𝙡𝙢𝙞 𝙍𝙖𝙨𝙝𝙚𝙙 (@MO_H_Helmi) November 26, 2022

وكان المنتخب السعودي قد حقّق الفوز التاريخي في مونديال كأس العالم 2022، على منافسه الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

لكن الأخضر السعودي تلقّى الهزيمة أمام بولندا في منافسات الجولة الثانية، رغم الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب السعودي طيلةَ مجريات دقائق المباراة، بهدفين نظيفين دون رد.

ويحتلّ المنتخب السعودي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة بولندا، برصيد 4 نقاط.