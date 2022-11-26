السبت, نوفمبر 26, 2022
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حياتنا

طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول 3 أطفال!

تقنية "نوم الشفق" يتم عبرها وضع المرأة الحامل في حالة فقدان الذاكرة

كتب أنس السالم
ولادة الملكة إليزابيث عبر تقنية نوم الشفق watanserb.com
أبناء الملكة اليزابيث
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وطن – كشف كتاب جديد، عن طريقة خطيرة أنجبت عبرها الملكة إليزابيث أول ثلاثة أطفال، وهي تقنية “نوم الشفق – Dammerschlaf”.

جاء ذلك في كتب “جيلز براندريث”، المؤلف والصديق المقرب للأمير فيليب زوج الملكة الراحلة.

الملكة اليزابيث وزوجها فيليب
الملكة اليزابيث وزوجها فيليب

وقال إن الملكة الراحلة استخدمت تقنية “نوم الشفق Dammerschlaf” التي “فقدت مصداقيتها الآن”، لتلد أطفالها الثلاثة الأوائل، وأدى ذلك إلى آثار جانبية بعد ولادة أندرو الإبن الثالث للملكة.

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وعادةً ما تبقى تفاصيل ولادة أطفال الملكة سرية، لكنّ كتاب جيلز براندريث قدّم بعض المعلومات المفاجئة حول الولادات.

ولادة الملكة إليزابيث عبر تقنية نوم الشفق

وُلد كل من “تشارلز وآن وأندرو” باستخدام تقنية “نوم الشفق” حيث يتم وضع المرأة الحامل في حالة فقدان الذاكرة.

الملكة اليزابيث وتشارلز
الملكة اليزابيث وتشارلز

نشأ هذا النهج للولادة في ألمانيا وأصبح شائعًا في نيويورك في بداية القرن العشرين.

الملكة والأمير أندرو
الأمير أندرو ووالدته الراحلة
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وينطوي هذا النمط على حقن النساء بالمورفين والسكوبولامين مما يتسبب في حالة من النعاس مع بعض فقدان الألم ولكن دون فقدان الوعي.

الملكة اليزابيث والأمير آن
الأميرة آن

لكن شعبية هذه التقنية تضاءلت، حيث كان من الصعب إعطاء قياسات دقيقة للأدوية وأيضًا لأنها تسببت في فقدان الذاكرة لذلك كان لا يزال هناك ألم ولكن النساء الحوامل لم يتذكرن ذلك.

إلى جانب ذلك، كانت هناك آثار ما بعد الولادة. ويبدو أن هذا كان هو الحال أثناء ولادة الأمير أندرو وفقًا لكتاب براندريث، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل“.

ويبدو أن مشكلة نشأت بعد ولادة أندرو.بحسب ما جاء في الكتاب

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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