الأحد, نوفمبر 27, 2022
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سقوط طائرة حربية في مصر.. الثانية خلال أشهر ولنفس السبب

سقطت جراء عطل فني أثناء التدريب

كتب باسل النجار
سقوط طائرة حربية في مصر watanserb.com
سقوط طائرة حربية في مصر
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر سقوط طائرة حربية تابعة للقوات الجوية، جراء عطل فني أصابها أثناء التدريب.

ومن جانبه كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل هذا الحادث وملابساته.

وقال في بيان رسمي له رصدته (وطن)، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، الأحد، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

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وأوضح أن هذا حدث نتيجة عطل فني، مؤكدا نجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة.

واختتم المتحدث العسكري المصري بيانه بالإشارة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

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حادثة متكررة

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ويشار إلى أنه في يونيو الماضي كشف المتحدث العسكري المصري، أيضا عن سقوط طائرة مقاتلة، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المصرية المسلحة، في بيان له آنذاك إن طائرة مقاتلة سقطت في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية.

وتابع أن الطائرة سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، كما أكد المتحدث نجاة قائد الطائرة.

واختتم المتحدث العسكري المصري بيانه وقتها بالإشارة إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للجهات المصرية المختصة.

طائرة أخرى سقطت عام 2019

جدير بالذكر أنه في شهر ديسمبر من العام 2019 أعلن المتحدث العسكري المصري ايضا، سقوط طائرة حربية مصرية أثناء رحلة تدريبية.

وقال المتحدث في بيان له آنذاك إنه “فى إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها”.

وأضاف أن “الطيار تمكن من القفز بالمظلة وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة”.

ولم يذكر المتحدث وقتها أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

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ولكن صحيفة ديفوموستي اليومية الروسية قالت في ذلك التوقيت، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في العام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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