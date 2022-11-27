خليل البلوشي يتغنى بالمغرب بكلمات أسطورية في ليلة إسقاط بلجيكا (شاهد)

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وطن– تداول نشطاء مقطع فيديو، يرصد جانباً من الثناء الذي عبّر عنه المعلق خليل البلوشي على دولة المغرب، قبل مواجهة بلجيكا في بطولة كأس العالم، والتي أسعد بها “أسود أطلس” ملايينَ العرب بالفوز على شياطين بلجيكا الحمر.

وقال البلوشي متحدّثاً عن المغرب: “مشرق الأنوار، منتدى السؤدة وحماه.. قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء .. مغرب العز بين الأمم..بلاد البربر والأمازيج والصحراء”.

وأضاف: “من المغرب انطلق جود الفتح لبناء الحضارة في بلاد الأندلس وفيها جبال الأطلس الشامخة وفيها موطن الأسود”.

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وتابع: “في المغرب لكل عربي مسكن وهوى وفي سمائها روح العروبة ومن ينابيعها تُروى ظمأ القلوب”.

وأكمل: “لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا، فهو عطر الوطن وكذلك المغرب، فهو عطر يعلق في الذاكرة”.

⛔️ مقدمة مباراة #المغرب بلجيكا من المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي و هو يمتدح و يثني على المغرب أرض الكرماء والفتوحات pic.twitter.com/g0eZ65RxUH — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) November 27, 2022

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كلمات البلوشي الحماسية أثارت تفاعلاً كبيراً على موقع تويتر، لا سيما بعد فوز منتخب المغرب على بلجيكا في بطولة كأس العالم بهدفين.

تفاعل واسع

فقال “محمد”: “اللهم احفظ والدنا ومعلمنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عدد ما أحبته القلوب ، وعدد ما ذكرت فضائله الشعوب ، اللهم إنا نسألك بأن تدمه ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لهذا الوطن، اللهم متعه بالصحة والعافية ووفقه لكل ما تحبه وترضاه.(مجمد عزي ملكي ابا عن جد الله ينصر السلطان )”.

اللهم احفظ والدنا ومعلمنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عدد ما أحبته القلوب ، وعدد ما ذكرت فضائله الشعوب ، اللهم إنا نسألك بأن تدمه ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لهذا الوطن، اللهم متعه بالصحة والعافية ووفقه لكل ما تحبه وترضاه.(مجمد عزي ملكي ابا عن جد الله ينصر السلطان ) — Mohamed Azzimasira (@azzimasira1) November 27, 2022

وكتب مغرد: “تستحقون كل الثناء كيف لا وانتم اخوتنا واهلنا”.

تستحقون كل الثناء كيف لا وانتم اخوتنا واهلنا — WE R MARSHALLالسعدون (@kraalsadoun) November 27, 2022

وغرد “صهيب”: “الله عالبلاغة في الوصف والنطق ، رائع هذا السيد”.

الله عالبلاغة في الوصف والنطق ، رائع هذا السيد 👌🏻👏🏻👏🏻❤️ — SOHAIB (@ChakafSohaib) November 27, 2022

وتفاعل “سعيد”: “شكرا لك من القلب”.

شكرا لك من القلب — سعيد صميت (@U2PObx4egLJReES) November 27, 2022

وكان منتخب المغرب، قد نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم في قطر.

وأحرز هدفي منتخب المغرب، كلٌّ من: عبدالحميد الصابيري، وزكريا أبو خلال.

أرقام تاريخية في فوز المغرب على بلجيكا

وهدف عبدالحميد الصابيري وضعَ اسمه في تاريخ كأس العالم، حيث يعتبر أول هدف لمنتخب المغرب يتم تسجيله من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم، كما أنّه أول هدف من ركلة حرة مباشرة يتم تسجيله في مونديال قطر 2022 أيضاً.

انتصار المغرب على بلجيكا هو الفوز الثالث في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، حيث سبق وحقّق منتخب المغرب فوزًا على البرتغال بنتيجة 3-1 في كأس العالم 1986، وكذلك انتصار أسود الأطلس على إسكتلندا بنتيجة 3-0 في كأس العالم 1998، إلى جانب فوزه أمام بلجيكا.

ترتيب المجموعة بعد فوز المغرب على بلجيكا

ويملك منتخب المغرب أربع نقاط، وهو نفس رصيد منتخب كرواتيا، بينما منتخب بلجيكا يملك ثلاث نقاط، فيما يتذيل المجموعة منتخب كندا الذي ضمن مغادرة البطولة.

ويخوض منتخب المغرب، مباراته المقبلة أمام منتخب كندا، وفي حال تحقيق الفوز عليهم سيتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 كأول مجموعته، وفي هذه الحالة سيواجه ثاني المجموعة الخامسة والتي تضم كلّاً من منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا.