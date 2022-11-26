السبت, نوفمبر 26, 2022
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مغربية تطلب هذا الأمر من والدة أمير قطر.. شاهد رد فعلها

الشيخة موزا لفت الأنظار خلال مونديال قطر

كتب باسل النجار
الشيخة موزا watanserb.com
الشيخة موزا
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وطن- شهدت بطولة كأس العالم التي تنظّمها قطر لأول مرة في الشرق الأوسط، حضوراً مميزاً لأفراد العائلة الحاكمة، بدايةً من الأمير تميم بن حمد، إلى والديه: الشيخ “حمد” الأمير السابق، والشيخة “موزا المسند”.

الشيخة موزا ومشجعة من المغرب

وظهرت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، في أكثر من مشهد منذ بداية المونديال، وحرصت على تشجيع كل المنتخبات العربية في البطولة.

وتداول ناشطون مقطعَ فيديو جديداً وثّق لحظة طلب مشجعة مغربية في الاستاد، من الشيخة موزا التقاط صورة معها للذكرى.

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الأمر الذي قابلته والدة الشيخ تميم، بكل تَرحاب ومحبة، وقامت بالجلوس في المقصورة الرئيسية للتصوير مع المشجعة.

الشيخة موزا تبكي بعد هزيمة قطر.. حقيقة صورة أثارت الجدل

وفرحت المشجعة المغربية جداً بتفاعل الشيخة موزا معها، وقامت بالتقاط الصورة التذكارية، ثم توجّهت بالشكر لها قائلة: “الله يطول في عمرك يا رب”.

حقيقة صورة متداوَلة أثارت الجدل

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وأمس، الجمعة، راجت صورة للشيخة “موزا” على مواقع التواصل أظهرتْها في المدرجات، وهي متأثرة وبدا عليها الحزن، مع زعم متداولو هذه الصورة أنها التقطت لوالدة أمير قطر من مباراة “العنابي” أمام السنغال.

وتلقى المنتخب القطري هزيمتَه الثانية على التوالي في المونديال أمس، الجمعة، أمام السنغال الذي تأهّل للدور ثمن النهائي، عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للعنابي.

وظهرت الشيخة موزا في الصورة المشار إليها وهي واقفة في المقصورة الرئيسية، وتضع يدها على وجهها -إشارة لحزن وصدمة- متأثرة بشيء ما.

وزعم البعض، أن هذه الصورة التقطت لوالدة أمير قطر، عقب هزيمة العنابي أمام السنغال.

إلا أنّه بالبحث اتّضح عدم وجود أي علاقة لهذه الصورة بالمباراة، التي كانت كارت مغادرة قطر لكأس العالم 2022، الحدث الذي تستضيفه على أرضها.

وأكّد ناشط أنّ هذه الصورة كانت للشيخة القطرية خلال مباراة أمس بين البرتغال وغانا، وليست من مباراة اليوم.

وكتب معلّقاً على المقطع الكامل الذي نشره لهذه اللقطة، ليؤكد صحة حديثه: “ليش الكذب؟ هذي مب اليوم.. هذي صورة الشيخة موزا أمس في مباراة البرتغال وغانا.. وهذا المقطع كامل”.

شاهد ما فعله حمد بن خليفة بعلم المغرب في حضور زوجته الشيخة موزا

وقبل أيام رصد ناشطون الشيخ حمد، رفقة زوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، في لقطةٍ مميزة وهو يتوشح العلم المغربي ويحيي الجماهير المغربية، خلال اللقاء الكروي الذي جمع منتخب أسود الأطلس مع المنتخب الكرواتي في استاد البيت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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