الأحد, نوفمبر 27, 2022
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دراسة: هذه هي الفاكهة التي تساعدك على قضاء ليلة جيّدة ومحاربة الأرق

"الليمون يساعد على النوم.."

كتب معالي بن عمر
فاكهة تساعدك على محاربة الأرق watanserb.com
فاكهة تساعدك على محاربة الأرق
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وطن– تدفعك إصابتك بالأرق إلى اتباع جميع الأساليب، من أجل النوم بشكل أفضل.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنّ هناك فاكهة بمجرّد وضعها بالقرب من سريرك ستساعدك على قضاء ليالٍ مريحة. وهذه الفاكهة هي الليمون.

قد يبدو لك الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن الليمون يساعد على النوم والاسترخاء، خاصةً بفضل رائحته التي تُعتبر مضادًا للتوتر الطبيعي.

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وفي هذا الشأن، أكّدت دراسة عن العلاج العطري، نُشرت في مجلة How Stuff Works، أنّ رائحة الليمون لديها بالفعل القدرة على تهدئة الأعصاب، فضلاً عن أنها تساعد أيضًا في زيادة مستوى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يطرد الأفكار السلبية من الدماغ.

ماذا يحدث عند شرب القهوة بالليمون؟!

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن رائحة الليمون ستعزز مزاجك الجيد، وتضمن لك قضاء ليلة مريحة. من ناحية أخرى، يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعدك على التنفس بشكل أفضل، خاصة في فصل الشتاء، حيث يمكن أن تُصاب بانسداد في الأنف، وهذا يمكن أن يكون مزعجًا جدًا في الليل.

رائحة الليمون ستعزز مزاجك الجيد وتضمن لك قضاء ليلة مريحة
رائحة الليمون ستعزز مزاجك الجيد وتضمن لك قضاء ليلة مريحة

 

ماذا يحدث لك إذا كنت تستهلك الكثير من الليمون؟

كيف تنام بشكل أفضل مع الليمون؟

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من أجل الاستفادة من فوائد الليمون في أثناء النوم، يجب ألا تكتفي بوضع الليمون على منضدة سريرك، فهناك بروتوكول كامل يجب اتباعه. ينبغي عليك أولاً تقسيم قطعتين من الليمون إلى خمس شرائح، ثم دهنها بملح خشن قبل وضعها بالقرب من سريرك، لمساعدتك على النوم.

أجل الاستفادة من فوائد الليمون في أثناء النوم، يجب ألا تكتفي بوضع الليمون على منضدة سريرك. هناك بروتوكول كامل يجب اتباعه
أجل الاستفادة من فوائد الليمون في أثناء النوم، يجب ألا تكتفي بوضع الليمون على منضدة سريرك. هناك بروتوكول كامل يجب اتباعه

يجب عليك بعد ذلك، تجديدُها كل ثلاثة أيام تقريبًا حتى ترى فرقًا حقيقيًا في نوعية نومك. ثم لتنشيط جسدك عند الاستيقاظ، يوصي بعض الخبراء أيضًا بالتعود على شرب كوب من الماء الدافئ ممزوجًا ببضع قطرات من عصير الليمون كلّ صباح.

هذا ما يحدث عند تناول كوب القهوة بعد إضافة بضع قطرات من الليمون إليه!

 

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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