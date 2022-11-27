مفاجآت المونديال تتوالى .. كوستاريكا تهزم اليابان (شاهد)

وطن- حقّق منتخب كورستاريكا الفوزَ التاريخي على اليابان، الأحد، بهدف نظيف دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.
وسجّل هدف كورستاريكا الوحيد في المباراة داخل شباك اليابان، اللاعب كيشير فوار، في الدقيقة ال81.
مباراة كورستاريكا واليابان في مونديال 2022
وكان منتخب اليابان (الكومبيوتر)، متفوّقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كوستاريكا، حيث وصلت تسديداته إلى 13 تسديدة وبنسبة استحواذ 57%.
على عكس كوستاريكا الذي خطف النقاط الثلاثة الغالية من منافِسِه اليابان، بهدف تاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث وصل عدد التسديدات إلى 4 تسديدات، كما وبنسبة استحواذ 43%.
الدقيقة 81.. منتخب #كوستاريكا تقدم 1-0 #اليابان@jfa_samuraiblue@fedefutbolcrc#VamosTicos #サッカー日本代表#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/KRSojun9UF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
وتلقّى منتخب كوستاريكا الخسارة القاسية أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة دون رد، بينما حقّق اليابان الفوزَ المثير على مكاكين ألمانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
فرحة #كوستاريكا وصدمة #اليابان بعد اشتعال المنافسة في المجموعة الخامسة@jfa_samuraiblue@fedefutbolcrc#VamosTicos #サッカー日本代表#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Qky4mGgBfd
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
تشكيلة منتخب كوستاريكا ضد اليابان
ولعب المدرب الكولومبي لويس فرناندو غوزمان، المباراة المثيرة أمام نظيره اليابان، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس.
دفاع كوستاريكا: دوارتي، واستون، فرانسيسكو كالفو.
خط الوسط: كيشير فوار، تيجيدا، اوفيدو، بورخيس.
نهاية المباراة بفوز منتخب كوستاريكا على اليابان بأقدام كيشير فولر ⚽️🇯🇵🇨🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022
مركز الهجوم: توريس، كامبل، أنتوني كونتريرز.
احصائيات مواجهة #اليابان و #كوستاريكا@jfa_samuraiblue @JFA @fedefutbolcrc#اليابان_كوستاريكا#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/ACwTO2I2Dt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
ويستعدّ منتخب كوستاريكا المباراة الصعبة المقبلة، الخميس، أمام مكاكين ألمانيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.