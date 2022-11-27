الأحد, نوفمبر 27, 2022
الرئيسيةالهدهدالأسرة الحاكمة في قطر تحتفي بإنجاز "أسود الأطلس" التاريخي (فيديو)
الهدهد

الأسرة الحاكمة في قطر تحتفي بإنجاز “أسود الأطلس” التاريخي (فيديو)

ظهر أمير قطر تميم بن حمد وعائلته يُصفقون لفوز المغرب على بلجيكا

كتب فهمي الورغمي
الأسرة الحاكمة في قطر watanserb.com
الأسرة الحاكمة في قطر
- Advertisement -

وطن- احتفل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع والده الشيخ حمد بن خليفة، ووالدته الشيخة موزا، وأفراد آخرين من الأسرة الحاكمة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، خلال حضورها مساء اليوم إلى استاد “الثمامة” من أجل متابعة المقابلة.

أمير قطر يحتفي بفوز المنتخب المغربي

وظهر الشيخ تميم بن حمد، وعائلته وهم يُحيون بالتصفيق وبكل سعادة الفوز الثمين الذي انتزعه “أسود الأطلس” من “الشياطين الحمر” على أرض عربية فوق ستاد الثمامة.

- Advertisement -

وأشعت احتفالية أمير قطر رفقة الأمير الوالد والشيخة موزا، ردود الأفعال عبر مواقع التواصل.

وخلال التعليقات عبر الكثيرون عن إعجابهم بالروح الإيجابية والرياضية التي تتسم بها الأسرة الحاكمة في قطر، فيما يتعلق بـ تشجيع كل المنتخبات العربية المشاركة.

أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

وتفاعل المغردون مع مقطع فيديو أمير قطر وهو يحتفل بفوز المنتخب المغربي.

- Advertisement -

فكتب مغرد يقول “و الله انا من المغرب هذه العائلة عائله رائعة كحب لكل ما هو عربي عائلة غاية في النبل و الكرم.. شكرا”.

وعلق آخر أن “أجمل شيء في الاسرة الحاكمة انهم يحضرون للاستمتاع في المباريات ويحرصون على حضور مبارات العرب للتشجيع”.

وكتب صاحب حساب باسم “جهبذ”: “يكفي للعرب ان يكون امير الدولة مشجع لهم وحاضر في كل مباريات العرب في البطولة الاجمال في تاريخ كأس العالم”.

وغردت ناشطة تقول: “لأجل هذه المشاهده يهتز القلب وتدمع العين، الله ما اجمل انتصار العرب، الله ما اجمل تأهل العرب، تاريخي يا المغرب تاريخي يا اسود.”

واستطردت:”حفظك الله اميرنا تميم وحفظ الله الامير الولد وصاحبة القلب الكبير الشيخه موزه وابنائهم”.

فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي

وحقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على حساب نظيره البلجيكي، في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد.

وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

انفعال أمير قطر لحظة إهدار السعودية ركلة الجزاء أمام بولندا (فيديو)

يذكر أن هذا الانتصار المغربي، هو الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مع أهداف المغرب.. فرحة جنونية لـ جو تيوب من مدرجات “الثمامة” (فيديو)

الهدهد

المغرب رفع رأس العرب.. هذا ما حدث في سوريا ابتهاجا بالفوز (فيديو)

الهدهد

أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

الهدهد

انفعال أمير قطر لحظة إهدار السعودية ركلة الجزاء أمام بولندا (فيديو)

الهدهد

مغربية تطلب هذا الأمر من والدة أمير قطر.. شاهد رد فعلها

الهدهد

الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

الهدهد

لقطة طريفة لأمير قطر مع مسؤول سعودي وضحكات عالية (فيديو)

الهدهد

شاهد ما فعله حمد بن خليفة بعلم المغرب في حضور زوجته الشيخة موزا

الهدهد

رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

الهدهد

بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

الهدهد

لقطة عفوية لأمير قطر الوالد.. تفاعل بحرارة مع أهداف السعودية (فيديو)

الهدهد

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كورتوا ينفجر غضبا وكاد يجرح يده عقب خسارة بلجيكا أمام المغرب

مشجعة تونسية تتصدر التريند بعد التنمر عليها وتعاطف واسع

امرأة باغتتها الولادة وسط المسجد النبوي وهذا ما حدث (شاهد)

حفيظ دراجي يفاجئ المغاربة بعد صعق منتخبهم لشياطين بلجيكا الحمر

امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

مع أهداف المغرب.. فرحة جنونية لـ جو تيوب من مدرجات “الثمامة” (فيديو)

صدمة لكل محبي الشيخ علي الحذيفي وعملية إنقاذ في الوقت المناسب

الفيديو الذي تسبب باعتقال ابنة شقيقة خامنئي وفجر غضب خالها

داعية مصري شهير: ميسي عدو للإسلام ومتابعة كأس العالم حرام (فيديو)

أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC