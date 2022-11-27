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مونديال قطر 2022

مفاجآت المونديال تتوالى .. كوستاريكا تهزم اليابان (شاهد)

كورستاريكا تحقق الفوز التاريحي على اليابان بهدف نظيف في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة كوستاريكا واليابان في كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة كوستاريكا واليابان في كأس العالم 2022
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وطن- حقّق منتخب كورستاريكا الفوزَ التاريخي على اليابان، الأحد، بهدف نظيف دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وسجّل هدف كورستاريكا الوحيد في المباراة داخل شباك اليابان، اللاعب كيشير فوار، في الدقيقة ال81.

مباراة كورستاريكا واليابان في مونديال 2022

وكان منتخب اليابان (الكومبيوتر)، متفوّقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كوستاريكا، حيث وصلت تسديداته إلى 13 تسديدة وبنسبة استحواذ 57%.

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على عكس كوستاريكا الذي خطف النقاط الثلاثة الغالية من منافِسِه اليابان، بهدف تاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث وصل عدد التسديدات إلى 4 تسديدات، كما وبنسبة استحواذ 43%.

وتلقّى منتخب كوستاريكا الخسارة القاسية أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة دون رد، بينما حقّق اليابان الفوزَ المثير على مكاكين ألمانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

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تشكيلة منتخب كوستاريكا ضد اليابان

ولعب المدرب الكولومبي لويس فرناندو غوزمان، المباراة المثيرة أمام نظيره اليابان، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

دفاع كوستاريكا: دوارتي، واستون، فرانسيسكو كالفو.

خط الوسط: كيشير فوار، تيجيدا، اوفيدو، بورخيس.

مركز الهجوم: توريس، كامبل، أنتوني كونتريرز.

ويستعدّ منتخب كوستاريكا المباراة الصعبة المقبلة، الخميس، أمام مكاكين ألمانيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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