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تصرف شائن وصادم من المنتخب الأمريكي مع العلم الإيراني!(شاهد)

المنتخب الأمريكي حذف التغريدة بعد موجة غضب

بواسطة
سالم حنفي
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المنتخب الامريكي watanserb.com
حذف شعار الجمهورية الإسلامية من علم ايران

وطن– في إطار المواجهة المرتقبة والنارية بين العدوين اللّدودين: الولايات المتحدة وإيران، في المجموعة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، نشر حساب المنتخب الأمريكي على “تويتر” صورة تظهر ترتيب مجموعته في المونديال 2022.

ووفقاً للتغريدة، فإنه كان لافتًا خلوّ العلم الإيراني من شعار الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى حذفه كلّ العبارات الدينية من علم إيران، بما فيها كلمة “الله” وعبارة “الله أكبر” المحيطة باللون الأبيض، واكتفى بوضع ألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط.

انتقادات حادة وتراجع

وعقب تعرّضه لانتقادات لاذعة وهجوم عنيف من قبل المغردين الذي استنكروا فعلته وما تضمنه من إقحام السياسة في الرياضة، بالإضافة لتعمّده حذفَ الدلالات الإسلامية من العلم، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة متعمدة للإسلام، قام الحساب بحذف التغريدة.

ولاحقاً، قام حساب المنتخب الأمريكي على “تويتر” بنشر صورة أخرى، نوّه فيها إلى مباراته مع إيران، مع وضع العلم الإيراني كما هو ودون أيّ تغيير، معلّقاً بالقول: “بعد يومين”.

غضب إيراني

وطالبت إيران بإقصاء منتخب الولايات المتحدة من كأس العالم في قطر، بسبب انتهاكه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن طمس عبارة “الله” من علم البلاد، خلال بيان رسمي.

واحتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة “الله” من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المنتخب الامريكي انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات، مطالبة بإقصاء المنتخب الأمريكي من كأس العالم.

مواجهة حاسمة

وتعدّ مواجهة منتخبي أمريكا وإيران حاسمةً في تلك المجموعة، حيث سيصعد الفائز مباشرة لدور الـ 16 من المونديال.

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ويسعى منتخب أمريكا إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام إيران، حيث بات يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وحال تعادلَ أو خسر أمام إيران، سيُودّع البطولة بشكل رسمي من الدور الأول.

ويحتل منتخب أمريكا المركز الثالث في مجموعته بالمونديال برصيد نقطتين، بعد التعادل مع ويلز، بهدف لمثله، والتعادل مع إنجلترا دون أهداف، فيما جاء منتخب ويلز رابعًا بنقطة وحيدة.

إنجلترا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول في المجموعة، برصيد 4 نقاط من فوز أمام إيران وتعادل أمام أمريكا، فيما يأتي منتخب إيران ثانيًا برصيد 3 نقاط من الفوز على ويلز.

طابع سياسي

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخبين الأمريكي والإيراني غداً الثلاثاء، تحمل طابعًا سياسيًّا خاصًّا؛ نظرًا للتوترات المستمرة بين البلدين منذ عقود.

كما أنها تعيد إلى الأذهان أيضًا المواجهة التي وقعت في مونديال فرنسا عام 1998، ووُصفت بأنها “أكثر مباراة مشحونة سياسيًّا بالتاريخ”.

مصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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