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مونديال قطر 2022

المغرب تقلب الطاولة على بلجيكا بالثنائية في كأس العالم 2022 (شاهد)

المغرب في صدارة المجموعة السادسة من متافسات كأس العالم 2022 بعد الفوز على بلجيكا

كتب فارس أبو شيحة
فوز المغرب على بلجيكا في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
فوز المغرب على بلجيكا في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- نجح منتخب المغرب من قلب الطاولة على نظيره بلجيكا، بهدفين نظيفين دون رد، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجل منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال73 من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

مباراة المغرب ضد بلجيكا

وأحرز منتخب المغرب هدف القدم الثاني في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق زكريا أبو خلال.

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وتساوى منتخب المغرب وبلجيكا في عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 10 تسديدات، بينما تفوق الشياطين الحمر على أسود الأطلس في الاستحواذ على الكرة بنسبة 67%. على عكس الأخير الذي وصلت نسبه استحواذه ب33%.

وكان منتخب المغرب قد فرض التعادل السلبي، في المباراة الماضية على الوصيف كرواتيا، بدون أي من الأهداف في أولى مواجهات البطولة العالمية.

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ورفع المغرب (أسود الأطلس) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد الخاسر بلجيكا عند النقطة ال3 في وصافة الترتيب.

كما ويعد أسود الأطلس المغربي ثاني المنتخبات العربية، بعد الأخضر السعودي، تذوق طعم الانتصار في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب المغرب ضد بلجيكا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام نظيره بلجيكا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، كما يلي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس: أشرف حكيمي، نايف أكراد، غانم سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: عز الدين أوناهي، سفيان أمرابط، سليم أملاح.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

وسيختتم منتخب المغرب (أسود الأطلس) بعد الفوز على بلجيكا، منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022، أمام نظيره كندا، الخميس.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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