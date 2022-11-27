الأحد, نوفمبر 27, 2022
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حياتنا

كويتية تصدم شابا طلب الزواج منها.. رفضته لسبب لا يُصدق (شاهد)

واقعة غريبة أثارت عاصفة جدا

كتب خالد السعدي
فتاة كويتية رفضت الزواج watanserb.com
فتاة كويتية ترفض الزواج من شاب لانه لا يذهب إلى السينما
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وطن– رفضت فتاة كويتية، الزواجَ بشاب تقدّم لخطبتها، وذلك لأنه لا يذهب إلى السينما.

كشف عن الواقعة الداعية الشيخ أحمد النفيس، الذي قال إن الفتاة سألت الشاب عمّا إذا كان يذهب إلى السينما فأجابها بـ”لا”، فرفضت طلبه الزواج منها.

وقال النفيس: “شاب كله طيبة وأخلاق لا يذهب للسينما حتى لا يلوث بصره بالحرام.. كان يجب على الفتاة أن تفرح به وتقول ما شاء الله تبارك الله .. يعف نظره عن الحرام .. ترفضيه؟.. إحنا فين عايشين”.

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أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً، وحاز الكثير من التعليقات على موقع تويتر.

فقال فهد: “كل شخصين لازم يفهمون بعض متدين ياخذ متدينه صايع ياخذ صايعه وافضل شي لاحد يتزوج”.

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فيما رأت “دعاء”: “من حقها هالشي ، اهي يمكن تحب تروح السينما تبي ونيس معاها لازم اتفاق عيل تتزوجه وبعدين يتطلقون”.

فيما تفاعلت مغردة: “للاسف الناس مو فاهمة ان الموضوع اعمق من سينما! يمكن البنت خارها التعبير بس تبي تفهم نمط الحياة يناسبها او لا و نقت ابسط الاشياء و منها تقيس عليه اشياء ثانية”.

بينما كتبت “سارة”: “شفت نماذج من الناس عندهم السينما شيء مهم في حياتهم ولما يتزوجون يستمتعون ان شركاء حياتهم يشاركونهم افلام بالسينما لها جوها الخاص .. بالعكس زين سوت لا يناسبها ولا تناسبه احسن من التسرع والانجاب بعدين يحطون بالمجلس ولا غيره ” فتاة تطلب الطلاق لان زوجها مانعها من السينما”.

وكتبت ناشطة: “نحترم رايها كيفها من حقها تختار شريك حياتها ولا كل واحد حط لحيه وقصر الدشداشه معناته زين نعرف بعضهم رياء ف رياء ومن تحت لي تحت بلاوي هذا الواقع وغير هذا وحده بتعيش حياتها مع شريك حياه صح تاخذه عشان يقمعها انا ضد الزواج التقليدي افضل شي عن حب”.

فيما ذكر “سعود”: “من حقها، خل يروح ياخذ وحده مو جوها سينما”.

وذكر مغرد: “من حق كل انسان يختار شريك حياته ،، وموشرط كل ملتحي صاحب استقامه نسبه كبيره منهم سرسريه”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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