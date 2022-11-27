امرأة باغتتها الولادة وسط المسجد النبوي وهذا ما حدث (شاهد)

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وطن- أجرى الهلال الأحمر في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حالة ولادة مفاجئة في باحة المسجد النبوي بعد اتصال طارئ، حيث تم نقل الأم والوليد إلى مركز جبريل الصحي للمتابعة. وسمى الأب ابنته “طيبة” نسبة إلى الاسم القديم للمدينة المنورة.

عملية الولادة تمت بسلام

وقال “الهلال الأحمر السعودي” إن الفرق التطوعية ومركز إسعاف الحرم باشروا حالة ولادة في وضع حرج للأم، إذ تبين وجود حالة في ساحة المسجد النبوي الشريف تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين.

وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة. ومع أن التجهيزات لم تكن معدة لمثل هذه الحالات بالمسجد النبوي إلا أن عملية الولادة تمت بسلام.

#المدينة_المنورة(صورة وتعليق)الفرق التطوعية ومركز إسعاف الحرم( باشروا حالة ولادة في وضع حرج للأم في ساحات #المسجد_النبوي وتم نقل الأم والمولود إلى مركز باب جبريل الصحي بعد الاطمئنان عليهما. جهد مبارك يومي. pic.twitter.com/T2Viiu4rsz — خالد الجابري (الصقر العربي).صحافي (@kaledaljebree) November 27, 2022

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وروى د. طارق علي سليمان والد الطفلة “طيبة” في لقاء عبر برنامج “اليوم” على الإخبارية السعودية، أنه أخذ زوجته ووالدتها وأبنائه الصغار إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العشاء.

مضيفا أنه حاول إيجاد موقف خارجاً ولكنه لم يتمكن فعاد إلى المنزل وفوجىء بزوجته تتصل به تطلب منه الحضور لأخذها إلى المستشفى.

فيديو | #الإخبارية تنقل تفاصيل حالة ولادة في ساحات #المسجد_النبوي.. ووالداها يطلقان عليها اسم "طيبة" pic.twitter.com/7d63gef3o6 — الشرقية غير (@vip0ksa) November 27, 2022

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رغم أنه لم يكن هناك مقدمات لآلام كما قال بل حصل الأمر فجأة وسمع صراخها عبر الهاتف وهي تقول “ولادة”.

وانقطع الاتصال بعدها وشعر بالخوف من حدوث مكروه وحاول الاتصال بها بعد ذلك دون طائل إلى أن ردت عليه إحدى الممرضات بعد 15 دقيقة وطمأنته على زوجته والطفلة.

وأشاد الوالد بجاهزية الفرق الطبية رغم أن التجهيزات غير معدة لمثل هذه الحالات.

فوجئت بالطلق

وقالت الوالدة إن موعد الولادة كان محدداُ بعد أيام وكان من المقرر أن تذهب إلى المشفى لتلقي طلق صناعي.

وتابعت أن الأطباء نصحوها بالمشي وقررت الذهاب إلى المسجد النبوي، وفوجئت بالطلق وعند وصولها لباب الهلال الأحمر صرخت فقاموا بإسعافها رغم أن حالتها كانت مفاجئة.

وبدوره أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني في تصريحات صحفية، أن هذه الحالة تُعتبر من الحالات التي تحتاج إلى مجهودات طبية مكثفة.

ولفت إلى أن الفضل في نجاح عملية الولادة، يعود إلى تكثيف الدورات الطبية المتخصصة وتدريب الفرق على كافة المهارات الإسعافية والطبية.