منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

وطن- تلقّى منتخب المغرب ضربةً قوية قبيل مواجهة نظيره بلجيكا، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم2022 الجولة الثانية.

وذكرت تقارير صحفية، أنّ منتخب المغرب سيفقد خدمات نصير مزواري مدافع أسود الأطلس المغربي وبايرن ميونخ الألماني، وزميله أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، في لقاء بلجيكا في منافسات كأس العالم 2022.

وأضافت تلك التقارير: “اللاعب أشرف حكيمي يشعر بالألم في منطقة العضلة الخلفية للفخذ، والتي شعر بها خلال المباراة الماضية أمام كروانيا في منافسات كأس العالم 2022، فيما لم يحسم بعد أمر مشاركته أمام بلجيكا”.

كما وأردفت، “نصير مزواري تعرض للإصابة في مباراة كرواتيا الماضية، ومن المحتمل غيابه عن المباريات القادمة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022”.

وكان “نصير مزواري” مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، خرج مصاباً في المباراة الماضية أمام كرواتيا، في الدقيقة ال60، ليدخل “يحيى عطية الله” لاعب الوداد البيضاوي كبديل عنه.

حصة تدريبية للمنتخب الوطني إستعدادا لمباراة بلجيكا

Training harder for the next match 👊🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/CvBx2llzY1

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 24, 2022