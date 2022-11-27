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مونديال قطر 2022

ألمانيا تُنعش آمالها بالمونديال بعد التعادل أمام إسبانيا (شاهد)

ترتيب مجموعة ألمانيا وإسبانيا في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ألمانيا وإسبانيا في منافسات كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022
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وطن- خيّم التعادل الإيجابي في مباراة القمة بين ألمانيا وإسبانيا، بهدف لكليهما، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجّل منتخب إسبانيا (لاروخا)، أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب ألفارو موراتا، في الدقيقة ال62.

كما وأدرك مكاكين ألمانيا هدفَ التعادل في شباك نظيره إسبانيا، عند الدقيقة ال83، من توقيع اللاعب نيكلاس فولكروغ.

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مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

وبهذا التعادل الإيجابي بين ألمانيا وإسبانيا، ما زال منتخب المكاكين يمتلك فرص العبور إلى الدور ال16، بشرط الفوز على كوستاريكا في ختام منافسات دور المجموعات.

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بينما عالم كرة القدم يحمل في طياته المفاجآت على الدوام، بالنسبة لمواجهات اليابان وإسبانيا وألمانيا وكوستاريكا القادمة في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

كما وشهدت المباراة الحذرَ من كلا المنتخبين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصل عدد تسديدات مكاكين ألمانيا إلى 11 تسديدة باتجاه شباك المرمى، بينما وصلت تسديدات المنافس إسبانيا إلى 7 تسديدات فقط.

وتفوّق إسبانيا (لاروخا)، في الاستحواذ على الكرة بنسبة65% أمام نظيره ألمانيا، على عكس الأخير الذي وصل استحواذه إلى 35%.

ترتيب ألمانيا وإسبانيا في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا صدارةَ ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 4 نقاط.

كما وأتى منتخبي اليابان وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث من الترتيب، برصيد 3 نقاط، بينما يحلّ منتخب ألمانيا في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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