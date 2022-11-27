لا تتجاهلها..علامة تحذيرية تدل على إصابتك بسرطان الحنجرة

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وطن- هناك أنواع مختلفة من السرطان وتختلف الأعراض باختلاف المكان الذي يبدأ فيه المرض، ومكان انتشاره.

سرطان الحنجرة



وفي هذا السياق، تحدّثت صحيفة ذا صن البريطانية عن سرطان الحنجرة، حيث يتمّ تشخيص 12,000 حالة جديدة سنويًا بسرطان الحنجرة في الولايات المتحدة، وفق المعهد الوطني للسرطان.

على الرغم من أنّك قد تربط بين سرطان الحلق ومجرد التهابٍ في الحلق، يقول الخبراء إن هناك علامة واحدة يمكن سماعها في صوتك إذا استمرت لفترة، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الحنجرة.

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تغيرات صوتية

يقول الخبراء، إن حدوث تغير في الصوت هو علامة رئيسية على المرض.

عندما تكون مصابًا بسرطان الحنجرة، يمكن أن تتأثر الحنجرة الصوتية (اليرقات)، بسبب اتصالها ببقية البلعوم (الحلق).

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تقع الحنجرة، التي تسمى مجازيًا “صندوق الصوت”، أسفل الحلق مباشرةً. وأضاف الخبراء أنّ صندوق الصوت يحتوي على الأحبال الصوتية. فعندما نتنفس الهواء، يمر هذا عبر الحبال الصوتية ويصدر صوتًا.

كما أوضحوا أنه عندما نبتلع، فإنّ لسان المزمار يمنع الطعام الممضوغ في الفم والسوائل من الدخول إلى القصبات الهوائية، مما يسمح للطعام بالمرور إلى المريء أو أنبوب الطعام.

كما قالت المؤسسة الخيرية، إن هناك ثمانية أعراض أخرى يجب أن تكون على دراية بها، وهي كالآتي:



ألم في الأذن.

التهاب الحلق.

نتوء في منطقة الرقبة.

صعوبة في البلع.

فقدان الوزن غير المبرر.

سعال.

ضيق في التنفس.

شعور بشيء عالق في الحلق.

سرطان الرأس والرقبة

وأوضح الخبراء، أن السرطانات التي تبدأ في منطقة الرأس والرقبة، بما في ذلك الحلق واللسان والأنف والأذنان، كلها تندرج تحت فئة “سرطان الرأس والرقبة”.

تُعدّ سرطانات الرأس والرقبة التي تحدث في منطقة الرأس والعنق مسؤولةً عن أكثر من 4000 حالة وفاة سنويًا في المملكة المتحدة، وفقًا لأرقام صادرة عن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وأوضح الخبراء: “معظم سرطانات الرأس والرقبة هي سرطانات الخلايا الحرشفية، والخلايا الحرشفية هي خلايا مسطحة تشبه الجلد وتغطي بطانة الفم والأنف والحنجرة والغدة الدرقية والحلق”.

وأضافوا: “يمكن أن ينتشر هذا النوع من السرطان إلى العقد الليمفاوية (وتسمى أيضًا الغدد الليمفاوية) في الرقبة. في بعض الأحيان، تكون العلامة الأولى للسرطان التي يلاحظها الشخص هي تورّم (تضخم) العقدة الليمفاوية في الرقبة”.

وتتضمن خيارات العلاج: الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، حسب هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا.