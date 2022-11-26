طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

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وطن – كشف كتاب جديد، عن طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول ثلاثة أطفال، وهي تقنية “نوم الشفق – Dammerschlaf”.

جاء ذلك في كتب “جيلز براندريث”، المؤلف والصديق المقرب للأمير فيليب زوج الملكة الراحلة.

وقال إن الملكة الراحلة استخدمت تقنية “نوم الشفق Dammerschlaf” التي “فقدت مصداقيتها الآن”، لتلد أطفالها الثلاثة الأوائل، وأدى ذلك إلى آثار جانبية بعد ولادة أندرو الإبن الثالث للملكة.

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وعادةً ما تبقى تفاصيل ولادة أطفال الملكة سرية، لكنّ كتاب جيلز براندريث قدّم بعض المعلومات المفاجئة حول الولادات.

ولادة الملكة إليزابيث عبر تقنية نوم الشفق

وُلد كل من “تشارلز وآن وأندرو” باستخدام تقنية “نوم الشفق” حيث يتم وضع المرأة الحامل في حالة فقدان الذاكرة.

نشأ هذا النهج للولادة في ألمانيا وأصبح شائعًا في نيويورك في بداية القرن العشرين.

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وينطوي هذا النمط على حقن النساء بالمورفين والسكوبولامين مما يتسبب في حالة من النعاس مع بعض فقدان الألم ولكن دون فقدان الوعي.

لكن شعبية هذه التقنية تضاءلت، حيث كان من الصعب إعطاء قياسات دقيقة للأدوية وأيضًا لأنها تسببت في فقدان الذاكرة لذلك كان لا يزال هناك ألم ولكن النساء الحوامل لم يتذكرن ذلك.

إلى جانب ذلك، كانت هناك آثار ما بعد الولادة. ويبدو أن هذا كان هو الحال أثناء ولادة الأمير أندرو وفقًا لكتاب براندريث، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل“.

ويبدو أن مشكلة نشأت بعد ولادة أندرو.بحسب ما جاء في الكتاب