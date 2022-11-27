الأحد, نوفمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتناامرأة باغتتها الولادة وسط المسجد النبوي وهذا ما حدث (شاهد)
حياتنا

امرأة باغتتها الولادة وسط المسجد النبوي وهذا ما حدث (شاهد)

فوجئت بالطلق أثناء سيرها

كتب خالد الأحمد
امرأة باغتتها الولادة watanserb.com
امرأة باغتتها الولادة
- Advertisement -

وطن- أجرى الهلال الأحمر في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حالة ولادة مفاجئة في باحة المسجد النبوي بعد اتصال طارئ، حيث تم نقل الأم والوليد إلى مركز جبريل الصحي للمتابعة. وسمى الأب ابنته “طيبة” نسبة إلى الاسم القديم للمدينة المنورة.

عملية الولادة تمت بسلام

وقال “الهلال الأحمر السعودي” إن الفرق التطوعية ومركز إسعاف الحرم باشروا حالة ولادة في وضع حرج للأم، إذ تبين وجود حالة في ساحة المسجد النبوي الشريف تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين.

امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة. ومع أن التجهيزات لم تكن معدة لمثل هذه الحالات بالمسجد النبوي إلا أن عملية الولادة تمت بسلام.

- Advertisement -

وروى د. طارق علي سليمان والد الطفلة “طيبة” في لقاء عبر برنامج “اليوم” على الإخبارية السعودية، أنه أخذ زوجته ووالدتها وأبنائه الصغار إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العشاء.

مضيفا أنه حاول إيجاد موقف خارجاً ولكنه لم يتمكن فعاد إلى المنزل وفوجىء بزوجته تتصل به تطلب منه الحضور لأخذها إلى المستشفى.

- Advertisement -

رغم أنه لم يكن هناك مقدمات لآلام كما قال بل حصل الأمر فجأة وسمع صراخها عبر الهاتف وهي تقول “ولادة”.

وانقطع الاتصال بعدها وشعر بالخوف من حدوث مكروه وحاول الاتصال بها بعد ذلك دون طائل إلى أن ردت عليه إحدى الممرضات بعد 15 دقيقة وطمأنته على زوجته والطفلة.

وأشاد الوالد بجاهزية الفرق الطبية رغم أن التجهيزات غير معدة لمثل هذه الحالات.

محل يعرض ملابس عارية بجوار المسجد النبوي يشعل غضب السعوديين (شاهد)

فوجئت بالطلق

وقالت الوالدة إن موعد الولادة كان محدداُ بعد أيام وكان من المقرر أن تذهب إلى المشفى لتلقي طلق صناعي.

وتابعت أن الأطباء نصحوها بالمشي وقررت الذهاب إلى المسجد النبوي، وفوجئت بالطلق وعند وصولها لباب الهلال الأحمر صرخت فقاموا بإسعافها رغم أن حالتها كانت مفاجئة.

وبدوره أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني في تصريحات صحفية، أن هذه الحالة تُعتبر من الحالات التي تحتاج إلى مجهودات طبية مكثفة.

ولفت إلى أن الفضل في نجاح عملية الولادة، يعود إلى تكثيف الدورات الطبية المتخصصة وتدريب الفرق على كافة المهارات الإسعافية والطبية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

تقارير

بعد نيوكاسل.. مخاوف إنجليزية من السماح للسعودية بشراء ليفربول ومان يونايتد

حياتنا

ردا على عاصفة ميسي.. سخرية أرجنتينية من السعودية: وين سالم الدوسري؟ (فيديو)

تقارير

مجلة: تطبيع ابن سلمان سيكون أشبه بقرار السادات الذي قتله في النهاية

الهدهد

بعد شعوره بقرب نهايته.. سعودي يصلي وسط السيول التي اجتاحت جدة(شاهد)

الهدهد

عماني تلقى أسعد خبر في حياته بفضل مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

الهدهد

سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير

فيديو

مشجع سعودي يقتحم بث قناة كورية ويفتش في جيب “المراسل” (شاهد)

اقتصاد

الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

الهدهد

توقع صادم لمذيع بي إن سبورت بهزيمة السعودية أمام الأرجنتين وهكذا كان رد فعل أبو تريكة

الهدهد

“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

الهدهد

وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من فوز السعودية على الأرجنتين ووزراء يهاجمونه!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كورتوا ينفجر غضبا وكاد يجرح يده عقب خسارة بلجيكا أمام المغرب

مشجعة تونسية تتصدر التريند بعد التنمر عليها وتعاطف واسع

حفيظ دراجي يفاجئ المغاربة بعد صعق منتخبهم لشياطين بلجيكا الحمر

امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

مع أهداف المغرب.. فرحة جنونية لـ جو تيوب من مدرجات “الثمامة” (فيديو)

صدمة لكل محبي الشيخ علي الحذيفي وعملية إنقاذ في الوقت المناسب

الفيديو الذي تسبب باعتقال ابنة شقيقة خامنئي وفجر غضب خالها

داعية مصري شهير: ميسي عدو للإسلام ومتابعة كأس العالم حرام (فيديو)

أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

أول تعليق لوليد الركراكي بعد فوز المغرب وهذا ما يخشاه في لقاء كندا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC