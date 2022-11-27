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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت أمام بلجيكا

المغرب في ثاني جولات المنافسات أمام بلجيكا في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر أمام نظيره بلجيكا، الأحد، على ملعب ” استاد الثمامة”، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والصعبة بين كلا المنتخبين في ذات الوقت، عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم

كما وستكون بتوقيت السعودية والعاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الثالثة عصرا.

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فيما ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم المغربية والعربية في أنحاء العالم.

مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت

وستبث مباراة المغرب اليوم بث مباشر أمام بلجيكا، عبر قنوات (بين سبورت)، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، روابط مباراة اليوم بث يلا شوت أمام بلجيكا، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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معلق مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم، على قناة (beIN sport Max 1)، المفتوحة للجميع ستكون بالمجان، المعلق المغربي جواد بده.

وجاء تردد قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11084 أو 12064، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم 2022 المجموعات

وآتى منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بنقطة واحدة، بعد فرض التعادل على الوصيف كرواتيا سلبياً بدون أهداف.

كما وجاء المنتخب المنافس بلجيكا (الشياطين الحمر)، في صدارة المجموعة ب3 نقاط، عقب تحقيقه الفوز على كندا في الجولة الماضية بهدف نظيف دون رد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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