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حياتنا

مصر.. الزوجة التي طلقها زوجها أثناء حفل زفاف ابنتهما تكشف السبب أخيراً!

فجرت الزوجة مفاجأة حول طلاقها أيضاً

كتب رفيف عبدالله
مصر.. الزوجة التي طلقها زوجها أثناء حفل زفاف ابنتهما تكشف السبب أخيراً! watanserb.com
مشهد من الفيديو المتداول
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وطن– كشفت الزوجة المصرية التي قام زوجها بتطليقها يومَ زفاف ابنتهما، تفاصيلَ الواقعة، وسبب إقدام طليقها على هذه الخطوة التي صدمت الجميع.

إساءة متعمَّدة

وتحدثت الزوجة -التي تُدعى نجلاء عثمان، وتعمل ممرضة- باقتضاب. ثم طلبت التوقّف لكون ما حدث مسيئاً لها ولأبنائها.

وقالت نجلاء في حديث لموقع “العربية“، إنّ ما حدث كان فضيحة لها ولابنتها العروس، ولم تتوقّع حدوثَه في ليلة عمر ابنتها وأمام المدعوين.

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وأكّدت الزوجة، أنها كانت تعاني منذ سنوات مع زوجها، وانفصلت رسمياً عنه في يوليو الماضي.

منفصلين منذ زمن

وأشارت نجلاء إلى أنّها فضّلت البقاء في منزل الزوجية حتى ترعى أبناءها، وتقف بجوار ابنتها حتى تتزوج وتنتقل لمنزل زوجها.

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وقالت الزوجة، إن تصرّف زوجها كان محاولةً لكيدها فقط، بسبب حبّ أبنائها لها، واصفةً ما حدث بالـ”فضيحة” التي أحرجتهم أمام الأصدقاء والأسرة والمعارف.

أما الزوج نصر والذي يعمل جزاراً، فقد رفض الكشف عن سبب ما حدث منه.

وقال إن الأزمة انتهت بالطلاق، وإعلانه رسمياً أمام الجميع.

طالق بالتلاتة

ووفقاً للفيديو المتداوَل، فإنه وخلال إقامة حفل زفاف ابنته داخل قاعة الأفراح، قام والد العروسة بالإمساك بالميكروفون ليقدّم التهنئة لابنته، إلا أنه جعل جميع المعازيم في حالة صدمة مما تلفظ به.

وبحسب الفيديو، قال والد العروسة: “ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة”.

ليضيفَ قائلاً: “تروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك”، مما أثار صدمة لدى جميع المتواجدين في القاعة.

وحدثت الواقعة في محافظة دمياط، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

زفة الشرف

ويأتي هذا الفيديو المثير للجدل، بعد أيام قليلة فقط من تداول مقطع آخر أثار جدلاً كبيراً. حيث ظهر فيه احتفال الأهالي في منطقة صان الحجر بالشرقية بثبوت عذرية ابنتهم من الطب الشرعي.

وقام أهل المدينة بحمل الفتاة على الأعناق وسط الحشود، وجابوا بها المدينة بأكملها، كما يظهر في المقطع المتداول.

وألقت الجهات الأمنية لاحقاً القبض على والد الفتاة والعريس ووالده، لاستجوابهم أمام جهات التحقيق وسؤالهم عن زواج قاصر.

وبعد العرض على النيابة، قامت بإخلاء سبيل الفتاة مع تسليمها لأهلها لترك مساحة للمصالحة، مع مراقبة الموقف عن قرب.

وأشارت النيابة إلى أنه غير مسموح بزواج القاصرات أقل من 18 سنة، ومَن يخالف ذلك يعرّض نفسه للحبس، بخلاف العقوبات الأخرى التي تصل للاتجار بالبشر كونَ الفتاة أقل من 16 عاماً. وتصل العقوبة في تلك الجريمة للسجن المؤبد، وغرامة من 100 لـ500 ألف جنيه.

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المصدرالعربية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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