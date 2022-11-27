دراسة: هذه هي الفاكهة التي تساعدك على قضاء ليلة جيّدة ومحاربة الأرق

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وطن– تدفعك إصابتك بالأرق إلى اتباع جميع الأساليب، من أجل النوم بشكل أفضل.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنّ هناك فاكهة بمجرّد وضعها بالقرب من سريرك ستساعدك على قضاء ليالٍ مريحة. وهذه الفاكهة هي الليمون.

قد يبدو لك الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن الليمون يساعد على النوم والاسترخاء، خاصةً بفضل رائحته التي تُعتبر مضادًا للتوتر الطبيعي.

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وفي هذا الشأن، أكّدت دراسة عن العلاج العطري، نُشرت في مجلة How Stuff Works، أنّ رائحة الليمون لديها بالفعل القدرة على تهدئة الأعصاب، فضلاً عن أنها تساعد أيضًا في زيادة مستوى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يطرد الأفكار السلبية من الدماغ.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن رائحة الليمون ستعزز مزاجك الجيد، وتضمن لك قضاء ليلة مريحة. من ناحية أخرى، يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعدك على التنفس بشكل أفضل، خاصة في فصل الشتاء، حيث يمكن أن تُصاب بانسداد في الأنف، وهذا يمكن أن يكون مزعجًا جدًا في الليل.

كيف تنام بشكل أفضل مع الليمون؟

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من أجل الاستفادة من فوائد الليمون في أثناء النوم، يجب ألا تكتفي بوضع الليمون على منضدة سريرك، فهناك بروتوكول كامل يجب اتباعه. ينبغي عليك أولاً تقسيم قطعتين من الليمون إلى خمس شرائح، ثم دهنها بملح خشن قبل وضعها بالقرب من سريرك، لمساعدتك على النوم.

يجب عليك بعد ذلك، تجديدُها كل ثلاثة أيام تقريبًا حتى ترى فرقًا حقيقيًا في نوعية نومك. ثم لتنشيط جسدك عند الاستيقاظ، يوصي بعض الخبراء أيضًا بالتعود على شرب كوب من الماء الدافئ ممزوجًا ببضع قطرات من عصير الليمون كلّ صباح.