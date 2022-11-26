الأحد, نوفمبر 27, 2022
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قاضية كولومبية تظهر شبه عارية أمام المتهم أثناء جلسة عمل رسمية! (شاهد)

كانت القاضية فيفيان بولانيا تشرف على قضية خطيرة

كتب رفيف عبدالله
قاضية كولومبية تظهر شبه عارية أثناء جلسة عمل رسمية! (شاهد) watanserb.com
قاضية كولومبية
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وطن– تمّ إيقاف قاضية عن العمل في كولومبيا، بعد أن حضرت جلسة زووم بملابسها الداخلية أثناء تدخين سيجارة.

قضية خطيرة

كانت القاضية “فيفيان بولانيا” تُشرِف على قضية خطيرة -انفجار سيارة مفخخة مزعومة استهدفت كتيبة عسكرية- عندما قامت بتكبير الصورة وهي ترتدي ما يشبه الملابس الداخلية.

قضت اللجنة التأديبية القضائية في نورتي دي سانتاندير بكولومبيا، بأنها انتهكت العديد من اللوائح الإدارية.

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القاضية المثيرة، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي لديها حساب على انستقرام مليء بصور شبه عارية لها، أثارت الشكوك بسبب سلوكها غير العادي، مما فتح تحقيقاً في الأمر.

المتهم

لجان تأديبية

وقال قرار اللجان التأديبية المكوّن من 16 صفحة: “مثل هذا الوضع لا يتماشى مع الرعاية والاحترام والحذر التي يجب على قاضي الجمهورية أن يقيم بها العدالة. مما يدل على عدم احترام واضح من قبل المسؤول”.

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كانت هناك حوالي ساعة لم يكن ممكناً خلالها رؤية بولانيا، لأنها أغلقت كاميرتها.

قاضية عارية

لكن عندما قامت بتشغيلها، أظهرتها مستلقية على السرير في حالة وُصفت بأنها “يرثى لها”، وتبدو “شعثاء بعينين نائمتين” أثناء تدخين سيجارة.

إجازة غير مدفوعة

وذكرت صحيفة ديلي ستار، أنّ الوثيقة زعمت أيضًا أنّها ألغت خطابها.

ثم أبلغ محامي في الجلسة بولانيا، أنّ كاميرتها قيد التشغيل، مما دفعها إلى التعجيل بإغلاقها مرة أخرى.

تم وضع بولانيا الآن في إجازة غير مدفوعة الأجر من الآن وحتى فبراير، بعد أن اعتبرت اللجنة التأديبية أنها غير مؤهلة لأداء واجباتها. مدّعيةً أنها لم تحترم الأطراف في الجلسة ولم تلتزم بقواعد اللباس القضائي.

قاضية عارية قاضية عارية

وقالت لجنة تأديبية: “مثل هذا الوضع لا يتماشى مع الرعاية والاحترام والحذر التي يجب على قاضي الجمهورية أن يقيم بها العدالة”.

نوبة قلق

تحدثت بولانيا، التي اشتهرت بلقطات إباحية قبل فترة طويلة من الفضيحة، عن جلسة الاستماع سيئة السمعة الآن، لإنكار أنها كانت نصف عارية.

وأضافت، أنها اضطرت إلى الاستلقاء أثناء جلسة الاستماع، لأنها أصيبت بنوبة قلق، وعانت من انخفاض في ضغط الدم.

في حديثها إلى راديو بلو، زعمت بولانيا أنها كانت تعمل فوق طاقتها، مما تسبّب في تدهور صحتها العقلية.

كما اتّهمت القضاة الآخرين في كوكوتا بالتنمر عليها، بعد أن هددوها بإجراءات تأديبية على أساس طريقة لبسها.

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بولانيا تداعيات على اختيارات ملابسها الجريئة.

القاضية متعددة الاستخدامات

كان يطلق عليها اسم “القاضية متعددة الاستخدامات” في الماضي، بعد أن نشرت لقطات مثيرة على انستجرام، وادّعت أنّ مظهرها الجيد أكسبَها عروضاً ترويجية وخصومات من شركات الملابس المصممة. مما دفع بإجراء تحقيق سابق في سلوكها.

قالت بولانيا عن نجاحها على الإنترنت: “الشخص لا يلتقط الصور من أجل التقاطها أو لجعل الناس يضغطون على زر” أعجبني””.

وتابعت: “عندما يكون لديك عدد كبير من المتابعين، تبدأ الشركات والمصممون في البحث عنك لمنحك خصومات أو عروض ترويجية”.

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المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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