حفيظ دراجي يفاجئ المغاربة بعد صعق منتخبهم لشياطين بلجيكا الحمر

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وطن- هنأ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي أن سبورتس”، حفيظ دراجي لاعبي المنتخب المغربي بعد فوزهم التاريخي والمهم على نظيرهم المنتخب البلجيكي في المباراة التي احتضنها ملعب “الثمامة”، الأحد، لحساب الجولة الثانية من الجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

حفيظ دراجي يهنيء المنتخب المغربي

وشارك حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، تغريدة أشاد فيها بجهود أسود الأطلس مهنئا إياهم بالفوز المستحق.

وكتب يقول: “مباراة كبيرة وفوز كبير و مستحق للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا “.

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وأضاف دراجي:”ألف مبروك لأسود الأطلس والجماهير المغربية”.

مباراة كبيرة وفوز كبير و مستحق للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا .

ألف مبروك لأسود الأطلس والجماهير المغربية. pic.twitter.com/scAUfowa5m — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 27, 2022

وتفاعل العديد من المغردين مع تغريدة دراجي، خاصة وأن هذه التهنئة كانت غير متوقعة بسبب الأزمة الحالية لبلاده الجزائر مع المغرب، والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء.

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وهزم المنتخب المغربي نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، منعشا حظوظه للتأهل للدور الثاني، في انتظار المواجهة الثالثة والحاسمة أمام المنتخب الكندي.

إلى ذلك، فقد أشعلت تغريدة دراجي، المعلق الجزائري، على فوز المنتخب المغربي، موجة من ردود الافعال والتعليقات.

الإعلامي الجزائري #حفيظ_دراجي يبارك للمغاربة فوز منتخبهم على #بلجكيا بثنائية نظيفة في #كأس_العالم "فيفا" قطر 2022 pic.twitter.com/ChJFT0YXv0 — أوراس | Awras (@AwrasMedia) November 27, 2022

فعبر البعض عن تفاجأهم بالموقف الذي أبداه الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، مبررين ذلك بالمواقف السابقة التي كان يبديها دراجي ضد الملك المغربي أو ضد سياسات المغرب في علاقة بالجزائر أو مع باقي الدول العربية.

وفي المقابل، أشاد ناشطون بتغريدة المذيع بقناة “بي إن سبورتس” معتبرين أنها تأكيد على ارتقاء دراجي عن الخلافات السياسية بين النظامين الجزائري والمغربي.

وكانت الجماهير العربية قد احتفت بشكل كبير بالفوز الثمين والمستحق للمنتخب المغربي.

حيث أشاد عدد من الوجوه الإعلامية والكروية العربية بالإنجاز التاريخي لأبناء المدرب وليد الركراكي.

هل يتوجه أسود الأطلس نحو دور الـ 16؟

إلى ذلك، فقد أقيمت المباراة على ستاد الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

Bravooooo @EnMaroc 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 quel match!!!!

Heureux pour mon frère @WalidRegraguiof #walidregragui et tout le Maroc.

Une inspiration pour nos équipes présentent à ce mondial pic.twitter.com/WQlnQDhpI3 — Didier Drogba (@didierdrogba) November 27, 2022

وشهدت هذه المقابلة، تتويجا لأشهر من العمل المستمر والعزيمة المتواصلة لكل من المدرب وليد الركراكي ونجوم المنتخب المغربي.

حيث سجل عبد الحميد صابيري هدف المنتخب المغربي الأول بالدقيقة 73 في المباراة عبر تسديد ركلة حرة مباشرة، ليضع خلالها الكرة في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس، بعد مباراة كانت شبه متساوية بين الفريقين.

وفي الدقيقة الـ 93، حيث كان يبحث المنتخب البلجيكي عن هدف التعديل من أجل النجاة والعودة للمنافسة من جديد، فوجيء الشياطين الحمر بهجمة مرتدة رائعة لـ “أسود الأطلس”.

🎥 هدف المغرب الثاني .. هدف تأكيد الفوز!😍🔥 pic.twitter.com/NjVX6HMEhc — عز (@1Mmnb) November 27, 2022

حيث مرر زياش الكرة لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة

ويعتلي أسود الأطلس بهذا الانتصار صدارة المجموعة السادسة بأربع نقاط ثمينة، في الوقت الذي تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط..

لكن يشار إلى أن هذا الترتيب مؤقت، وذلك قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.