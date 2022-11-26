مشجعون مغاربة يرفضون تشجيع المنتخب السعودي ويسيئون لأعضائه.. لماذا؟!(شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعكس آراء الشارع المغربي من تشجيع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم.

وفي استطلاع للآراء أجراه تلفزيون “شوف تي في” المغربي، عبّر المشجعون المغاربة عن رفضهم تشجيعَ المنتخب السعودي، بسبب عدم دعم السعودية ترشّحَ المغرب لاستضافة مونديال 2026.

المغرب : لن نشجع السعودية لانها خائنة وقفت ضدنا في استضافة كأس العالم و منحت صوتها لامريكا و كندا ، السعوديين ليسو رجال ناقصين رجولة

المصدر : روبروتاج ChoufTv / 2M#السعوديه_بولندا#السعودية_المكسيك#السعوديه_الارجنتين #كأس_العالم_قطر_2022 #المغرب pic.twitter.com/K23CvBCW2L — walid (@walidbensadam) November 25, 2022

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وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت عام 2018 دعمَ ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، مفضّلةً مصلحتها الخاصة على دعم الملف العربي.

السعودية تؤكّد دعمَها للملف المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وكانت السعودية قد أعلنت حينها مبكراً عن دعمها لملف “يونايتد 2026” على حساب “موروكو 2026“، “تتويجاً للتحالف القوي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية”.

حيث قطع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم حينها، الشكّ باليقين، حينما قالها صراحة، إن السعودية ستدعم “أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا”، مُردّداً إياها خمس مرات.

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وأكد في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، أن “الولايات المتحدة اتصلت بنا منذ 2017 وطلبوا منا المساعدة، وقمنا بمراجعة الملف والرد عليهم، أما إخواننا في المغرب فلم يطلبوا المساعدة إلا قبل شهر فقط، وقد قطعنا وعداً للأمريكيين، لذلك نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

تركي آل الشيخ يسخر من ملك المغرب

وكان “آل شيخ” قد أوضح في تغريدة أخرى قالَ فيها: “هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك”، في إشارةٍ لعدم دعم الملك المغربي محمد السادس للحصار على قطر، وقيامه بأداء زيارة تضامنية للدوحة.

يشار إلى أنّ المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في مونديال قطر بفوز مستحقّ على الأرجنتين، مخالِفاً جميع التوقعات التي تنبأت بهزيمة ساحقة له.

ومن المقرر أنْ تقام اليوم، السبت، مباراة حاسمة بين المنتخب السعودي ونظيره البولندي، وسط ارتفاع الآمال بتحقيقه فوز جديد يؤهله لدور الـ16.