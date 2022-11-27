الأسرة الحاكمة في قطر تحتفي بإنجاز “أسود الأطلس” التاريخي (فيديو)

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وطن- احتفل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع والده الشيخ حمد بن خليفة، ووالدته الشيخة موزا، وأفراد آخرين من الأسرة الحاكمة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، خلال حضورها مساء اليوم إلى استاد “الثمامة” من أجل متابعة المقابلة.

أمير قطر يحتفي بفوز المنتخب المغربي

وظهر الشيخ تميم بن حمد، وعائلته وهم يُحيون بالتصفيق وبكل سعادة الفوز الثمين الذي انتزعه “أسود الأطلس” من “الشياطين الحمر” على أرض عربية فوق ستاد الثمامة.

فرحة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين#المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/P79YggD0ST — بوينت (@Thepointkw) November 27, 2022

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وأشعت احتفالية أمير قطر رفقة الأمير الوالد والشيخة موزا، ردود الأفعال عبر مواقع التواصل.

وخلال التعليقات عبر الكثيرون عن إعجابهم بالروح الإيجابية والرياضية التي تتسم بها الأسرة الحاكمة في قطر، فيما يتعلق بـ تشجيع كل المنتخبات العربية المشاركة.

وتفاعل المغردون مع مقطع فيديو أمير قطر وهو يحتفل بفوز المنتخب المغربي.

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فكتب مغرد يقول “و الله انا من المغرب هذه العائلة عائله رائعة كحب لكل ما هو عربي عائلة غاية في النبل و الكرم.. شكرا”.

و الله انا من المغرب هذه العائلة عائله رائعة كحبة لكل ما هو عربي عائلة غاية في النبل و الكرم.. شكرا — Walid Abdou (@WalidAb33829420) November 27, 2022

وعلق آخر أن “أجمل شيء في الاسرة الحاكمة انهم يحضرون للاستمتاع في المباريات ويحرصون على حضور مبارات العرب للتشجيع”.

اجمل شيء في الاسرة الحاكمة انهم يحضرون للاستمتاع في المباريات ويحرصون على حضور مبارات العرب للتشجيع — عزيز في وطني (@Azizfiwdai) November 27, 2022

وكتب صاحب حساب باسم “جهبذ”: “يكفي للعرب ان يكون امير الدولة مشجع لهم وحاضر في كل مباريات العرب في البطولة الاجمال في تاريخ كأس العالم”.

يكفي للعرب ان يكون امير الدولة مشجع لهم وحاضر في كل مباريات العرب في البطولة الاجمال في تاريخ كأس العالم

سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني 🇶🇦 #المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/QQEDu9wJlq — جِهْبِذ ✪ (@altmimiofficial) November 27, 2022

وغردت ناشطة تقول: “لأجل هذه المشاهده يهتز القلب وتدمع العين، الله ما اجمل انتصار العرب، الله ما اجمل تأهل العرب، تاريخي يا المغرب تاريخي يا اسود.”

واستطردت:”حفظك الله اميرنا تميم وحفظ الله الامير الولد وصاحبة القلب الكبير الشيخه موزه وابنائهم”.

لأجل هذه المشاهده يهتز القلب وتدمع العين، الله ما اجمل انتصار العرب، الله ما اجمل تأهل العرب، تاريخي يا المغرب تاريخي يا اسود ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🇲🇦حفظك الله اميرنا تميم وحفظ الله الامير الولد وصاحبة القلب الكبير الشيخه موزه وابنائهم#المغرب pic.twitter.com/vhT8fhOdTV — ‏فُـ,ـاطُـٌـٌٌـٌمـْـْْـْة قٌـ,ـطُـٌـٌٌـٌر🇶🇦 (@FQmsk) November 27, 2022

فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي

وحقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على حساب نظيره البلجيكي، في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد.

وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

يذكر أن هذا الانتصار المغربي، هو الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.