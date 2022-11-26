السبت, نوفمبر 26, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!
مونديال قطر 2022

منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

المنتخب المغربي مهدد بفقدان خدمات حكيمي ومزراوي في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
شكوك حول مشاركة أشرف حكيمي في مباراة بلجيكا watanserb.com
إصابات منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- تلقّى منتخب المغرب ضربةً قوية قبيل مواجهة نظيره بلجيكا، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم2022 الجولة الثانية.

وذكرت تقارير صحفية، أنّ منتخب المغرب سيفقد خدمات نصير مزواري مدافع أسود الأطلس المغربي وبايرن ميونخ الألماني، وزميله أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، في لقاء بلجيكا في منافسات كأس العالم 2022.

إصابات منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

وأضافت تلك التقارير: “اللاعب أشرف حكيمي يشعر بالألم في منطقة العضلة الخلفية للفخذ، والتي شعر بها خلال المباراة الماضية أمام كروانيا في منافسات كأس العالم 2022، فيما لم يحسم بعد أمر مشاركته أمام بلجيكا”.

- Advertisement -

كما وأردفت، “نصير مزواري تعرض للإصابة في مباراة كرواتيا الماضية، ومن المحتمل غيابه عن المباريات القادمة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022”.

وكان “نصير مزواري” مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، خرج مصاباً في المباراة الماضية أمام كرواتيا، في الدقيقة ال60، ليدخل “يحيى عطية الله” لاعب الوداد البيضاوي كبديل عنه.

- Advertisement -

مباراة المغرب وبلجيكا في مونديال قطر 2022

كما وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أمام منافسه بلجيكا، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الثمامة”.

ويحلّ أسود الأطلس المغربي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع الوصيف كرواتيا الذي فرض عليه التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية.

كما ويتصدّر منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، صدارة المجموعة ب3 نقاط، بعد تحقيق الفوز النظيف على كندا بهدف دون رد.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

مونديال قطر 2022

جنون الانتصار.. تصرف غريب من لاعب منتخب إيران مع كيروش (فيديو)

مونديال قطر 2022

نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفوتهم السحرية للتأهل في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

العنابي القطري يفقد حُظوظه بالتأهل بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

مونديال قطر 2022

سؤال صعب.. كم سيتقاضى حكام كأس العالم 2022 على كل مباراة؟!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر على بين سبورت

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صالح الشهري يوجه صفعة قوية لصحفي سأله عن هدية رولز رويس لأعضاء المنتخب(شاهد)

طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

الكشف عن تمويل قطري لتركيا بقيمة 10 مليارات دولار

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

ألمانيا: اعتقال يوتيوبر سوري شهير موالي لـ”الأسد” بسبب عملية احتيال ضخمة!

الشيخ أحمد فهد الصباح يعد أمير قطر بتحقيق الحلم الأكبر من المونديال: “هذي بوجهي”(شاهد)

الكوليرا تلقي بظلالها على الكويت.. رعب من الموت الأسود بعد رصد أول حالة قادمة من هذه الدولة!

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC