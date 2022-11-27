كويتية تصدم شابا طلب الزواج منها.. رفضته لسبب لا يُصدق (شاهد)

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وطن– رفضت فتاة كويتية، الزواجَ بشاب تقدّم لخطبتها، وذلك لأنه لا يذهب إلى السينما.

كشف عن الواقعة الداعية الشيخ أحمد النفيس، الذي قال إن الفتاة سألت الشاب عمّا إذا كان يذهب إلى السينما فأجابها بـ”لا”، فرفضت طلبه الزواج منها.

وقال النفيس: “شاب كله طيبة وأخلاق لا يذهب للسينما حتى لا يلوث بصره بالحرام.. كان يجب على الفتاة أن تفرح به وتقول ما شاء الله تبارك الله .. يعف نظره عن الحرام .. ترفضيه؟.. إحنا فين عايشين”.

فيديو / الشيخ أحمد النفيس: فتاة رفضت الزواج بشاب لأنه لا يذهب للسينما ، شفيكم على الدينين؟ pic.twitter.com/gMHhQCwuoY — المجلس (@Almajlliss) November 27, 2022

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أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً، وحاز الكثير من التعليقات على موقع تويتر.

فقال فهد: “كل شخصين لازم يفهمون بعض متدين ياخذ متدينه صايع ياخذ صايعه وافضل شي لاحد يتزوج”.

كل شخصين لازم يفهمون بعض متدين ياخذ متدينه صايع ياخذ صايعه وافضل شي لاحد يتزوج — فهد (@Fhahd1983) November 27, 2022

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فيما رأت “دعاء”: “من حقها هالشي ، اهي يمكن تحب تروح السينما تبي ونيس معاها لازم اتفاق عيل تتزوجه وبعدين يتطلقون”.

من حقها هالشي ، اهي يمكن تحب تروح السينما تبي ونيس معاها لازم اتفاق عيل تتزوجه وبعدين يتطلقون — 🔨 أ.دعاء خ (@dmkh91) November 27, 2022

فيما تفاعلت مغردة: “للاسف الناس مو فاهمة ان الموضوع اعمق من سينما! يمكن البنت خارها التعبير بس تبي تفهم نمط الحياة يناسبها او لا و نقت ابسط الاشياء و منها تقيس عليه اشياء ثانية”.

للاسف الناس مو فاهمة ان الموضوع اعمق من سينما! يمكن البنت خارها التعبير بس تبي تفهم نمط الحياة يناسبها او لا و نقت ابسط الاشياء و منها تقيس عليه اشياء ثانية — FajRaj ☮️ (@fajerioz) November 27, 2022

بينما كتبت “سارة”: “شفت نماذج من الناس عندهم السينما شيء مهم في حياتهم ولما يتزوجون يستمتعون ان شركاء حياتهم يشاركونهم افلام بالسينما لها جوها الخاص .. بالعكس زين سوت لا يناسبها ولا تناسبه احسن من التسرع والانجاب بعدين يحطون بالمجلس ولا غيره ” فتاة تطلب الطلاق لان زوجها مانعها من السينما”.

شفت نماذج من الناس عندهم السينما شيء مهم في حياتهم ولما يتزوجون يستمتعون ان شركاء حياتهم يشاركونهم افلام بالسينما لها جوها الخاص .. بالعكس زين سوت لا يناسبها ولا تناسبه احسن من التسرع والانجاب بعدين يحطون بالمجلس ولا غيره " فتاة تطلب الطلاق لان زوجها مانعها من السينما " 😒 — سارّه فرحان النومس🐞 (@sarahalnomas) November 27, 2022

وكتبت ناشطة: “نحترم رايها كيفها من حقها تختار شريك حياتها ولا كل واحد حط لحيه وقصر الدشداشه معناته زين نعرف بعضهم رياء ف رياء ومن تحت لي تحت بلاوي هذا الواقع وغير هذا وحده بتعيش حياتها مع شريك حياه صح تاخذه عشان يقمعها انا ضد الزواج التقليدي افضل شي عن حب”.

نحترم رايها كيفها من حقها تختار شريك حياتها ولا كل واحد حط لحيه وقصر الدشداشه معناته زين نعرف بعضهم رياء ف رياء ومن تحت لي تحت بلاوي هذا الواقع وغير هذا وحده بتعيش حياتها مع شريك حياه صح تاخذه عشان يقمعها انا ضد الزواج التقليدي افضل شي عن حب وبلاختيار ال✅✅ — A (@A_bentq84) November 27, 2022

فيما ذكر “سعود”: “من حقها، خل يروح ياخذ وحده مو جوها سينما”.

من حقها، خل يروح ياخذ وحده مو جوها سينما . — سعود الغيث (@saodalghaith) November 27, 2022

وذكر مغرد: “من حق كل انسان يختار شريك حياته ،، وموشرط كل ملتحي صاحب استقامه نسبه كبيره منهم سرسريه”.