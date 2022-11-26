السبت, نوفمبر 26, 2022
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مفتي عمان بعد ما شاهده في قطر: “الأمة لا تزال بخير”

الشيخ أحمد الخليلي أشاد برفض التعامل مع الإسرائيليين

كتب باسل النجار
أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بما فعلته الجماهير القطرية والعربية في العاصمة القطرية الدوحة، من خلال رفضها التعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تغطي بطولة كأس العالم في قطر.

مفتي عمان يشيد بفضح الاحتلال في قطر

وقال الشيخ “الخليلي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن): “إنا لنذكر بكل تقدير الذين رفضوا التعامل مع الصهاينة المحتلين عندما التقوا بهم في قطر، سواء في ذلك الإخوة القطريون، أو سائر الأشقاء العرب والمسلمين”.

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وتابع مثنياً على تصرّفهم: “إذ لم يرضوا لأنفسهم المداهنة المحرمة شرعا، وصرحوا لهم أنهم محتلون ليس لهم من الحق شيء، وهذا يدل على أن الأمة لا تزال بخير”.

مفتي عمان أحمد الخليلي:مذهبنا لا يوالي الحاكم ونرفضه إن لم يحكم بشرع الله

وأكمل موضحاً: “فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظالم:يا ظالم، فقد تُودع منهم”.

واختتم مفتي عمان بيانَه بالقول: “فشتان بين من يصمد في موقف الحق ولا يتزعزع قيد شعرة، وبين من يتخاذل ويسارع الخطى لإرضاء العدو الغاصب”.

الدوحة تمنع شعار المثليين والخليلي يشيد

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ويشار إلى أنه قبل يومين أيضاً أشاد مفتي السلطنة، بقرارات قطر التي صمّمت على منع رفع شعار “المثليين جنسياً” في المونديال.

وقال في بيان له لاقى تفاعلاً كبيراً: “إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته”.

وأكد أنّ ما تفعله قطر يندرج في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ ذلك “من أقوى أسباب النصر والتمكين”.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة تواجداً كبيراً للمشجعين العمانيين، الذي ذهبوا إلى قطر للاستمتاع بأجواء المونديال الذي تستضيفه دولة عربية لأول مرة، ولأجل مؤازرة المنتخبات العربية هناك.

وكانت قطر تعرّضت طيلةَ الفترة الماضية ولا زالت تتعرض لحملة شيطنة وتشويه ممنهجة من قبل جهات غربية.

وردّت الدوحة على كل تلك الحملات بشكل عملي عبر التنظيم الضخم وغير مسبوق، لتصنّف هذه النسخة المونديالية “الأفضل” في تاريخ البطولة.

أقوى تعليق من مفتي عمان على تنظيم المونديال ورسالة خاصة لقطر

وبدأت فاعليات كأس العالم 2022 في قطر يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخرج المنتخب القطري مبكراً من الدول الأول للمونديال، بعد هزيمتين متتاليتين على يد الإكوادور ثم السنغال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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