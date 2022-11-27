داعية مصري شهير: ميسي عدو للإسلام ومتابعة كأس العالم حرام (فيديو)

وطن- هاجم الداعية المصري المعروف والقيادي بحزب النور السلفي، لعبة كرة القدم وبطولة كأس العالم زاعما أنها تهدر الوقت والعمر والسنين، وفيها قلب للموازين وصرف للناس عما ينفعهم في الدارين، حسب قوله.

وقال “مخيون” خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، رد فيه على سؤال ورده عن حكم مشاهدة مباريات كأس العالم: “إن الوقت هو رأس مال المسلم، والأوقات والساعات الضائعة سيحاسب عليها المسلم.”

وأوضح عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن المسلم ليس له وقت ليضيعه، متابعًا: “ما هي الفائدة التي تعود على المشاهد أو المتابع من متابعة مبارايات الكرة؟”.

وتابع:”وليس معنى حديثنا عدم ممارسة الرياضة، ولكن نحن نحث الأشخاص على ممارسة الرياضة.. نحن أمة لها غاية ولها هدف، فممارسة الرياضة لا بد أن يكن لهدف ولغاية.”

وزعم مخيون أن “كرة القدم هي قلب للموازين”، موضحا ذلك: “بمعنى أن واحدا وضعه الحقيقي أن يوضع أسفل السافلين لكفره أو فسقه وانحرافه، وأنت بدورك وبمشاهدتك تقوم بجعله علم ومشهور”.

وأكمل: “وتجد أن هناك أناس يتخذوا فلان قدوة ويفتخروا به، وممكن أن يكون هذا الشخص عدوا لدينك، مثل ميسي مثلا عندما ذهب لحائط المبكى”.

رد الإفتاء المصرية

ورد مصدر في دار الإفتاء المصرية على تصريحات يونس مخيون، مشيراً إلى أن كرة القدم ليست حرام.. والنبي مارس الرياضة مع أصحابه.

وتحدث خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، موضحا أنها أحد الألعاب الرياضية والرياضة شيء معتبر في الإسلام، لدرجة أن النبي مارس الرياضة مع أصحابه وزوجته عائشة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكرة لها اتحاد ومعتمدة كشأن رياضي وتقوي الجسد والعقل.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن كرة القدم ليست حرام وإنما بها إفادة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى.

وأكد أنه لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله مثل اللاعبين بأنهم أسفل السافلين، مضيفا أن من يريد النجاح في أي مجال من مجالات الحياة عليه النظر إلى قصص الناجحين وهذا لا يؤثر على تدينهم.

عزة مصطفى تستنكر حديث يونس مخيون

وبدورها استنكرت الإعلامية عزة مصطفى حديث يونس مخيون وقالت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن العالم أجمع يجلس أمام الشاشات لمتابعة كأس العالم 2022 المذاع في قطر، مؤكدة أن الشعب المصري حريص على متابعة كل مباريات المونديال لحبه الشديد لهذه الرياضة.

واستطردت: «تحس إن الطفل من دول أول ما يتولد يعرف أمه والكرة، وفي ظل متعة المباريات يطلعلك الشيخ يونس مخيون وهو رئيس مجلس شيوخ حزب النور ويقلك لعب كرة القدم إهدار للوقت والعمر والسنين، وقلب للموازين، وخلط للمفاهيم، وصرف للناس عما ينفع في الدارين».

هجوم على مخيون

وقوبلت تصريحات مخيون بموجة من الاستياء في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق “مجدي حسين”:”هكذا يفكر حزب النور فى الرياضة والمنافسات الحضارية الشريفة بين الأمم”.

يونس مخيون: لعب كرة القدم اهدار للوقت، والعمر، والسنين، وقلب للموازين،وفيها صرف للناس عن ما ينفعهم في الدارين! هكذا يفكر حزب النور فى الرياضة والمنافسات الحضارية الشريفة بين الأمم — Magdy Hussein (@MagdyHu87208441) November 27, 2022

وقال “سليم عزوز”:” كان يمكن لهذا الرأي أن يكون جيداً، وقت تنظيم كأس الأمم الأفريفية بالقاهرة!”

ولفت إلى أن الداعية المشار إليه استعان بحديث سابق للشعراوي عن الأمر:”مخيون: وكما قال الشيخ الشعراوي..الآن يجري الاستشهاد بالشيخ الشعراوي.. لقد تطورت سلفيتكم جداً”.

يونس مخيون: لعب كرة القدم اهدار للوقت، والعمر، والسنين، وقلب للموازين،وفيها صرف للناس عن ما ينفعهم في الدارين!

كان يمكن لهذا الرأي أن يكون جيداً، وقت تنظيم كأس الأمم الأفريفية بالقاهرة!

مخيون: وكما قال الشيخ الشعراوي..

الآن يجري الاستشهاد بالشيخ الشعراوي.. لقد تطورت سلفيتكم جداً — سليم عزوز (@selimazouz1) November 27, 2022

وخاطب “ابراهيم اليماني” الداعية مخيون :”أصبحت بكل وضوح على المذهب المخابراتي الدولي. وهذا تطور مهم جدا. وهذا أيضا في طليعة التدين المزور”.

اصبحت بكل وضوح على المذهب مخابراتي الدولي. وهذا تطور مهم جدا. وهذا أيضا في طليعة التدين المزور.#التدين_المغشوش_الشكلاني — ابراهيم اليماني (@ibrahemyamani) November 27, 2022

وعلق ” ثائر نور الدين”:”وماذا عن الفقر والجوع والغلاء ماذا عن مشاهدة وطن ينهار في كل لحظة،وشعب دُفن تحت هذاالانهيار، ولم يتبقَ له إلا مشاهد مباراة يُخرج فيها كبته؟!.””

واستدرك متسائلاً: “لماذا هذا التصريح بعد هزيمة السعودية من بولندا وليس بعد فوزها على الأرجنتين”.

وماذا عن الفقروالجوع والغلاء؟

ماذاعن مشاهدةوطن ينهارفي كل لحظة،وشعب دُفن تحت هذاالانهيار، ولم يتبقَ له إلامشاهدةمباراة يُخرج فيها كبته؟!

ولماذاهذا التصريح بعدهزيمةالسعوديةمن بولنداوليس بعدفوزها علىالأرجنتين؟!

عزيزي يونس مخيون"عبوأمك إنت وحزبك"

لاتناقش المعرضين فهم دائماًولادوثخة pic.twitter.com/IVAJrLKPOO — Taher Nour El-Din🗳 (@TaherNourElDen) November 26, 2022

من هو الشيخ يونس مخيون

ويونس ذكي عبد الحليم مخيون مواليد 25 ديسمبر 1955، هو طبيب أسنان بمدينة أبو حمص، والرئيس السابق لحزب النور السلفي وعضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية.

وهو أيضا عضو مجلس شورى الدعوة السلفية. كما أنه كان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري عام 2012. وكان قبلها عضو مجلس الشعب المصري 2012. انتخب بالتزكية يوم 9 يناير 2013.

اعتقل بعد اغتيال السادات سنة 1981 بسبب نشاطه ليخرج من المعتقل في أواخر سنة 1982. استأنف النشاط الدعوي بمركز أبو حمص عقب خروجه من المعتقل وهو مؤسس الدعوة السلفية بها.