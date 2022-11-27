مفاجآت المونديال تتوالى .. كوستاريكا تهزم اليابان (شاهد)

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وطن- حقّق منتخب كورستاريكا الفوزَ التاريخي على اليابان، الأحد، بهدف نظيف دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وسجّل هدف كورستاريكا الوحيد في المباراة داخل شباك اليابان، اللاعب كيشير فوار، في الدقيقة ال81.

مباراة كورستاريكا واليابان في مونديال 2022

وكان منتخب اليابان (الكومبيوتر)، متفوّقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كوستاريكا، حيث وصلت تسديداته إلى 13 تسديدة وبنسبة استحواذ 57%.

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على عكس كوستاريكا الذي خطف النقاط الثلاثة الغالية من منافِسِه اليابان، بهدف تاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث وصل عدد التسديدات إلى 4 تسديدات، كما وبنسبة استحواذ 43%.

وتلقّى منتخب كوستاريكا الخسارة القاسية أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة دون رد، بينما حقّق اليابان الفوزَ المثير على مكاكين ألمانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

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تشكيلة منتخب كوستاريكا ضد اليابان

ولعب المدرب الكولومبي لويس فرناندو غوزمان، المباراة المثيرة أمام نظيره اليابان، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

دفاع كوستاريكا: دوارتي، واستون، فرانسيسكو كالفو.

خط الوسط: كيشير فوار، تيجيدا، اوفيدو، بورخيس.

نهاية المباراة بفوز منتخب كوستاريكا على اليابان بأقدام كيشير فولر ⚽️🇯🇵🇨🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

مركز الهجوم: توريس، كامبل، أنتوني كونتريرز.

ويستعدّ منتخب كوستاريكا المباراة الصعبة المقبلة، الخميس، أمام مكاكين ألمانيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.