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وطن– تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 576 جنيهاً للشراء، و580.3 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك، 599 جنيهاً للشراء، و603.5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 696.5 جنيهاً للشراء، و701.7 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 151.9 جنيهاً للشراء، و153.11 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.3 جنيهاً للشراء، و158.55 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.4 جنيهاً للشراء، و158.6 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1528.2 جنيهاً للشراء، و1539.7 جنيهاً للبيع.

معاناة اقتصادية في السودان

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع، مع قفزات متواصلة في معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66%، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، حتى قبل شهر تقريباً.

وهناك أسباب واضحة للأزمة، كما يحدّدها خبراء، تتمثل في انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية، ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية.

خطر الانكماش الكارثي

ويواجه الاقتصاد السوداني خطرَ الدخول في انكماش كارثي، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.

يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلدٍ يعيش فيه أكثر من 60% من مواطنيه تحت خط الفقر.