تصرف شائن وصادم من المنتخب الأمريكي مع العلم الإيراني!(شاهد)

وطن– في إطار المواجهة المرتقبة والنارية بين العدوين اللّدودين: الولايات المتحدة وإيران، في المجموعة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، نشر حساب المنتخب الأمريكي على “تويتر” صورة تظهر ترتيب مجموعته في المونديال 2022.

ووفقاً للتغريدة، فإنه كان لافتًا خلوّ العلم الإيراني من شعار الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى حذفه كلّ العبارات الدينية من علم إيران، بما فيها كلمة “الله” وعبارة “الله أكبر” المحيطة باللون الأبيض، واكتفى بوضع ألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط.

انتقادات حادة وتراجع

وعقب تعرّضه لانتقادات لاذعة وهجوم عنيف من قبل المغردين الذي استنكروا فعلته وما تضمنه من إقحام السياسة في الرياضة، بالإضافة لتعمّده حذفَ الدلالات الإسلامية من العلم، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة متعمدة للإسلام، قام الحساب بحذف التغريدة.

ولاحقاً، قام حساب المنتخب الأمريكي على “تويتر” بنشر صورة أخرى، نوّه فيها إلى مباراته مع إيران، مع وضع العلم الإيراني كما هو ودون أيّ تغيير، معلّقاً بالقول: “بعد يومين”.

Two days away. pic.twitter.com/iPz10sFNto — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 27, 2022

غضب إيراني

وطالبت إيران بإقصاء منتخب الولايات المتحدة من كأس العالم في قطر، بسبب انتهاكه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن طمس عبارة “الله” من علم البلاد، خلال بيان رسمي.

واحتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة “الله” من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المنتخب الامريكي انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات، مطالبة بإقصاء المنتخب الأمريكي من كأس العالم.

LOS QUIEREN FUERA DEL MUNDIAL 😱🇶🇦 El abogado de la Federación de Futbol de Irán, le pedirá a la FIFA que excluya a USA de Qatar por faltarle al respeto a la bandera de Irán. En un posteo, omitieron el escudo de la República Islámica. Podrían ser suspendidos 10 juegos. pic.twitter.com/wNSTCf6gCd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2022

مواجهة حاسمة

وتعدّ مواجهة منتخبي أمريكا وإيران حاسمةً في تلك المجموعة، حيث سيصعد الفائز مباشرة لدور الـ 16 من المونديال.

ويسعى منتخب أمريكا إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام إيران، حيث بات يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وحال تعادلَ أو خسر أمام إيران، سيُودّع البطولة بشكل رسمي من الدور الأول.

ويحتل منتخب أمريكا المركز الثالث في مجموعته بالمونديال برصيد نقطتين، بعد التعادل مع ويلز، بهدف لمثله، والتعادل مع إنجلترا دون أهداف، فيما جاء منتخب ويلز رابعًا بنقطة وحيدة.

إنجلترا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول في المجموعة، برصيد 4 نقاط من فوز أمام إيران وتعادل أمام أمريكا، فيما يأتي منتخب إيران ثانيًا برصيد 3 نقاط من الفوز على ويلز.

طابع سياسي

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخبين الأمريكي والإيراني غداً الثلاثاء، تحمل طابعًا سياسيًّا خاصًّا؛ نظرًا للتوترات المستمرة بين البلدين منذ عقود.

كما أنها تعيد إلى الأذهان أيضًا المواجهة التي وقعت في مونديال فرنسا عام 1998، ووُصفت بأنها “أكثر مباراة مشحونة سياسيًّا بالتاريخ”.