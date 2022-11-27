المغرب رفع رأس العرب.. هذا ما حدث في سوريا ابتهاجا بالفوز (فيديو)

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وطن- استمراراً لمفاجآت المونديال حقّق المنتخب المغربي فوزاً تاريخياً أمام بلجيكا، بثنائية نظيفة ليضع “أسود الأطلس” قدماً في دور ثمن النهائي بكأس العالم قطر 2022.

فرحة السوريين بفوز المغرب

وضمن الفرحة العربية الكبيرة بكلّ أرجاء الوطن العربي بهذا الانتصار، كان للسوريين نصيبٌ من المشاركة في هذه الفرحة رغم الظروف الحالية لسورية.

وظهر ذلك في مقطع فيديو لاقى تفاعلاً كبيراً، ووثّق توزيع الحلوى في سوريا احتفالاً بالفوز الساحق للمنتخب المغربي “أسود الأطلس” على بلجيكا.

توزيع الحلويات في سوريا الحرة ابتهاجاً بفوز المغرب على بلجيكا#المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/akkc0lUOfI — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 27, 2022

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وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن)، فقد ظهر بعض السوريين يوزعون الحلوى في أحد المقاهي بالشمال السوري على المتواجدين، ابتهاجاً بالانتصار المغربي الذي شرّف العرب جميعاً.

وأشاد العديد من النشطاء بردّ فعل السوريين ومشاركتهم إخوانَهم المغاربة هذه الفرحة التاريخية، رغم كل ما تعانيه سوريا من آلام.

مباراة المغرب وبلجيكا وانتصار عربي جديد

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وحقّق منتخب المغرب اليوم، الأحد، فوزًا مثيرًا على بلجيكا بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما على استاد “الثمامة”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

شهدت بداية المباراة تبادلاً هجومياً من جانب المغرب وبلجيكا، من أجل الوصول إلى الشباك مبكراً، وخطف المقدمة.

ليتمكّنَ “أسود الأطلس” من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة ال73، من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

وأحرز منتخب المغرب هدفَ التقدم الثاني في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق زكريا أبو خلال.

وكان منتخب المغرب قد فرض التعادل السلبي، في المباراة الماضية على الوصيف كرواتيا، بدون أيٍّ من الأهداف في أولى مواجهات البطولة العالمية.

وسيختتم منتخب المغرب (أسود الأطلس) بعد الفوز على بلجيكا، منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022، أمام نظيره كندا، الخميس.