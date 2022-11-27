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مونديال قطر 2022

كأس العالم قطر 2022..متى يحصل اللاعبون على البطاقات الصفراء والحمراء؟

بمجرد حصول اللاعب على بطاقة صفراء، من الضروري أن يتجنب بطاقة صفراء ثانية

كتب ايمان الباجي
كأس العالم قطر 2022..متى يحصل الاعبون على البطاقات الصفراء والحمراء؟ watanserb.com
ردة فعل اللاعب الأميركي ويستون ماكيني عند تحصله على بطاقة صفراء خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد ويلز
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وطن- في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم، تعادلَ منتخب ويلز مع منتخب الولايات المتحدة. وقد حصل أربعة لاعبين من منتخب الولايات المتحدة على بطاقات صفراء، وهم: كلين أكوستا وسيرجينيو ديست وويستون ماكيني وتيم ريام. 

والسؤال الذي قد يسأله البعض: لماذا تستخدم البطاقة الصفراء في كرة القدم، وما هي الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء؟

الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو

ما الذي يستدعي وجود بطاقة صفراء في كرة القدم؟

في معظم المباريات، يستخدم الحكم البطاقات الصفراء لتحذير الاعبين من:

  • اللعب الخطير أو المتهور أو السلوك غير الرياضي.
  • الإصرار على مخالفة مواد قانون اللعبة.
  • عدم مراعاة المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة أو ركلة التماس.
  • الدخول إلى الملعب، أو إعادة دخوله، أو مغادرة ميدان اللعب عمداً دون إذن صريح من الحكم.
  • تأخير استئناف اللعب.

ماذا تعني البطاقة الصفراء في كرة القدم؟

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بمجرد حصول اللاعب على بطاقة صفراء، من الضروري أن يتجنب بطاقة صفراء ثانية.

فإذا استخدم الحكم بطاقة صفراء ثانية في نفس المباراة، فتتحول تلقائياً لبطاقة حمراء، وبذلك يُطرد الاعب.

هذا أمر سيء لعدد من الأسباب، حيث لا يمكن استبدال اللاعب الذي تمّ فصله، مما يجب على فريقه لعب ما تبقى من اللعبة بذلك العدد.

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كما يمتدّ الطرد إلى إيقاف اللاعب للمباراة التالية، أو عدة مباريات، وذلك بحسب قرار الحكم.

وفقًا “لقاعدة اللعب النظيف” الخاصة بالفيفا، يتمّ خصم نقاط كل فريق طِبقاً لعدد البطاقات الصفراء والحمراء، وهي على النحو التالي:

  • بطاقة صفراء: ناقص نقطة واحدة.
  •  بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء غير مباشرة: ناقص 3 نقاط.
  •  بطاقة حمراء مباشرة: ناقص 4 نقاط.
  •  بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة: ناقص 5 نقاط.

كم من بطاقة صفراء يمكن أن يحصل عليها اللاعب في كأس العالم؟

أكد الاتحاد الدولي “فيفا”، أنه إذا تلقّى لاعب أو مسؤول إنذارينِ في مباراتين مختلفتين في مونديال 2022 الحالي، فسيتم إيقافه تلقائياً في المباراة التالية للمنتخب.

مضيفاً: “سيتم إلغاء البطاقات الصفراء الفردية بعد الدور ربع النهائي من البطولة”.

وشدّد “فيفا” على أن الإيقافات التي لا يتم تنفيذها خلال كأس العالم الحالية بسبب الخروج من البطولة، لن يتم انتقالها مع اللاعب في ناديه، وسيتم انتقالها لأول مباراة رسمية للاعب مع المنتخب في المباريات الرسمية، وفقاً لما أوردته صحيفة “usatoday“.

المصدرصحيفة usatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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