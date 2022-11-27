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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي في مونديال قطر 2022

البرتغال تلتقي أمام الأوروغواي في مواجهة قوية قي في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم
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وطن- يستعد منتخب البرتغال للمواجهة القوية أمام نظيره الأوروغواي، الاثنين، في ثاني جولات منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وستنطلق مباراة البرتغال والأوروغواي القوية والمثيرة، على ملعب “استاد لوسيل”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة البرتغال أمام الأوورغواي

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر، كما وستكون بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الثامنة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل القمة المرتقبة بين كلا المنتخبين في منافسات مونديال قطر 2022.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام منافسه الأوروغواي، بتشكيلة أساسية، على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: يايوغو كوستا.

دفاع البرتغال: رافاييل غيريرو (بيبي) ، دانيلو بيريرا (دياغو داليوت)، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيس، أوتافيو (برونو فرنانديز).

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليكيس، رفائيل لياو.

معلق مباراة البرتغال أمام الأوروغواي

وسيعلق على المباراة المثيرة بين كلا المنتخبين، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستبث كذلك على قنوات (الكأس) القطرية، التي تملك حقوق البث لمبايات كأس العالم 2022 قطر.

وكان منتخب البرتغال، قد حقق الفوز المثير على نظيره غانا، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في الجولة الأولى الماضية من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرتغال (الملاحون)، صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما ويحل المنتخب المنافس الأوروغواي، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة منتخب البرتغال + صفحة الأوروغواي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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