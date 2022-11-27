مصري يودع منزله قبل هدمه بقرار قهري من السلطات (فيديو مؤثر)

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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، لمواطن مصري، وهو يودّع منزله الذي يُزال قهراً، من أجل أعمال توسعة أحد الطرق في البلاد.

وقال المواطن الذي لم يتسنَ لـ”وطن” التعرّف على هويته: “ده تصوير آخر لحظات للبيت قبل ما يتشال.. أنا بصراحة مش عارف هروح فين”.

وأضاف: “(الحكومة) عارضة عليا 160 ألف كتعويض للسكن رغم إن أقل شقة بـ400 ألف جنيه زي اللي أنا قاعد فيها أوضتين وصالة”.

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وتابع: “أنا وارث البيت ده من أبويا وعايش عمري هنا.. أنا بصراحة مش عارف أروح فين ولا أشتكي لمين.. الشكوى لله وحده”.

وأردف: “أنا اتولدت في البيت هنا .. وعشت عمري وحياتي كلها في البيت هنا .. طاب (محور المرج أبو زعبل) هيشيل البيت يبقى عوضني.. البيت ده كان جايبلي 8 مليون جنيه أنا وإخواتي .. فإحنا مش عارفين هنروح فين بعد كده بالتعويض اللي قالوا عليه”.

وختم قائلاً: “لله الأمر من قبل ومن بعد”.

بـ"قلة حيلة وعجز"..

مصري يودع بيته قبيل هدمه لتعارضه مع محور المرج أبو زعبل pic.twitter.com/Ik5HcpyXn3 — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 27, 2022

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إزالة منازل المصريين من أجل الكباري

وأصبحت إزالة منازل المصريين من أجل مشروعات الطرق أمراً معتاداً في مصر، لا سيما في ظلّ ما يسميه قطاع عريض من المصريين إفراطاً في مشروعات الطرق والكباري.

وضمن حالة العشوائية التي تهيمن على الواقع المعماري في مصر، فإن هناك عشرات الآلاف من المنازل المطلة على الكباري، ومن ثم فإن أعمال التوسعة التي تنفذها الدولة، تقودها إلى إزالة هذه المنازل ونقل سكانها جبراً وبالتعويض الذي تحدّده السلطات.

ومحور المرج أبو زعبل الجديد، ضمن عدد من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها، ويقول إعلام النظام إن الهدف من هذا المشروع تسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، والذى يبدأ من الطريق الدائري بميدان المرج.

تكلفة إزالة المنازل

والعامَ الماضي، كشف رئيس هيئة الطرق والكباري حسام الدين مصطفى، تكلفةَ تعويضات أصحاب العقارات التي خطّط وتمّ هدمها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقال مصطفى، إن إجمالي عدد المنازل المستهدَفِ هدمها حوالي الـ1000 منزل على جانبي الطريق الدائري، على مرحلتين.

وأضاف، أن تكلفة تعويضات هدم المنازل التي يتطلبها تطوير الطريق الدائري تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وهي ليس لها علاقة بتكلفة تطوير الطريق التي تبلغ 10 مليارات جنيه، وذلك في حوار لموقع مصراوي.