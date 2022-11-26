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الهدهد

مشجعون مغاربة يرفضون تشجيع المنتخب السعودي ويسيئون لأعضائه.. لماذا؟!(شاهد)

السعودية رفضت دعم الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026

كتب سالم حنفي
تشجيع المغرب للمنتخب السعودي watanserb.com
لم تدعم السعودية ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعكس آراء الشارع المغربي من تشجيع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم.

وفي استطلاع للآراء أجراه تلفزيون “شوف تي في” المغربي، عبّر المشجعون المغاربة عن رفضهم تشجيعَ المنتخب السعودي، بسبب عدم دعم السعودية ترشّحَ المغرب لاستضافة مونديال 2026.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت عام 2018 دعمَ ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، مفضّلةً مصلحتها الخاصة على دعم الملف العربي.

السعودية تؤكّد دعمَها للملف المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وكانت السعودية قد أعلنت حينها مبكراً عن دعمها لملف “يونايتد 2026” على حساب “موروكو 2026“، “تتويجاً للتحالف القوي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية”.

حيث قطع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم حينها، الشكّ باليقين، حينما قالها صراحة، إن السعودية ستدعم “أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا”، مُردّداً إياها خمس مرات.

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وأكد في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، أن “الولايات المتحدة اتصلت بنا منذ 2017 وطلبوا منا المساعدة، وقمنا بمراجعة الملف والرد عليهم، أما إخواننا في المغرب فلم يطلبوا المساعدة إلا قبل شهر فقط، وقد قطعنا وعداً للأمريكيين، لذلك نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

تركي آل الشيخ يسخر من ملك المغرب

وكان “آل شيخ” قد أوضح في تغريدة أخرى قالَ فيها: “هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك”، في إشارةٍ لعدم دعم الملك المغربي محمد السادس للحصار على قطر، وقيامه بأداء زيارة تضامنية للدوحة.

يشار إلى أنّ المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في مونديال قطر بفوز مستحقّ على الأرجنتين، مخالِفاً جميع التوقعات التي تنبأت بهزيمة ساحقة له.

ومن المقرر أنْ تقام اليوم، السبت، مباراة حاسمة بين المنتخب السعودي ونظيره البولندي، وسط ارتفاع الآمال بتحقيقه فوز جديد يؤهله لدور الـ16.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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