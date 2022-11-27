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مونديال قطر 2022

نجم المنتخب السعودي على رادار نادي يوفنتوس

نادي يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع نجم المنتخب السعودي سعود عبد الحميد

كتب فارس أبو شيحة
يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع سعود عبد الحميد watanserb.com
يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع سعود عبد الحميد
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أنّ نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمٌّ بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي سعود عبد الحميد في سوق انتقالات القادمة (الميركاتو).

ووفق التقارير الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات النجم السعودي سعود عبد الحميد (23 عاماً)، لاعب نادي الهلال بطل دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي.

سعود عبد الحميد على رادار يوفنتوس

وأردفت تلك التقارير: “النادي الإيطالي وضع عينه بالفعل على الظهير الأيمن للمنتخب السعودي سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المباريات أمام الأرجنتين وبولندا بمونديال كأس العالم 2022”.

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كما وأضافت: “نادي يوفنتوس الإيطالي، يفكر بالتعاقد مع اللاعب سعود عبد الحميد، خلال سوق الانتقالات المقبلة”.

مَن هو نجم المنتخب السعودي سعود عبد الحميد؟!

سعود عبد الحميد، هو لاعب سعودي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر يوليو/تموز عام 1999، أي يبلغ من العمر 23 عاماً، يلعب في مركز الدفاع مع نادي الهلال السعودي.

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كما وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، مع نادي اتحاد جدة السعودي في عام 2018، قبل أن ينضم إلى صفوف الهلال السعودي في صيف عام 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

كما وسيلتقي منتخب السعودية (الصقور الخضر)، أمام نظيره المكسيك، الأربعاء، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، على ملعب (استاد لوسيل).

وكان المنتخب السعودي قد حقّق الفوز التاريخي في مونديال كأس العالم 2022، على منافسه الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

لكن الأخضر السعودي تلقّى الهزيمة أمام بولندا في منافسات الجولة الثانية، رغم الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب السعودي طيلةَ مجريات دقائق المباراة، بهدفين نظيفين دون رد.

ويحتلّ المنتخب السعودي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة بولندا، برصيد 4 نقاط.

المصدروطن + وسائل إعلام إيطالية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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