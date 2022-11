مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر يلا شوت بجودة عالية

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بثّاً مباشراً يلا شوت، السبت، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة فرنسا والدنمارك، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

بينما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وستنقل وقائع أحداث المباراة القوية المرتقبة بين فرنسا حامل اللقب والدنمارك، عبر قنوات (الكأس) و(بين سبورت)، القطريتين الناقلتين لمباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

A lively last training session before meeting Denmark at the World Cup (kick-off 5pm CET) 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/uYXSa5jEv9

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 26, 2022