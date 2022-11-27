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الشرطة القطرية تمنع مشجعا إسرائيليا من حمل علم دولة الاحتلال (شاهد)

المشجع وصف الإسرائيليين بأنهم منبوذون

بواسطة
خالد السعدي
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الشرطة القطرية watanserb.com
الشرطة القطرية

وطن– أصبحت مشاهد نبذ الإسرائيليين -سواء أكاونوا أشخاصاً عاديين أو مراسليين إعلاميين- هي الأكثر انتشاراً في مونديال قطر.

المشجع الإسرائيلي روعي بن شلوش، انضمّ إلى قائمة المعبّرين عن لفظ الإسرائيليين، بعد ظهوره في مقطع فيديو يروي ما حدث له ومعه.

وقال روعي: “لقد دعونا للقدوم إلى قطر لحضور المونديال .. تصورت مع علم إسرائيل.. جاؤوني أربعة من رجال الشرطة وقالوا لي ممنوع إدخال العلم الإسرائيلي .. هذا مخالف للقانون”.

وأضاف: “قالوا لي بإنه غير مرغوب بنا هنا والعلم الإسرائيلي غير مرغوب به.. ببساطة ارموا هذه القمامة.. شيء يثير الغضب .. نحن غير مرغوب بنا هنا”.

استياء إسرائيلي من النفور العربي

تضاف هذه الواقعة إلى مشاهد ولقطات تُظهر نفوراً عربياً من الإسرائيليين في مونديال قطر، لا سيما رفض المشجعين إجراء مقابلات تلفزيونية مع مراسلي إعلام دولة الاحتلال.

وعمّت حالة من الغضب والاستياء في الداخل الإسرائيلي وصلت إلى حدّ مطالباتٍ على المستوى السياسي بالتحرّك ضد قطر، تجاه ما تعرض له المراسلون الإسرائيليون.

واعترفت وسائل إعلام عبرية، بأنّ المشجعين العرب في مونديال قطر، يبتعدون عن الإعلام الإسرائيلي، ويرفضون التطبيع مع الاحتلال.

وقالت عدة قنوات إسرائيلية لوكالة “رويترز”: إنّ “من طُلب منهم إجراء مقابلات أداروا ظهورهم، أو رفضوا، أو صرخوا فلسطين، ولفّوا الأعلام على أكتافهم”.

وأضافت هذه القنوات كذلك، أنّ المشجعين يتجنبون المراسلين من إسرائيل، في خطوةٍ يمكن أن توضّح التحديات الكامنة في وجهٍ جعل العلاقات دافئةً بين الخليج وتل أبيب.

ووفق الإعلام العبري، فإنّ المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن أملهم في أن تؤديَ اتفاقيات أبراهام، التي توسّطت فيها الولايات المتحدة مع الإمارات في عام 2020، وبعد ذلك مع السودان والمغرب، إلى مزيدٍ من التطبيع، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية، لكن أحلامها ذهبت سدًى.

مراسل إسرائيلي غاضب

ومن هؤلاء، عبّر مراسل إسرائيلي عن غضبه الشديد، من تصرّفات العرب التي شكّلت دعماً للفلسطينيين خلال مونديال قطر، الذي تحوّلت ساحاته الجماهيرية إلى منصة للفظ الإسرائيليين وإعلامهم.

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وقال مراسل قناة 13 الإسرائيلية تال شولير: “هؤلاء يستغلون المنصة هنا في بطولة كأس العالم.. وأيضا يوجد هنا مؤيدون للفلسطينيين .. رأينا الكثير من أعلام فلسطين”.

وأضاف: “رأينا الشعارات على الأذرع مع العلم الفلسطيني”، فقاطعه المذيع من الأستوديو: “أظهر لهم الإسرائيلي يا تال”.

قناة إسرائيلية لا تجد ضيوفاً

كما انتشر مقطع فيديو، يوثّق وقوف مراسلي قناة إسرائيلية وحيدين دون أن يجدوا أحداً يُصوّر معهم.

وقال ملتقط الفيديو: “هذه القناة اليهود.. جايين يصوروا عندنا ، مفيش حد بيعمل لقاءات معاهم”.

كما شوهد في مقطع الفيديو، أعلامُ فلسطين وهي ترفرف على أكتاف المشجعين العرب الذي توافدوا على الدوحة لمشاهدة المونديال.

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