الأحد, نوفمبر 27, 2022
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الطريقة التي تمسك بها هاتفك المحمول تكشف عن مستوى ذكائك

"يوجد حاليًا ما يقارب من ثلاثة مليارات مستخدم للهاتف المحمول.."

كتب معالي بن عمر
طريقة حملك للهاتف تكشف معدل ذكائك watanserb.com
طريقة حملك للهاتف تكشف معدل ذكائك
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وطن– يكشف لك اختبار مرئي جديد -حول كيفية حمل الهاتف المحمول- عن مدى ذكائك.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على مدى انتشار الاختبارات المرئية على الشبكات الاجتماعية.

وهذه المرة استعرضت الصحيفة اختبارًا مرئيًا، له علاقة بالطريقة التي تمسك بها هاتفك المحمول، ما يوضّح الكثير عنك ويكشف أيضًا عن مستوى ذكائك.

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ماذا تقول الطريقة التي تمسك بها هاتفك عنك؟

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قد تفاجئك الإجابات المعروضة في الأسفل، ما يجعلك تُجري الاختبار مرارًا وتكرارًا، لذلك نطلب منك أن تكون صادقًا قدرَ الإمكان. كلّ ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على الصورة أدناه، وتحديد الرقم الذي يتوافق مع طريقة حمل هاتفك المحمول.

اختبار مرئي لطريقة حمل الهاتف
اختبار مرئي لطريقة حمل الهاتف

إذا كنت تحمل الهاتف كما في الرقم 1

أنت واثق للغاية من نفسك، وعلى استعداد لتحمّل المخاطر، ولكنك حذِرٌ في ذات الوقت. تُفضّل أن تأخذ وقتًا كافيًا لمعرفة ما إذا كنت تريد شخصًا في حياتك أم لا. أنت تتأمل كثيرًا قبل بدء علاقة رومانسية. لهذه الأسباب، قد يصفك البعض بأنك متحفظ أو منعزل.

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إذا كنتَ تحمل الهاتف كما في الرقم 2

أنت حدسيّ وذكيّ وحكيم وعقلاني. أنت تفكر مليًا قبل تنفيذ أفعالك. تحب تبرير كل شيء في حياتك. كما أنه من الصعب أن تخدع نفسك، لكن لا يمكن اعتبارك “حكيماً” عندما يتعلق الأمر بالحب، لأنك تتخذ قرارات سريعة دون التفكير في العواقب، وفق ما ترجمته “وطن“.

إذا كنتَ تحمل الهاتف كما في الرقم 3

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أنت تحبُّ السرعة وعلى استعداد لاتخاذ القرارات في وقت قياسي. تتكيف بسرعة مع البيئة المتغيرة، وتعمل بفعالية في المواقف الجديدة. بيد أنك لست قويًا في الحب.

إذا كنتَ تحمل الهاتف كما في الرقم 4

لديك العديد من الأفكار التي ترغب في تنفيذها في حياتك، كما أنك ستفعل ذلك بشكل جيد. علاوة على ذلك، تحب أن تكون وحيدًا للتركيز على أفكارك أو التركيز على مشروع جديد، لأنك تريد تحقيق نجاح كبير. أنت شخص خجول على مستوى الحب، ما يمنعك من تكوين علاقات جديدة في كثير من المناسبات.

هل تعرفت على نفسك؟ تشير الإحصاءات إلى أنّه يوجد حاليًا ما يقارب من ثلاثة مليارات مستخدم للهاتف المحمول. وهذه الحقيقة مثيرة للاهتمام ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا من وجهة نظر نفسية.

حيلة ذكية لشحن الهاتف المحمول أسرع من المعتاد!

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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