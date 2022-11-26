مفتي عمان بعد ما شاهده في قطر: “الأمة لا تزال بخير”

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وطن- أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بما فعلته الجماهير القطرية والعربية في العاصمة القطرية الدوحة، من خلال رفضها التعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تغطي بطولة كأس العالم في قطر.

مفتي عمان يشيد بفضح الاحتلال في قطر

وقال الشيخ “الخليلي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن): “إنا لنذكر بكل تقدير الذين رفضوا التعامل مع الصهاينة المحتلين عندما التقوا بهم في قطر، سواء في ذلك الإخوة القطريون، أو سائر الأشقاء العرب والمسلمين”.

إنا لنذكر بكل تقدير الذين رفضوا التعامل مع الصهاينة المحتلين عندما التقوا بهم في قطر، سواء في ذلك الإخوة القطريون، أو سائر الأشقاء العرب والمسلمين؛ إذ لم يرضوا لأنفسهم المداهنة المحرمة شرعا، وصرحوا لهم أنهم محتلون ليس لهم من الحق شيء، وهذا يدل على أن الأمة لا تزال بخير. pic.twitter.com/JcxizDdKDs — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 26, 2022

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وتابع مثنياً على تصرّفهم: “إذ لم يرضوا لأنفسهم المداهنة المحرمة شرعا، وصرحوا لهم أنهم محتلون ليس لهم من الحق شيء، وهذا يدل على أن الأمة لا تزال بخير”.

وأكمل موضحاً: “فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظالم:يا ظالم، فقد تُودع منهم”.

واختتم مفتي عمان بيانَه بالقول: “فشتان بين من يصمد في موقف الحق ولا يتزعزع قيد شعرة، وبين من يتخاذل ويسارع الخطى لإرضاء العدو الغاصب”.

الدوحة تمنع شعار المثليين والخليلي يشيد

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ويشار إلى أنه قبل يومين أيضاً أشاد مفتي السلطنة، بقرارات قطر التي صمّمت على منع رفع شعار “المثليين جنسياً” في المونديال.

وقال في بيان له لاقى تفاعلاً كبيراً: “إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته”.

إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته. pic.twitter.com/FrkRCevO4N — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 24, 2022

وأكد أنّ ما تفعله قطر يندرج في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ ذلك “من أقوى أسباب النصر والتمكين”.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة تواجداً كبيراً للمشجعين العمانيين، الذي ذهبوا إلى قطر للاستمتاع بأجواء المونديال الذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة، ولأجل مؤازرة المنتخبات العربية هناك.

وكانت قطر تعرّضت طيلةَ الفترة الماضية ولا زالت تتعرض لحملة شيطنة وتشويه ممنهجة من قبل جهات غربية.

وردّت الدوحة على كل تلك الحملات بشكل عملي عبر التنظيم الضخم وغير مسبوق، لتصنّف هذه النسخة المونديالية “الأفضل” في تاريخ البطولة.

وبدأت فاعليات كأس العالم 2022 في قطر يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخرج المنتخب القطري مبكراً من الدول الأول للمونديال، بعد هزيمتين متتاليتين على يد الإكوادور ثم السنغال.