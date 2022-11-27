الأحد, نوفمبر 27, 2022
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حفيظ دراجي يفاجئ المغاربة بعد صعق منتخبهم لشياطين بلجيكا الحمر

يتصدر فوز المنتخب المغربي الترند

كتب فهمي الورغمي
حفيظ دراجي watanserb.com
حفيظ دراجي
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وطن- هنأ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي أن سبورتس”، حفيظ دراجي لاعبي المنتخب المغربي بعد فوزهم التاريخي والمهم على نظيرهم المنتخب البلجيكي في المباراة التي احتضنها ملعب “الثمامة”، الأحد، لحساب الجولة الثانية من الجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

حفيظ دراجي يهنيء المنتخب المغربي

وشارك حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، تغريدة أشاد فيها بجهود أسود الأطلس مهنئا إياهم بالفوز المستحق.

وكتب يقول: “مباراة كبيرة وفوز كبير و مستحق للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا “.

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وأضاف دراجي:”ألف مبروك لأسود الأطلس والجماهير المغربية”.

وتفاعل العديد من المغردين مع تغريدة دراجي، خاصة وأن هذه التهنئة كانت غير متوقعة بسبب الأزمة الحالية لبلاده الجزائر مع المغرب، والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء.

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وهزم المنتخب المغربي نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، منعشا حظوظه للتأهل للدور الثاني، في انتظار المواجهة الثالثة والحاسمة أمام المنتخب الكندي.

إلى ذلك، فقد أشعلت تغريدة دراجي، المعلق الجزائري، على فوز المنتخب المغربي، موجة من ردود الافعال والتعليقات.

فعبر البعض عن تفاجأهم بالموقف الذي أبداه الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، مبررين ذلك بالمواقف السابقة التي كان يبديها دراجي ضد الملك المغربي أو ضد سياسات المغرب في علاقة بالجزائر أو مع باقي الدول العربية.

وفي المقابل، أشاد ناشطون بتغريدة المذيع بقناة “بي إن سبورتس” معتبرين أنها تأكيد على ارتقاء دراجي عن الخلافات السياسية بين النظامين الجزائري والمغربي.

وكانت الجماهير العربية قد احتفت بشكل كبير بالفوز الثمين والمستحق للمنتخب المغربي.

حيث أشاد عدد من الوجوه الإعلامية والكروية العربية بالإنجاز التاريخي لأبناء المدرب وليد الركراكي.

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إلى ذلك، فقد أقيمت المباراة على ستاد الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

وشهدت هذه المقابلة، تتويجا لأشهر من العمل المستمر والعزيمة المتواصلة لكل من المدرب وليد الركراكي ونجوم المنتخب المغربي.

حيث سجل عبد الحميد صابيري هدف المنتخب المغربي الأول بالدقيقة 73 في المباراة عبر تسديد ركلة حرة مباشرة، ليضع خلالها الكرة في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس، بعد مباراة كانت شبه متساوية بين الفريقين.

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وفي الدقيقة الـ 93، حيث كان يبحث المنتخب البلجيكي عن هدف التعديل من أجل النجاة والعودة للمنافسة من جديد، فوجيء الشياطين الحمر بهجمة مرتدة رائعة لـ “أسود الأطلس”.

حيث مرر زياش الكرة لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة

ويعتلي أسود الأطلس بهذا الانتصار صدارة المجموعة السادسة بأربع نقاط ثمينة، في الوقت الذي تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط..

لكن يشار إلى أن هذا الترتيب مؤقت، وذلك قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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