ألمانيا تُنعش آمالها بالمونديال بعد التعادل أمام إسبانيا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- خيّم التعادل الإيجابي في مباراة القمة بين ألمانيا وإسبانيا، بهدف لكليهما، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجّل منتخب إسبانيا (لاروخا)، أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب ألفارو موراتا، في الدقيقة ال62.

كما وأدرك مكاكين ألمانيا هدفَ التعادل في شباك نظيره إسبانيا، عند الدقيقة ال83، من توقيع اللاعب نيكلاس فولكروغ.

- Advertisement -

مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

وبهذا التعادل الإيجابي بين ألمانيا وإسبانيا، ما زال منتخب المكاكين يمتلك فرص العبور إلى الدور ال16، بشرط الفوز على كوستاريكا في ختام منافسات دور المجموعات.

تعادل إيجابي بين إسبانيا وألمانيا في ختام مباريات اليوم 🇩🇪🇪🇸#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

- Advertisement -

بينما عالم كرة القدم يحمل في طياته المفاجآت على الدوام، بالنسبة لمواجهات اليابان وإسبانيا وألمانيا وكوستاريكا القادمة في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

كما وشهدت المباراة الحذرَ من كلا المنتخبين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات مكاكين ألمانيا إلى 11 تسديدة باتجاه شباك المرمى، بينما وصلت تسديدات المنافس إسبانيا إلى 7 تسديدات فقط.

وتفوّق إسبانيا (لاروخا)، في الاستحواذ على الكرة بنسبة65% أمام نظيره ألمانيا، على عكس الأخير الذي وصل استحواذه إلى 35%.

ترتيب ألمانيا وإسبانيا في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا صدارةَ ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 4 نقاط.

الصدارة إسبانية لكن التأهل لدور الـ16 سيكون هدف الجميع في الجولة الثالثة 🔥🔥🔥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

كما وأتى منتخبي اليابان وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث من الترتيب، برصيد 3 نقاط، بينما يحلّ منتخب ألمانيا في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.