بطائرة خاصة.. أمير قطر يدعو طلاب مدرسة بلاط الشهداء لحضور إحدى المباريات 

المدرسة كانت قد أقامت يوما احتفاليا بمونديال قطر

وطن– دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلابَ مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم.

وأكد كتاب صادر من وزارة الخارجية الكويتية صحةَ الدعوة، حيث أشار إلى مذكرة من سفارة قطر في الكويت، تضمّنت الإحاطة بدعوة أمير قطر لمدرسة ثانوية بلاط الشهداء للبنين لحضور إحدى المباريات في البطولة.

صاحب السمو الشيخ / #تميم_بن_حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقه سيقوم بتوجيه دعوة الي ثانوية بلاط الشهداء للبنين لحضور احد مباريات بطولة كأس العالم فيفا. لموقفهم الرائعة في دعم وتأييد الفريق القطري. يستاهلون. pic.twitter.com/xyg4i5t30F — LiveNews (@livenewskw) November 27, 2022

السفير القطري يزور المدرسة ويوجه الدعوة

من جانبها، كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أنّ السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود، زار الأحد، المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة إحدى المباريات.

وقال مدير المدرسة علي الظفيري لـ “الجريدة”، إن السفير القطري حضر إلى المدرسة صباح اليوم، ونقل دعوة الشيخ تميم لادارة المدرسة والمعلمين والطلبة، مُعرِباً عن شكره وتقديره واعتزازه بالدعوة التي قدمها أمير قطر.

إقامة يوم للاحتفال بمونديال قطر

وأضاف الظفيري، أن “ادارة المدرسة حرصت على توفير بيئة تربوية جاذبة للطلبة، وتم تنظيم يوم للاحتفال بمونديال كأس العالم المقام في قطر، لأنها الدولة العربية الأولى التي تقام فيها كأس العالم لأول مرة، إضافة إلى رغبتنا في تعزيز قيم الانتماء للشعب الخليجي الواحد في نفوس طلبتنا”.

طائرة خاصة لنقل الطلاب والمعلمين

وأشار إلى أنّ السفير أبلغه أنه تمّ توفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمعلمين الراغبين في حضور المباراة، موضحاً أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية وكذلك أولياء أمور الطلبة، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.

وكانت مدرسة بلاط الشهداء الثانوية للبنين، قد أقامت يوماً للاحتفال بمونديال قطر قبل أيام من انطلاق البطولة، عبّر خلالها الطلبة عن دعمهم لقطر وحكومتها في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها.

كما تضمّن الاحتفال إلقاءَ الكلمات من الطلبة والمدرسين، الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة في دولة عربية.