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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر يلا شوت بجودة عالية

حامل اللقب ديوك فرنسا أمام الدنمارك في ثاني مواجهات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة فرنسا بث مباشر اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة فرنسا بث مباشر اليوم
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وطن- مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بثّاً مباشراً يلا شوت، السبت، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة فرنسا والدنمارك، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

بينما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر يلا شوت

وستنقل وقائع أحداث المباراة القوية المرتقبة بين فرنسا حامل اللقب والدنمارك، عبر قنوات (الكأس) و(بين سبورت)، القطريتين الناقلتين لمباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

فيما يلي روابط مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع.

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معلّق مباراة فرنسا والدنمارك اليوم

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وسيعلّق على مجريات لقاء فرنسا أمام الدنمارك، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما وتغلّب منتخب فرنسا (الديوك)، على نظيره أستراليا، في مستهلّ مشواره ببطولة العالمية من أجل الدفاع عن لقبه، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب فرنسا (الديوك) صدارةَ المجموعة الرابعة قبيل مواجهة الدنمارك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف أستراليا بذات النقاط.

كما وأتى منتخبي الدنمارك وتونس في المركزين الثالث والرابع، بنقطة واحدة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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