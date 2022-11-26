منتخب المغرب في ورطة قبيل مواجهة بلجيكا!

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وطن- تلقّى منتخب المغرب ضربةً قوية قبيل مواجهة نظيره بلجيكا، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم2022 الجولة الثانية.

وذكرت تقارير صحفية، أنّ منتخب المغرب سيفقد خدمات نصير مزواري مدافع أسود الأطلس المغربي وبايرن ميونخ الألماني، وزميله أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، في لقاء بلجيكا في منافسات كأس العالم 2022.

إصابات منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

وأضافت تلك التقارير: “اللاعب أشرف حكيمي يشعر بالألم في منطقة العضلة الخلفية للفخذ، والتي شعر بها خلال المباراة الماضية أمام كروانيا في منافسات كأس العالم 2022، فيما لم يحسم بعد أمر مشاركته أمام بلجيكا”.

أكد طبيب المنتخب الوطني المغربي، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أشرف حكيمي في مباراة المنتخب المغربي أمام كرواتيا لا تدعو للقلق . وأضاف أن حكيمي، سيخضع غدا الجمعة لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حجم الإصابة وبالتالي إتخاذ القرار المناسب بخصوص مشاركته في المباراة المقبلة. pic.twitter.com/GeH12FUddr — Agence MAP (@MAP_Information) November 24, 2022

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كما وأردفت، “نصير مزواري تعرض للإصابة في مباراة كرواتيا الماضية، ومن المحتمل غيابه عن المباريات القادمة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022”.

وكان “نصير مزواري” مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، خرج مصاباً في المباراة الماضية أمام كرواتيا، في الدقيقة ال60، ليدخل “يحيى عطية الله” لاعب الوداد البيضاوي كبديل عنه.

حصة تدريبية للمنتخب الوطني إستعدادا لمباراة بلجيكا Training harder for the next match 👊🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/CvBx2llzY1 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 24, 2022

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مباراة المغرب وبلجيكا في مونديال قطر 2022

كما وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أمام منافسه بلجيكا، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد الثمامة”.

ويحلّ أسود الأطلس المغربي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع الوصيف كرواتيا الذي فرض عليه التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية.

كما ويتصدّر منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، صدارة المجموعة ب3 نقاط، بعد تحقيق الفوز النظيف على كندا بهدف دون رد.