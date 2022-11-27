الأحد, نوفمبر 27, 2022
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مصري يودع منزله قبل هدمه بقرار قهري من السلطات (فيديو مؤثر)

إزالة منازل المواطنين من أجل مشروعات الطرق أمر معتاد في مصر

كتب شيراز ماضي
توسعة الطرق في مصر watanserb.com
السلطات المصرية تهدم بيوت المواطنين من أجل بناء الشوارع والكباري
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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، لمواطن مصري، وهو يودّع منزله الذي يُزال قهراً، من أجل أعمال توسعة أحد الطرق في البلاد.

وقال المواطن الذي لم يتسنَ لـ”وطن” التعرّف على هويته: “ده تصوير آخر لحظات للبيت قبل ما يتشال.. أنا بصراحة مش عارف هروح فين”.

وأضاف: “(الحكومة) عارضة عليا 160 ألف كتعويض للسكن رغم إن أقل شقة بـ400 ألف جنيه زي اللي أنا قاعد فيها أوضتين وصالة”.

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وتابع: “أنا وارث البيت ده من أبويا وعايش عمري هنا.. أنا بصراحة مش عارف أروح فين ولا أشتكي لمين.. الشكوى لله وحده”.

وأردف: “أنا اتولدت في البيت هنا .. وعشت عمري وحياتي كلها في البيت هنا .. طاب (محور المرج أبو زعبل) هيشيل البيت يبقى عوضني.. البيت ده كان جايبلي 8 مليون جنيه أنا وإخواتي .. فإحنا مش عارفين هنروح فين بعد كده بالتعويض اللي قالوا عليه”.

وختم قائلاً: “لله الأمر من قبل ومن بعد”.

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إزالة منازل المصريين من أجل الكباري

وأصبحت إزالة منازل المصريين من أجل مشروعات الطرق أمراً معتاداً في مصر، لا سيما في ظلّ ما يسميه قطاع عريض من المصريين إفراطاً في مشروعات الطرق والكباري.

وضمن حالة العشوائية التي تهيمن على الواقع المعماري في مصر، فإن هناك عشرات الآلاف من المنازل المطلة على الكباري، ومن ثم فإن أعمال التوسعة التي تنفذها الدولة، تقودها إلى إزالة هذه المنازل ونقل سكانها جبراً وبالتعويض الذي تحدّده السلطات.

ومحور المرج أبو زعبل الجديد، ضمن عدد من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها، ويقول إعلام النظام إن الهدف من هذا المشروع تسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، والذى يبدأ من الطريق الدائري بميدان المرج.

تكلفة إزالة المنازل

والعامَ الماضي، كشف رئيس هيئة الطرق والكباري حسام الدين مصطفى، تكلفةَ تعويضات أصحاب العقارات التي خطّط وتمّ هدمها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقال مصطفى، إن إجمالي عدد المنازل المستهدَفِ هدمها حوالي الـ1000 منزل على جانبي الطريق الدائري، على مرحلتين.

وأضاف، أن تكلفة تعويضات هدم المنازل التي يتطلبها تطوير الطريق الدائري تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وهي ليس لها علاقة بتكلفة تطوير الطريق التي تبلغ 10 مليارات جنيه، وذلك في حوار لموقع مصراوي.

المصدرمصراوي + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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