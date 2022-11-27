مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت أمام بلجيكا

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وطن- مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر أمام نظيره بلجيكا، الأحد، على ملعب ” استاد الثمامة”، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والصعبة بين كلا المنتخبين في ذات الوقت، عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مشاهدة مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم

كما وستكون بتوقيت السعودية والعاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الثالثة عصرا.

🚨𝗜𝗧'𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 : Morocco’s second match in this 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮!

🆚 Belgium 🇧🇪

🏟 Al Thumama Stadium, Qatar

🕗 2PM (Gmt+1)#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/I9WlXDnqyB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 27, 2022

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فيما ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم المغربية والعربية في أنحاء العالم.

مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت

وستبث مباراة المغرب اليوم بث مباشر أمام بلجيكا، عبر قنوات (بين سبورت)، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

الحصة التدريبية الأخيرة لأسود الأطلس قبل لقاء الغد أمام منتخب بلجيكا 🇧🇪 📸 Getting ready to face Belgium tomorrow!#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/5Av26jG9Tr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 26, 2022

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كما ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، روابط مباراة اليوم بث يلا شوت أمام بلجيكا، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة المغرب ضد بلجيكا اليوم، على قناة (beIN sport Max 1)، المفتوحة للجميع ستكون بالمجان، المعلق المغربي جواد بده.

وجاء تردد قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11084 أو 12064، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم 2022 المجموعات

وآتى منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بنقطة واحدة، بعد فرض التعادل على الوصيف كرواتيا سلبياً بدون أهداف.

كما وجاء المنتخب المنافس بلجيكا (الشياطين الحمر)، في صدارة المجموعة ب3 نقاط، عقب تحقيقه الفوز على كندا في الجولة الماضية بهدف نظيف دون رد.